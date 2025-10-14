Το MadWalk 2025 by Τhree Cents επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!
Το μεγαλύτερο show μόδας και μουσικής θα παρουσιάσει το απόλυτο fashion icon, η Βίκυ Καγιά!
Στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και επιβλητικά performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες!
Φέτος, το MadWalk 2025 by Three Cents ενώνει τις δυνάμεις του με
το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»,
στηρίζοντας την αποστολή του με το μήνυμα: «Βάζουμε τη ζωή ψηλά»
και το νέο στόχο να φτάσει του 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών.
Μια συνεργασία που φέρνει τη μόδα και τη μουσική δίπλα στην ελπίδα για ζωή!
Η πιο λαμπερή βραδιά πλησιάζει! Stay tuned για περισσότερες εκπλήξεις!
#MadWalk #MadWalk25 #ThreeCents
Μεγάλος Χορηγός του event τα Three Cents premium mixers!
Η εταιρεία Three Cents Artisanal Beverages ιδρύθηκε από μια ομάδα bartender που αναζητούσαν άριστα υλικά ανάμιξης για τα cocktail τους.
Κάθε προϊόν είναι σχεδιασμένο προσεκτικά ώστε να προσφέρει στα ποτά το καλύτερο δυνατό άρωμα και την πιο ζωηρή ανθράκωση.
Για την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται φυσικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά και τεχνητά χρώματα.
Η προσθήκη του διοξειδίου του άνθρακα γίνεται υπό συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης για να διαφυλαχθεί η ανθράκωση και το άρωμα σε βάθος χρόνου.
Τα προϊόντα Three Cents αποτελούν υλικά ανάμιξης ανώτερης ποιότητας, από bartender προς bartender.
Μάθετε περισσότερα στο https://threecents.com/
Get Ready with MAC for MadWalk
Tο MAD και η MAC Cosmetics, φέρνουν το απόλυτο glam λίγο πριν το MadWalk 2025 by Three Cents!
Tο MAD και η MAC Cosmetics ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια σειρά exclusive beauty events που σε βάζουν απευθείας στο mood του μεγαλύτερου fashion & music project της χρονιάς.
Από την Κηφισιά και τη Γλυφάδα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, οι fashion heroes του MadWalk σε προσκαλούν να ζήσεις το Get Ready with MAC for MadWalk – ένα multi-sensory glam experience γεμάτο makeup sessions, μουσικά vibes, live performances και φυσικά, μοναδικά MAC δώρα!
Το Mad Radio 106.2 και ο Palmos Fm 96,5 απογειώνoυν τη διάθεση με live DJ sets, ενώ οι fashion heroes Μάνος Καμακάρης & Ελίνα Νικολούζου και οι Mikay, Kianna & Μιχάλης Καραγκούνης με τα live performances τους, μεταφέρουν το vibe του MadWalk στην πιο bold, fun και glamorous εκδοχή του.
The future has come — και είναι glamorous και γεμάτο αυτοπεποίθηση. Just like you.
SAVE THE DATES για το απόλυτο iconic experience από το MAD και τη MAC Cosmetics
16/10 – MAC Κηφισιάς, Κολοκοτρώνη 1
Guest: Μάνος Καμακάρης & Νικολίνα Νικολούζου
Mad Radio 106.2 Live με τον Γιάννη Τουμπάνο
Live Performance: Mikay
20/10 – MAC Γλυφάδας, Άγγελου Μεταξά 24–26
Guest: Μάνος Καμακάρης & Νικολίνα Νικολούζου
Mad Radio 106.2 Music από τον Γιάννη Τουμπάνο
Live Performance: Kianna
30/10 – MAC Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 53
Guest: TBA
Palmos FM 96.5 Live
Live Performance: Μιχάλης Καραγκούνης
Θα τρέξει και Super Διαγωνισμός!
Φωτογραφίσου στο publicity banner με το look που επέλεξες, ανέβασε story τη φωτογραφία σου στο Instagram κάνοντας mention το @mad_tv και @maccosmeticsgreece και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για το MadWalk 2025 by Three Cents!
Get ready with MAC for MadWalk
#GetReadyWithMac #MadWalk25 #MadWalk #maccosmeticsgreece #iwearmac #ThreeCents
MadWalk 2025 by Three Cents
Όλα τα νέα, backstage moments, αποκλειστικές ειδήσεις και αφιερώματα για το φετινό MadWalk είναι εδώ!
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Οδηγίες Πρόσβασης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Κλειστό Παλαιού Φαληρου – Tae Kwon Do
- Μετρό: Σταθμός “Συγγρού – Φιξ” και μετεπιβίβαση σε λεωφορειακές γραμμές Β2 και 550 | Στάση “Φόρος”
- ΗΣΑΠ:Σταθμός “Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας” και
- Μετεπιβίβαση σε λεωφορειακές γραμμές 217, Α1, Β1 | Στάση “Φόρος”
-
- Μετεπιβίβαση σε τραμ: γραμμές “Αριστοτέλης 4” ή “Θουκυδίδης 3” | Στάση “Δέλτα Φαλήρου”
- Τραμ: Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα – Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) | Στάση “Δέλτα Φαλήρου”
- Λεωφορείο: Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 | Στάση “Φόρος”
- Εναλλακτικά, πάρε ΤΑΞΙ, αποβιβάσου στη Λεωφ. Ποσειδώνος 860, περπάτα για 5 λεπτά και φτάσε άμεσα στο Κλειστό Γήπεδο TAE KWON DO