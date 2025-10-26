MadWalk 2025 by Τhree Cents
MAD GREEKζ 26.10.2025

Ο Κώστας Λειβαδάς μίλησε για τη μουσική και τη δημιουργία στο Mad for Greekz με τον Θανάση Γκαραβέλα

Από τις πρώτες του εμπειρίες έως τις μεγάλες επιτυχίες, ο καλλιτέχνης μοιράστηκε την προσωπική του ιστορία.
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Mad for Greekz, με παρουσιαστή τον Θανάση Γκαραβέλα, ο Κώστας Λειβαδάς μοιράζεται μαζί μας την πορεία του στον ελληνικό μουσικό χώρο, τις επιρροές του και τις αγαπημένες του συνεργασίες. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι τις πρόσφατες επιτυχίες, ο καλλιτέχνης αποκαλύπτει πώς η μουσική διαμορφώνει τη ζωή του και πώς βλέπει το μέλλον της ελληνικής σκηνής.

Η συζήτηση καλύπτει με ειλικρίνεια τη δημιουργική διαδικασία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας μουσικός και την προσωπική του φιλοσοφία για την τέχνη. Μέσα από ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικά βιώματα, οι θεατές έχουν την ευκαιρία να δουν τον Κώστα Λειβαδά από μια πιο ανθρώπινη και ζεστή οπτική.

Διάβασε επίσης: Η Νεφέλη Μεγκ μίλησε ανοιχτά για την ψυχική υγεία στο Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη

Το Mad for Greekz δεν μιλά μόνο για μουσική, αλλά φωτίζει και την προσωπικότητα των καλλιτεχνών που αγαπάμε. Μια εκπομπή γεμάτη πάθος, έμπνευση και μουσική ενέργεια, που μας θυμίζει γιατί η ελληνική μουσική παραμένει ζωντανή και δυνατή.

Δες το επεισόδιο αποκλειστικά στο MAD TV και στο MAD.gr.

Διάβασε επίσης: Spill The Tea με την Χρύσα Χατζηγεωργίου: Ο χωρισμός, η εμπειρία του Survivor και τα όνειρά της

