London Fashion Week: Η νέα «φουρνιά» σχεδιαστών φέρνει μουσική, χρώμα και πειραματισμό στις πασαρέλες

Η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου έκλεισε με ενθουσιασμό, με την επίδειξη του Daniel Lee για την Burberry, μια συλλογή που διερεύνησε τη βαθιά σχέση ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική. Η φετινή εβδομάδα μόδας αποτέλεσε πεδίο έκφρασης για πολλούς νέους σχεδιαστές, υπό την καθοδήγηση της Laura Weir, της νέας CEO του British Fashion Council, και με την παρουσία δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο. «Έχουμε διπλασιάσει την επένδυσή μας στο International Guest Programme για να προσελκύσουμε παγκόσμιες πολιτιστικές προσωπικότητες και να αυξήσουμε την προβολή των Βρετανών σχεδιαστών», εξηγεί η Weir. «Το πρόγραμμα αυτό, μαζί με την κάλυψη από τα μέσα και την παρουσία, ενισχύει τον διεθνή αντίκτυπο της London Fashion Week».

Η Laura Weir τόνισε πως η προτεραιότητά της είναι να διευκολύνει τη χρηματοδότηση και να διασφαλίσει βιώσιμη υποστήριξη για τους δημιουργούς, ενώ η φετινή σεζόν έδειξε τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής: 18% περισσότερες επιδείξεις και παρουσιάσεις σε σύγκριση με την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025, με έμφαση στους νέους σχεδιαστές όπως οι Aaron Esh, Tolu Cocker, Karoline Vitto, Pauline Dujancourt, Harri και Conner Ives.

Aaron Esh

Ο απόφοιτος του Central Saint Martins και φιναλίστ του LVMH Prize 2023 έχει καθιερωθεί ως μια από τις ανερχόμενες δυνάμεις της Λονδρέζικης μόδας, με εμφανίσεις που συνδυάζουν αυστηρότητα και πειραματισμό. Στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, εμπνεύστηκε από την ραπτική της Savile Row της δεκαετίας του ’30 και το Indie Sleaze του αγγλόφωνου indie rock των μέσων 2000s, με εφαρμοστά δερμάτινα παντελόνια, μεταξωτά Harrington jackets και slouchy μπότες σε συνδυασμό με skinny jeans.

Harri

Γνωστός από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, ο Harri επέστρεψε με μια συλλογή που συνδέει μόδα και τέχνη. Η εστίαση αυτή εκφράζεται μέσα από βασικά κομμάτια ντουλάπας και signature latex δημιουργίες, όπως φουσκωτά αμάνικα jacket και loose παντελόνια, φτιαγμένα για να μεταμορφωθούν σε καθημερινά έργα τέχνης.

The Ouze

Η εταιρεία κοσμημάτων που ίδρυσε ο Toby Vernon το 2021 εντυπωσίασε με τις πρωτοποριακές της δημιουργίες από μέταλλο, ακατέργαστο και εκφραστικό, μακριά από τις κλασικές αισθητικές των κοσμημάτων. Όλα τα κομμάτια κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένο ασήμι, με πολύ χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα και πολύτιμους λίθους από traceable και conflict-free πηγές. Η παρουσίασή τους στο πλαίσιο σκοτεινής σκηνής, με τα κοσμήματα τοποθετημένα σε καθημερινές σκηνές όπως ψυγείο ή πικάπ, πρόσφερε ένα ζωντανό storytelling.

Conner Ives

Από το Bedford της Νέας Υόρκης και εγκατεστημένος στο Λονδίνο, ο Conner Ives ξεχωρίζει για τα υβριδικά ρούχα από ανακυκλωμένα υλικά. Τα T-shirts κυριαρχούν στη συλλογή του, προσφέροντας άμεση και παιχνιδιάρικη επικοινωνία. Φέτος, η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 περιλαμβάνει το μήνυμα «Protect the Dolls», τιμώντας την LGBTQIA+ κοινότητα και τις τρανς γυναίκες, μέσα από χρωματικές και φιλικές προς την κοινωνία επιλογές.

Paolo Carzana

Η συλλογή του ήταν από τις πιο αναμενόμενες. Ο Carzana συνδέει τη μόδα με το θέατρο και τη ζωγραφική, παρουσιάζοντας υβριδικά ρούχα με χειροποίητες βαφές σε χρώματα που παραπέμπουν σε ιστορικά έργα αφιερωμένα στα ζώα. Η επίδειξή του στην Βρετανική Βιβλιοθήκη κατόρθωσε να συγκινήσει τους καλεσμένους, δείχνοντας πώς η μόδα μπορεί να γίνει ένα παγκόσμιο, συναισθηματικό και καλλιτεχνικό μέσο έκφρασης.

