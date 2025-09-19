Με συγκινητικά λόγια περιέγραψε ο Donald Trump την Kate Middleton

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε τη Kate Middleton κατά το κρατικό δείπνο, μετά την πρόσφατη ανάρρωσή της από καρκίνο και την επιστροφή της στη δημόσια ζωή

Μια στιγμή συγκίνησης και θετικών μηνυμάτων εκτυλίχθηκε στο κάστρο του Windsor κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος προς τιμήν του Donald Trump και της Malania Trump. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αφιέρωσε μέρος της ομιλίας του στην Kate Middleton, αναγνωρίζοντας την δύναμη και τη χάρη της μετά τη δοκιμασία που πέρασε με την υγεία της.

Διάβασε επίσης: Kate Middleton-Melania Trump: H casual κοινή τους εμφάνιση με Ralph Lauren looks

«Λαμπερή, υγιής και τόσο όμορφη»

Στην ομιλία του, ο Donald Trump, που καθόταν δίπλα στην Kate Middleton, τόνισε: «Η Melania και εγώ χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε με τον Πρίγκιπα William και που βλέπουμε την Αυτού Βασιλική Υψηλότητα, την Πριγκίπισσα Catherine. Τόσο λαμπερή, τόσο υγιή και τόσο όμορφη». Η Kate Middleton αντέδρασε με ένα ευγενικό χαμόγελο, στρέφοντας το βλέμμα της προς τον Donald Trump. Ο πρόεδρος πρόσθεσε: «Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή. Σας ευχαριστώ».

%3D

Η μάχη με τον καρκίνο

Η αναφορά του Donald Trump ήρθε έπειτα από μια δύσκολη περίοδο για την Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Η Kate Middleton αποκάλυψε τον Μάρτιο του 2024 ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο και μείωσε σημαντικά τα βασιλικά της καθήκοντα.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την χημειοθεραπεία, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 μοιράστηκε δημοσίως ότι η ασθένεια βρίσκεται πλέον σε ύφεση. Το καλοκαίρι, κατά την επίσκεψή της στο Colchester Hospital, μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες μετά το τέλος της θεραπείας: «Φοράς ένα θαρραλέο προσωπείο κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Όταν τελειώνει, νομίζεις ότι μπορείς να επιστρέψεις την κανονικότητα, αλλά στην πραγματικότητα η φάση που ακολουθεί είναι πολύ, πολύ δύσκολη», εξήγησε.

Η υγεία παραμένει στο προσκήνιο για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς και ο βασιλιάς Κάρολος συνεχίζει θεραπείες για μια μη αποκαλυφθείσα μορφή καρκίνου, όπως ανακοινώθηκε από το παλάτι τον Φεβρουάριο του 2024.

Η δημόσια αναγνώριση της δύναμης της Kate Middleton από τον Donald Trump σε μια τόσο επίσημη στιγμή, δεν ήταν μόνο μια τυπική φιλοφρόνηση, αλλά και μια υπενθύμιση του ανθρώπινου στοιχείου πίσω από τους θεσμούς. Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, με το χαμόγελό της, ενσάρκωσε τη δύναμη της ελπίδας και της επιστροφής στη ζωή μετά την αρρώστια.

Διάβασε επίσης: Η διακοσμηση και όσα έφαγαν στο βασιλικό δείπνο για τον Donald Trump στη Μεγάλη Βρετανία

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.