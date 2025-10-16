Δευτέρα - Πέμπτη
- 07:00 Coming soon (MAD MORNING)
- 10:30 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ
- 13:00 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΙΝΤΙΑ
- 16:00 ΦΑΙΗ ΒΩΚΟΥ
- 18:00 ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΥΧΑ (MAD DRIVE)
- 21:00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ (MAD NIGHTS)
Παρασκευή
- 07:00 – 10:00 Coming soon (MAD MORNING)
- 10:00 – 13:00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ
- 13:00 – 16:00 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΙΝΤΙΑΔΗ
- 16:00 – 18:00 ΦΑΙΗ ΒΩΚΟΥ
- 18:00 – 21:00 ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΥΧΑ (MAD DRIVE)
- 21:00 – 22:00 COYOT (MAD DANCE MIX)
- 22:00 – 23:00 INSPIRO (MAD DANCE MIX)
- 23:00 – 24:00 AD1 MUSIC (MAD DANCE MIX)
Σάββατο
- 00:00 – 01:00 CHOULIO (MAD DANCE MIX)
- 01:00 – 02:00 TIESTO (CLUBLIFE)
- 09:00 – 11:00 ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ (MAD WEEKEND MORNING SPECIAL)
- 11:00 – 14:00 ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (THE HITS HOT 40)
- 19:00 – 20:00 ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (THE MIXX)
- 20:00 – 21:00 COYOT (MAD DANCE MIX)
- 21:00 – 22:00 INSPIRO (MAD DANCE MIX)
- 22:00 – 23:00 AD1 MUSIC (MAD DANCE MIX)
- 23:00 – 24:00 CHOULIO (MAD DANCE MIX)
Κυριακή
- 00:00 – 01:00 TIESTO (CLUBLIFE)
- 01:00 – 02:00 DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE (SMASH THE HOUSE)
- 10:00 – 12:00 ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ (MAD WEEKEND MORNING SPECIAL)
- 12:00 – 15:00 ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (THE HITS HOT 40)