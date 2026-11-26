Ο ρόλος της επίπεδης στάσης στο μαξιλάρι, η επίδραση του αλκοόλ, του κλάματος ή της έλλειψης ενυδάτωσης και οι πρωινές κινήσεις που δίνουν φρεσκάδα στο βλέμμα

Με μια ματιά Το πρωινό πρήξιμο στα μάτια οφείλεται στην κατακράτηση υγρών λόγω της οριζόντιας θέσης κατά τον ύπνο.

Η κατανάλωση αλμυρών τροφών, επεξεργασμένων τροφών ή αλκοόλ το βράδυ προκαλεί κατακράτηση υγρών.

Η στάση του ύπνου, η κούραση και η έλλειψη ισορροπίας στον ύπνο επηρεάζουν την κυκλοφορία και προκαλούν πρήξιμο.

Αλλεργίες, ερεθισμοί, ξηρότητα αέρα ή κλάμα πριν τον ύπνο μπορούν να προκαλέσουν πρήξιμο και ερυθρότητα στα μάτια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σου έχει τύχει να χτυπάει το ξυπνητήρι, να πηγαίνεις στον καθρέφτη για να πλύνεις το πρόσωπό σου και να αντικρίζεις μάτια βαριά, ελαφρώς φουσκωμένα και με εκείνη την κουρασμένη όψη που μοιάζει να έχει πάρει ώρες επιπλέον ύπνου χωρίς να σε έχει ξεκουράσει; Το πρωινό πρήξιμο γύρω από τα μάτια είναι μια από τις πιο συνηθισμένες εικόνες του ξυπνήματος, καθώς το δέρμα στην περιοχή αυτή είναι εξαιρετικά λεπτό και ευαίσθητο σε κάθε μικρή μεταβολή υγρών ή κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν είσαι ξαπλωμένος σε οριζόντια θέση και το σώμα μένει ακίνητο για ώρες, τα υγρά κατανέμονται διαφορετικά και η φυσική αποστράγγισή τους επιβραδύνεται σε σύγκριση με την όρθια στάση της ημέρας. Έτσι, ακόμα κι αν το βράδυ όλα έμοιαζαν φυσιολογικά, το πρωί μπορεί να βρεθείς μπροστά σε ένα ήπιο οίδημα στα βλέφαρα που συχνά υποχωρεί σταδιακά μέσα στην πρώτη ώρα, εκτός κι αν υπάρχει κάποιος παράγοντας που το ενισχύει.

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Για να καταλάβεις τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτό το φαινόμενο και ποιες συνήθειες το κάνουν πιο έντονο, συγκεντρώσαμε τους βασικούς λόγους που το προκαλούν. Δες τι αξίζει να προσέξεις από το προηγούμενο βράδυ.

Η βραδινή κατακράτηση υγρών και το αλμυρό φαγητό

Όταν τρως αργά το βράδυ γεύματα με πολύ αλάτι, επεξεργασμένες τροφές ή αλκοόλ, ο οργανισμός κρατάει περισσότερα υγρά για να εξισορροπήσει τα επίπεδα νατρίου και την αφυδάτωση. Το αποτέλεσμα το βλέπεις συχνά το επόμενο πρωί πάνω στο πρόσωπο και κυρίως στα βλέφαρα, όπου η συσσώρευση υγρών γίνεται άμεσα ορατή.

Η στάση του ύπνου, η κούραση και η έλλειψη ισορροπίας στον ύπνο

Ο τρόπος που κοιμάσαι – ιδιαίτερα αν το κεφάλι σου βρίσκεται πολύ χαμηλά ή αν κοιμάσαι μπρούμυτα – μπορεί να διευκολύνει τη συγκέντρωση υγρών γύρω από τα μάτια. Παράλληλα, τόσο ο λίγος ύπνος όσο και ο υπερβολικός ύπνος ή η έντονη κούραση της προηγούμενης μέρας επηρεάζουν την κυκλοφορία και αφήνουν το βλέμμα πιο βαρύ και πρησμένο.

Οι αλλεργίες, τα ερεθίσματα και το βραδινό κλάμα

Η επαφή με αλλεργιογόνα όπως η σκόνη, η γύρη ή το τρίχωμα κατοικίδιων πάνω στα σκεπάσματα, η ξηρότητα του αέρα στο δωμάτιο, καθώς και το κλάμα πριν τον ύπνο προκαλούν τοπικό ερεθισμό και κατακράτηση υγρών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρήξιμο μπορεί να συνοδεύεται από φαγούρα, δακρύρροια ή ερυθρότητα, δείχνοντας ότι τα μάτια δέχτηκαν ένα επιπλέον ερέθισμα.

Πώς ξυπνά το βλέμμα πιο γρήγορα στην καθημερινότητα

Στις περισσότερες απλές περιπτώσεις, το δροσερό νερό το πρωί, μια ελαφριά κρύα κομπρέσα για λίγα λεπτά, η καλή ενυδάτωση μέσα στη μέρα και η ελαφριά ανύψωση του κεφαλιού με ένα αναπαυτικό μαξιλάρι βοηθούν να υποχωρήσει γρήγορα η αίσθηση βάρους. Αν όμως το πρήξιμο επιμένει έντονα, εμφανίζεται μόνο στο ένα μάτι ή συνοδεύεται από πόνο, θολή όραση ή έντονη κοκκινίλα, αξίζει να το ελέγξει γιατρός.

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