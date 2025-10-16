Το απόλυτο μουσικό κανάλι

Mad Radio 106,2

Where music & youth lives.

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ
ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ
MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Mad Radio 106,2

Τι παίζει και πότε; Τσέκαρε το full πρόγραμμα του Mad Radio 106,2.

Δευτέρα - Πέμπτη

  • 07:00 Coming soon (MAD MORNING)
  • 10:30 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ
  • 13:00 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΙΝΤΙΑ
  • 16:00 ΦΑΙΗ ΒΩΚΟΥ
  • 18:00 ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΥΧΑ (MAD DRIVE)
  • 21:00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ (MAD NIGHTS)

Παρασκευή

  • 07:00 – 10:00 Coming soon (MAD MORNING)
  • 10:00 – 13:00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ
  • 13:00 – 16:00 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΙΝΤΙΑΔΗ
  • 16:00 – 18:00 ΦΑΙΗ ΒΩΚΟΥ
  • 18:00 – 21:00 ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΥΧΑ (MAD DRIVE)
  • 21:00 – 22:00 COYOT (MAD DANCE MIX)
  • 22:00 – 23:00 INSPIRO (MAD DANCE MIX)
  • 23:00 – 24:00 AD1 MUSIC (MAD DANCE MIX)

Σάββατο

  • 00:00 – 01:00 CHOULIO (MAD DANCE MIX)
  • 01:00 – 02:00 TIESTO (CLUBLIFE)
  • 09:00 – 11:00 ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ (MAD WEEKEND MORNING SPECIAL)
  • 11:00 – 14:00 ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (THE HITS HOT 40)
  • 19:00 – 20:00 ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (THE MIXX)
  • 20:00 – 21:00 COYOT (MAD DANCE MIX)
  • 21:00 – 22:00 INSPIRO (MAD DANCE MIX)
  • 22:00 – 23:00 AD1 MUSIC (MAD DANCE MIX)
  • 23:00 – 24:00 CHOULIO (MAD DANCE MIX)

Κυριακή

  • 00:00 – 01:00 TIESTO (CLUBLIFE)
  • 01:00 – 02:00 DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE (SMASH THE HOUSE)
  • 10:00 – 12:00 ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ (MAD WEEKEND MORNING SPECIAL)
  • 12:00 – 15:00 ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (THE HITS HOT 40)