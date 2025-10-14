Το MadWalk 2025 by Τhree Cents επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!

Το μεγαλύτερο show μόδας και μουσικής θα παρουσιάσει το απόλυτο fashion icon, η Βίκυ Καγιά!

Στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και επιβλητικά performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες!

Φέτος, το MadWalk 2025 by Three Cents ενώνει τις δυνάμεις του με

το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»,

στηρίζοντας την αποστολή του με το μήνυμα: «Βάζουμε τη ζωή ψηλά»

και το νέο στόχο να φτάσει του 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Μια συνεργασία που φέρνει τη μόδα και τη μουσική δίπλα στην ελπίδα για ζωή!

Η πιο λαμπερή βραδιά πλησιάζει! Stay tuned για περισσότερες εκπλήξεις!

#MadWalk #MadWalk25 #ThreeCents

