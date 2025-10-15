Το MadWalk 2024 by Τhree Cents επιστρέφει για 14η συνεχόμενη χρονιά, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2024, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!
Το μεγαλύτερο show μόδας και μουσικής θα παρουσιάσει το απόλυτο fashion icon, η Βίκυ Καγιά!
Στον ρόλο της Fashion Partner του MadWalk 2024 by Three Cents, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η οποία θα εμφανιστεί στη σκηνή, αλλά και θα «ανακρίνει» όλους τους συμμετέχοντες σε ένα πρωτότυπο backstage lounge.
Στην πασαρέλα του MadWalk 2024 by Three Cents το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και επιβλητικά performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες!
Special guest, το Eurovision winner, Nemo, που θα εμφανιστεί στο closing act, σε μία ανατρεπτική performance που μόνο ο ίδιος ξέρει να δίνει.
Για ακόμη μια χρονιά, το MadWalk 2024 by Three Cents παρουσιάζει τους «Fashion Heroes», τους δικούς του fashion ambassadors. Οι Natasha Kay, Georgia Georgiou, Gingerbread Bae και Ilenia Williams θα συμμετέχουν στα επιμέρους projects που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του θεσμού και τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα.
Μετά το τέλος των catwalks, τo vibe του MadWalk 2024 by Three Cents θα μεταφερθεί στο πιο fashionable και bubbly after party, στον ίδιο χώρο, με απολαυστικά Three Cents cocktails και DJ set από τον Αντώνη Δημητριάδη – AD1.
Model Casting Call by Colgate
Θέλεις να συμμετέχεις στο μεγαλύτερο fashion & music show της χρονιάς;
Το Μad και η Colgate σε στέλνουν στην πασαρέλα του MadWalk 2024 by Three Cents, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στο Tae Kwon Do.
Δήλωσε συμμετοχή εδώ έως και την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου συμπληρώνοντας τα στοιχεία σου καθώς και το Instagram (public profile) ή Tik Tok account σου.
GΕΤ THE MADWALK LOOK BY MAC
Το Mad και η MAC Cosmetics σε προσκαλούν να δοκιμάσεις ΠΡΩΤΑ εσύ τα πιο glam make up looks που θα εμφανιστούν στο catwalk του MadWalk 2024 by Three Cents.
Οι MAC experts θα αξιοποιήσουν το ταλέντο και την έμπνευσή τους για να προτείνουν τα beauty looks που θα πλαισιώσουν τις δημιουργίες των σχεδιαστών του MadWalk 2024 by Three Cents και να τα εφαρμόσουν πάνω σου για να αναδείξουν τον πιο εντυπωσιακό σου εαυτό.
Και όχι μόνο!
Super Διαγωνισμός!
Φωτογραφίσου στο publicity banner με το look που επέλεξες, ανέβασε story τη φωτογραφία σου στο Instagram κάνοντας mention το @mad_tv και @maccosmeticsgreece και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για το MadWalk 2024 by Three Cents.
- 24 Οκτωβρίου, 18:00 – 21:00, στο κατάστημα MAC Περιστερίου
(Εθνικής Αντιστάσεως 23)
LIVE Mad Radio 106,2 με την Αθηνά Κλήμη
Live Performance: Natasha Kay
Guests: Georgia Georgiou & Gingerbread Bae
- 31 Οκτωβρίου, 18:00 – 21:00, στο κατάστημα MAC Γλυφάδας
(Αγγέλου Μεταξά 24-26)
LIVE Mad Radio 106,2 με την Αθηνά Κλήμη
Live Performance: Natasha Kay
Guests: Georgia Georgiou & Gingerbread Bae
- 5 Νοεμβρίου, 18:00 – 21:00, στο κατάστημα MAC Θεσσαλονίκης
(Τσιμισκή 53)
LIVE ΖΟΟ 90,8
Live Performance: Natasha Kay
Guests: Georgia Georgiou & Gingerbread Bae
ARTISTS LINE UP
Στη σκηνή του μεγαλύτερου fashion and music show της χώρας, θα εμφανιστούν super stars και hot ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Οι Apon, Dat Lilly, Emily, Evangelia, Foxy Lee, FY, Gozzy, Joanne, Josephine, Klavdia, Marina Lamprou, Lila, Marseaux, Natasha Kay, Norma, Onemanshow, Seno, Ilenia Williams, Zaf, Γιώργος Αμούτζας, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Νίκος Απέργης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μπέττυ Μαγγίρα, Τάνια Μπρεάζου, Έλενα Παπαρίζου, Τάμτα, Ελένη Φουρέιρα και πολλοί ακόμα θα παρουσιάσουν στους θεατές μοναδικά performances.
Σε special guest εμφάνιση, το Eurovision Winner, Nemo, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα παρουσιάσει το νέο του τραγούδι, “Eurostar”.
DESIGNERS LINE UP
Στην πασαρέλα του MadWalk 2024 by Three Cents το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, όπως οι Celia Kritharioti, Deux Hommes, Laskos by Three Cents, Nasia Sydeta, Nika by Colgate, Peace and Chaos, Soraya Oronti, Sotiris Georgiou by IKEA, Angelos Tsakiris, Valtadoros, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos και τα fashion brands 5226 by Celia Kritharioti, adidas, Juicy Couture, Levi’s και Pink Woman.
Special acts: Walk of Style by ΔΕΗ με δημιουργίες του σχεδιαστή Apostolos Mitropoulos και Viva Glam Show by Mac.
Μεγάλος Χορηγός του event τα Three Cents premium mixers!
Η εταιρεία Three Cents Artisanal Beverages ιδρύθηκε από μια ομάδα bartender που αναζητούσαν άριστα υλικά ανάμιξης για τα cocktail τους.
Κάθε προϊόν είναι σχεδιασμένο προσεκτικά ώστε να προσφέρει στα ποτά το καλύτερο δυνατό άρωμα και την πιο ζωηρή ανθράκωση.
Για την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται φυσικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά και τεχνητά χρώματα.
Η προσθήκη του διοξειδίου του άνθρακα γίνεται υπό συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης για να διαφυλαχθεί η ανθράκωση και το άρωμα σε βάθος χρόνου.
Τα προϊόντα Three Cents αποτελούν υλικά ανάμιξης ανώτερης ποιότητας, από bartender προς bartender.
Μάθετε περισσότερα στο https://threecents.com/
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Οδηγίες Πρόσβασης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Κλειστό Παλαιού Φαληρου – Tae Kwon Do
- Μετρό:Σταθμός “Συγγρού – Φιξ” και μετεπιβίβαση σε λεωφορειακές γραμμές Β2 και550 |Στάση “Φόρος”
- ΗΣΑΠ:Σταθμός “Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας” και
Μετεπιβίβαση σε λεωφορειακές γραμμές 217, Α1, Β1 | Στάση “Φόρος”Μετεπιβίβαση σε τραμ: γραμμές “Αριστοτέλης 4” ή “Θουκυδίδης 3” Στάση“Δέλτα Φαλήρου”Τραμ:Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα – Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα)| Στάση “Δέλτα Φαλήρου”Λεωφορείο:Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 | Στάση “Φόρος”Εναλλακτικά, πάρε ΤΑΞΙ, αποβιβάσου στη Λεωφ. Ποσειδώνος860, περπάτησε για 5 λεπτά και φτάσε άμεσα στο Κλειστό Γήπεδο TAE KWON DO.