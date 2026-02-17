Ζώδια 17.02.2026

Τα 4 πιο συχνά λάθη που κάνουν οι 9/10 με το μαξιλάρι και καταστρέφουν τον ύπνο τους

Μάθε τι πρέπει να αποφεύγεις για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο χωρίς πόνους στον αυχένα και την πλάτη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο ύπνος είναι η βάση για καλή υγεία, ενέργεια και διάθεση. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η διάρκεια και η ποιότητά του, αλλά συχνά αγνοούμε ένα στοιχείο που μπορεί να καθορίσει ολοκληρωτικά την εμπειρία μας στον ύπνο: το μαξιλάρι μας. Είναι κάτι που χρησιμοποιούμε κάθε βράδυ, σχεδόν αβίαστα, χωρίς να σκεφτόμαστε τη θέση, τη στήριξη ή την καταλληλότητά του για το σώμα μας. Παρόλο που φαίνεται μικρή λεπτομέρεια, ένα λάθος μαξιλάρι ή η λανθασμένη χρήση του μπορεί να προκαλέσει πόνους στον αυχένα, πονοκεφάλους, μούδιασμα ή ακόμα και προβλήματα στη στάση του σώματος μακροπρόθεσμα. Εκατομμύρια άνθρωποι ξυπνούν κάθε μέρα κουρασμένοι, ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα δεν είναι η κούραση ή η έλλειψη ύπνου, αλλά το πώς κοιμούνται και πώς στηρίζεται ο αυχένας τους.

Αν θες να ξυπνάς αναζωογονημένος, χωρίς πόνο στον αυχένα ή την πλάτη και να βελτιώσεις τη συνολική ποιότητα του ύπνου σου, αξίζει να δώσεις προσοχή στα πιο συχνά λάθη που κάνουμε με το μαξιλάρι μας. Δεν είναι μόνο η υφή ή το ύψος που μετράει, αλλά και η θέση, η φθορά και η καθαριότητα του μαξιλαριού σου, στοιχεία που οι περισσότεροι αγνοούμε καθημερινά. Ας δούμε, λοιπόν, τα 4 πιο συχνά λάθη που κάνουν οι 9 στους 10 με το μαξιλάρι τους, και πώς μπορείς να τα αποφύγεις για να κοιμάσαι καλύτερα απόψε κιόλας.

1. Μαξιλάρι πολύ ψηλό ή πολύ χαμηλό

Πολλοί υποτιμούν τη σημασία του ύψους. Ένα υπερβολικά ψηλό μαξιλάρι σπρώχνει τον αυχένα προς τα εμπρός, ενώ ένα πολύ χαμηλό αφήνει τον αυχένα να κρεμάσει. Και στις δύο περιπτώσεις, η σπονδυλική στήλη χάνει τη φυσική της ευθυγράμμιση. Το αποτέλεσμα; Πόνους στον αυχένα, πονοκεφάλους και αίσθηση μουδιάσματος το πρωί.

2. Παλιό μαξιλάρι

Πολλοί κρατούν το ίδιο μαξιλάρι για χρόνια, χωρίς να το ανανεώνουν. Με την πάροδο του χρόνου, η γέμιση χάνει την στήριξή της και η επιφάνεια γίνεται άνιση. Το μαξιλάρι παύει να υποστηρίζει τον αυχένα σωστά και δεν προσφέρει την απαραίτητη άνεση για βαθύ ύπνο. Οι ειδικοί συνιστούν αντικατάσταση κάθε 1-2 χρόνια, ανάλογα με τη χρήση και το υλικό.

3. Λανθασμένη θέση ύπνου

Δεν είναι μόνο το μαξιλάρι που μετράει, αλλά και η στάση του σώματος. Κοιμάσαι μπρούμυτα; Το μαξιλάρι πρέπει να είναι πολύ λεπτό για να μην στραβώνει ο αυχένας. Ξαπλώνεις μπρούμυτα με μαξιλάρι υψηλό; Ετοιμάσου για πόνους στον λαιμό. Στον ύπνο ανάσκελα ή στο πλάι, η σωστή τοποθέτηση και σχήμα του μαξιλαριού είναι καθοριστική για να διατηρηθεί η ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης.

4. Μη καθαρό ή αλλεργιογόνο μαξιλάρι

Το μαξιλάρι συσσωρεύει σκόνη, νεκρά κύτταρα και αλλεργιογόνες ουσίες, που μπορούν να προκαλέσουν άσθμα, ρινίτιδα ή βήχα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι περισσότεροι δεν το πλένουν ή δεν χρησιμοποιούν προστατευτικές θήκες. Το σωστό είναι να καθαρίζεται τακτικά και να αλλάζει το κάλυμμα για να εξασφαλίζεται καθαρός και υγιεινός ύπνος.

