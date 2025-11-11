Eίσαι έτοιμ@ να περπατήσεις στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents;
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το MAD και η Colgate σου δίνουν την ευκαιρία να περπατήσεις στο catwalk του μεγαλύτερου fashion & music project της χρονιάς, ακόμα και αν δεν είσαι επαγγελματίας μοντέλο!
Αν αγαπάς τη μόδα και το modeling και πάντα ονειρευόσουν να βρεθείς στο spotlight… αυτή είναι η στιγμή σου!
Οι συμμετοχές έκλεισαν!
Τα vibes όμως μόλις άρχισαν!
Το Model Casting Call by Colgate πήρε φωτιά με 4.000 συμμετοχές και τώρα ξεκινάει το πιο juicy part.
Η αναζήτηση για τα πρόσωπα του MadWalk 2025 by Three Cents είναι σε full εξέλιξη.
Αν έστειλες συμμετοχή:
Stay close to your inbox — αν είσαι μέσα στους 300, έρχεται μήνυμα.
Next stop: live casting στην Αθήνα — σε location που θα μάθεις σύντομα
Εκεί θα κάνεις το catwalk σου μπροστά σε:
Σωτήρη Γεωργίου, the designer
Κώστα Ζήση, fashion director του MadWalk
Νεφέλη Θεοδότου, queen του choreography & concept
Με hosts Dr. Chris και Αθηνά Κλήμη δίπλα σου στο process — to keep things sharp και real.
Το ταξίδι προς την πασαρέλα ξεκίνησε.
Και για τους τυχερούς; Το φινάλε γράφεται live στο MadWalk 2025 by Three Cents, στις 26 Νοεμβρίου.
