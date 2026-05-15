Fashion 15.05.2026

Από τα MAD VMA 2025 στην ντουλάπα μας: Η Μαρίνα Σάττι επανέφερε το πιο cool trend των 00s

Θυμάσαι το εκρηκτικό act της Μαρίνας Σάττι στα MAD VMA 2025; Κι όμως, το look της προέβλεψε το πιο hot fashion trend
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπήρχε μια στιγμή στα περσινά MAD VMA 2025 που μας άφησε με το στόμα ανοιχτό και συνεχίζει να επηρεάζει το στυλ μας μέχρι και σήμερα, αυτή ανήκει αναμφισβήτητα στη Μαρίνα Σάττι. Η ανατρεπτική καλλιτέχνιδα είχε ανέβει στη σκηνή παραδίδοντας ένα άκρως εκρηκτικό, ανεβαστικό performance που ένωσε το παραδοσιακό με το ultra-modern, κάνοντας όλο το στάδιο να χορεύει. Ερμηνεύοντας ένα καθηλωτικό medley με τα hits «Lola», «Επάνω στο τραπέζι», «Μπλουζάκι» και το «Μη με λέτε shy», η Μαρίνα απέδειξε για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται το απόλυτο pop icon, συνδυάζοντας την αστείρευτη ενέργειά της με μια αισθητική που έμελλε να γράψει ιστορία.

Εκτός όμως από τις φωνητικές της ικανότητες και το μοναδικό της coolness, η τραγουδίστρια παρέδωσε και μαθήματα high-end street style, καθηλώνοντας τους fashion lovers. Η εμφάνισή της εκείνη τη βραδιά ήταν η επιτομή του edgy chic: ένα oversized λευκό πουκάμισο, συνδυασμένο με ένα statement μαύρο τοπ από πάνω, wide-leg παντελόνι που χάριζε κίνηση σε κάθε της βήμα, και θηλυκές γόβες. Το key-item όμως που έκλεψε τις εντυπώσεις και έδωσε τον ρυθμό για το μεγάλο trend που βλέπουμε παντού αυτή τη σεζόν, δεν ήταν άλλο από τη μαύρη γραβάτα.

Η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι στα MAD VMA 2025 δεν ήταν απλώς μια στυλιστική επιλογή για το stage, αλλά η επίσημη «προφητεία» για τη μεγάλη επιστροφή ενός αξεσουάρ που πλέον έχει κατακλύσει τους δρόμους και το Instagram: της γραβάτας. Το trend που μεσουράνησε στις αρχές των 00s -ποιος μπορεί να ξεχάσει την Avril Lavigne ή τα runway looks του οίκου Dior εκείνης της εποχής;- επέστρεψε δυναμικά στο σήμερα, επαναπροσδιορίζοντας το γυναικείο power dressing. Η γραβάτα δεν ανήκει πια αποκλειστικά στο αυστηρό ανδρικό real estate. Σήμερα, φοριέται με ανατρεπτικό, cool τρόπο, αποδομώντας το corporate στυλ και δίνοντάς του μια sexy, alternative διάσταση.

Δημιούργησε το απόλυτο παιχνίδι layering για την έξοδό σου

Κάνε ακριβώς όπως η Μαρίνα Σάττι για να κλέψεις τις εντυπώσεις. Φόρεσε ένα κλασικό, oversized λευκό πουκάμισο και πρόσθεσε ένα lingerie top, ένα κορσέ ή ένα δερμάτινο bustier από πάνω. Στη συνέχεια, «δέσε» όλο το look με μια λεπτή μαύρη γραβάτα, δημιουργώντας μια πολυεπίπεδη εμφάνιση με απίστευτο βάθος και στυλιστική άποψη. Το trend αυτό μπορεί να φορεθεί εύκολα και το πρωί. Συνδύασε τη γραβάτα σου με ένα wide-leg jean παντελόνι και ένα ελαφρώς crop πουκάμισο. Ολοκλήρωσε το look με τα αγαπημένα σου flat sneakers, πετυχαίνοντας ένα effortless και χαλαρό αποτέλεσμα για τον καφέ ή τα ψώνια σου στην πόλη.

Η Kylie Jenner μιλά για τη 2η εγκυμοσύνη της – «Ήμουν στο κρεβάτι για μήνες»

Οδηγός TikTok: Οι 3 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις

