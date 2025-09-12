Με αυτά τα outfits η επιστροφή σου στο σχολείο θα είναι πιο iconic από ποτέ

Ένας οδηγός για να οργανώσεις την γκαρνταρόμπα σου για το σχολείο με stylish outfit που δουλεύουν σε κάθε εποχή

Η νέα σχολική χρονιά είναι η τέλεια αφορμή για ένα μικρό style reset. Το μυστικό; Να χτίσεις μερικά outfits που σε εκφράζουν, εύκολα για τα πρωινά που βιάζεσαι, αλλά αρκετά ευέλικτα ώστε να δείχνεις stylish από την πρώτη εβδομάδα μέχρι και τις εξετάσεις. Σκέψου το σαν να δημιουργείς μια mini capsule γκαρνταρόμπα, με χώρο για τάσεις που ανανεώνουν το look σου.

Πριν βγεις για ψώνια, κάνε μια γρήγορη «απογραφή» στη ντουλάπα σου. Πολλά κομμάτια που έχεις ξεχάσει μπορούν να επανέλθουν αν τα φορέσεις αλλιώς. Ένα απλό πουκάμισο μπορεί να δέσει τέλεια με τα wide-leg παντελόνια που κυριαρχούν φέτος, ενώ ένα παλιό πουλόβερ αναβαθμίζεται φορεμένο πάνω από ένα κλειστό πουκάμισο με γιακά. Αφού δεις τι «ανακυκλώνεται», σκέψου τα κενά: ένα ζευγάρι παπούτσια που πάει με όλα, ένα transitional jacket ή αξεσουάρ που κάνουν διαφορά. Παρακάτω θα βρεις έναν ενημερωμένο οδηγό για τα looks του σχολείου.

To τζιν αλλιώς

Το τζιν δεν χρειάζεται να είναι basic. Φέτος ξεχωρίζουν οι ιδιαίτερες γραμμές: barrel-leg, puddle hems ή patchwork λεπτομέρειες. Συνδύασέ το με fitted top για ισορροπία ή τόλμησε oversized jeans με φούτερ. Το total denim look, επιστρέφει, ειδικά με bold αξεσουάρ όπως ογκώδη σκουλαρίκια ή statement ζώνες.

Jorts

Τα jorts παραμένουν δυνατή τάση και είναι ευέλικτα για την επιστροφή στο σχολείο. Όσο κρατάει η ζέστη, φόρεσέ τα με graphic tee ή ένα πιο λεπτό φούτερ. Μόλις αρχίσει το κρύο, πρόσθεσε bomber jacket και ολοκλήρωσε με sneakers ή αρβυλάκια.

Skater vibes

Η skater αισθητική παραμένει cool και βολική για γεμάτες σχολικές μέρες. Τα cargo παντελόνια είναι η βάση. Πρόσθεσε basic t-shirt και ολοκλήρωσε με oversized φούτερ ή φανελένιο πουκάμισο για layering. Θες κάτι σε sneakers; Επέλεξε τα κλασικά, ρετρό skate sneakers.

Cozy

Μερικές μέρες η άνεση γίνεται προτεραιότητα. Oversized πλεκτά, φόρμες και κασκόλ συνθέτουν το απόλυτο cozy look. Δώσε στιλ χωρίς προσπάθεια με χρωματικούς συνδυασμούς ή layering. Ολοκλήρωσε με tote bag που χωράει και laptop για πρακτικότητα.

Academic chic

Κλασικές φούστες σε καρό, tailored παντελόνια και κομψά knitwear δεν βγαίνουν ποτέ εκτός μόδας. Για να δώσεις prep school vibes, δοκίμασε φούστα με πιέτες σε συνδυασμό με polo ή cardigan. Ολοκλήρωσε με loafers για πιο polished αποτέλεσμα ή sneakers για casual αντίθεση. Μόλις πέσει η θερμοκρασία, οι μπότες ανεβάζουν αμέσως το outfit lσε άλλο level.

