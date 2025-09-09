Λούης Πατσαλίδης και Δημήτρης Χριστοφορίδης: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη

Η Ελλάδα συναντά την Κύπρο στην Ταράτσα του Λαμπέτη! Οι Λούης Πατσαλίδης και Δημήτρης Χριστοφορίδης μαζί για μία και μοναδική stand-up βραδιά!

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, δύο από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά επί σκηνής! Ο Κύπριος Λούης Πατσαλίδης και ο Ελλαδίτης Δημήτρης Χριστοφορίδης συναντιούνται στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για ένα ξεκαρδιστικό comedy show που δεν πρέπει να χάσετε.

Ο Λούης Πατσαλίδης παρουσιάζει επιλεγμένα αποσπάσματα από την καινούρια του παράσταση, με θεματολογία που ακροβατεί ανάμεσα σε δίαιτες, body shaming, οικογενειακές (αν)ισορροπίες και την αιώνια μάχη με τον χρόνο – πάντα με τον αφοπλιστικό αυθορμητισμό και XXL αυτοσαρκασμό που τον καθιέρωσε.

Ο Δημήτρης Χριστοφορίδης επιστρέφει με ολοκαίνουργιο υλικό, γεμάτο σουρεάλ παρατηρήσεις και χαλαρές ατάκες που “γράφουν”. Μιλά με το δικό του, χαρακτηριστικό ύφος για τις ανθρώπινες σχέσεις, την καθημερινή τρέλα και τις υπαρξιακές ανησυχίες της γενιάς μας.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Μία σκηνή. Άφθονο γέλιο.

Η Αθήνα και η Λευκωσία συναντιούνται κάτω από τα αστέρια για ένα από τα πιο ξεχωριστά comedy events του φετινού καλοκαιριού. Αν έχεις δει τους δύο κωμικούς ξεχωριστά, φαντάσου τι θα γίνει όταν βρεθούν μαζί. Αν δεν τους έχεις δει ποτέ… ήρθε η ώρα να γεμίσεις τα πνευμόνια σου γέλιο!

Σύμβουλος περιεχομένου – επικοινωνίας: Βασιλεία Ζερβού, [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας:

Όλγα Κομνηνού [email protected]

Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

Τιμές εισιτηρίων : Τιμές εισιτηρίων : Α΄ΖΏΝΗ: 18 ΕΥΡΏ, Β΄Ζώνη: 15 ΕΥΡΩ

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο): 13 ΕΥΡΩ στη Β΄Ζώνη

Άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμειο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Τμήμα Ομαδικών Κρατήσεων : 2111026277 & 210 2117240 εσωτ : 305 (τις εργάσιμες ημέρες από 11:00 έως 19:00)- email : [email protected]

Ταράτσα Λαμπέτη-Θερινή Σκηνή Γ. Λεμπέση

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, τηλέφωνο: 211.100.0365