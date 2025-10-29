MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 29.10.2025

Τζους Ευείδη: Αποκάλυψε πώς φτιάχτηκε ο ρόλος της Τερέζ στους «Μεν και Δεν» στην αγαπημένη σειρά των 90’s

Από αγκαλιά σε ρόλο με μισθό ο σκύλος της Άννας Κουρή! H ιστορία της Τερέζ από τους «Μεν και Δεν»
Η Τζόυς Ευείδη θυμάται πώς η Τερέζ βρέθηκε στα φώτα της δημοσιότητας και κέρδισε το κοινό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Τζόυς Ευείδη βρέθηκε καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σειρά «Μεν και Δεν».

Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πώς απέκτησε ρόλο το σκυλάκι στη σειρά, η Τερέζ, η οποία μάλλον έβγαζε περισσότερα λεφτά από την ίδια, όπως είπε χαριτολογώντας.

Από αγκαλιά σε ρόλο με μισθό ο σκύλος της Άννας Κουρή! H ιστορία της Τερέζ από τους «Μεν και Δεν»

Διάβασε επίσης: Επιστρέφει ο «Γιατρός»! Τα 5+1 νέα πρόσωπα που εισβάλλουν στη σειρά του Alpha

«Σε εμένα το χρωστάει η Άννα Κουρή. Κάναμε πρόβες και την είχε πάρει αγκαλιά και της λέω ”αυτό είναι η προέκταση του χεριού σου. Δεν είναι δυνατόν να μην παίξει το ζωντανό”. Κι έτσι έγινε.

Από αγκαλιά σε ρόλο με μισθό ο σκύλος της Άννας Κουρή! H ιστορία της Τερέζ από τους «Μεν και Δεν»

Πληρωνόταν κανονικά. Μην σου πω ότι έπαιρνε και παραπάνω από εμένα. Το μόνο της βίτσιο ήταν τα όργανα. Δεν μπορούσε με τίποτα, ειδικά άμα είχαμε κιθάρες και τέτοια. Γάβγιζε σαν τρελή. Αλλά όλα τα υπόλοιπα τα έκανε το κακόμοιρο. Μέχρι και στον φούρνο να το βάζαμε.


Είχα κι εγώ τότε σκύλια αλλά δεν τα έφερνα. Μια φορά το πήρα παναγία μου και είπα ποτέ ξανά», είπε χαρακτηριστικά η Τζόυς Ευείδη.

Διάβασε επίσης: 2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές και νέα διπλή πρωτιά για το «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ

Δες κι αυτό… 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Άννα Κουρή Μεν και Δεν σειρές ΣΚΥΛΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Jennifer Lawrence: Γιατί θέλει να κάνει άμεσα αυξητική στήθους

Jennifer Lawrence: Γιατί θέλει να κάνει άμεσα αυξητική στήθους

29.10.2025
Επόμενο
H Νικολίνα Νικολάζου στο MadWalk TV: «Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, όχι μόνο εμφάνιση»

H Νικολίνα Νικολάζου στο MadWalk TV: «Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, όχι μόνο εμφάνιση»

29.10.2025

Δες επίσης

Επιστρέφει ο «Γιατρός»! Τα 5+1 νέα πρόσωπα που εισβάλλουν στη σειρά του Alpha
TV

Επιστρέφει ο «Γιατρός»! Τα 5+1 νέα πρόσωπα που εισβάλλουν στη σειρά του Alpha

29.10.2025
2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές και νέα διπλή πρωτιά για το «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ
TV

2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές και νέα διπλή πρωτιά για το «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ

29.10.2025
«Έσκασε» η ανακοίνωση! O ANT1 ανανέωνει την συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου
TV

«Έσκασε» η ανακοίνωση! O ANT1 ανανέωνει την συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου

29.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»
TV

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

28.10.2025
Σαν να μη πέρασε μια μέρα! Η οικογένεια Τριανταφύλλου σμίγει ξανά και αποκαλύπτει όσα θα δούμε στο «Σόι σου»
TV

Σαν να μη πέρασε μια μέρα! Η οικογένεια Τριανταφύλλου σμίγει ξανά και αποκαλύπτει όσα θα δούμε στο «Σόι σου»

27.10.2025
Το «Σόι Σου» ξαναχτυπά! Οι Χαμπέοι μιλούν με συγκίνηση για το reunion και δίνουν spoilers για τον νέο κύκλο
TV

Το «Σόι Σου» ξαναχτυπά! Οι Χαμπέοι μιλούν με συγκίνηση για το reunion και δίνουν spoilers για τον νέο κύκλο

27.10.2025
Mega: Η νέα σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» κάνει πρεμιέρα με ένα διπλό καθηλωτικό επεισόδιο – Όσα θα δούμε
TV

Mega: Η νέα σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» κάνει πρεμιέρα με ένα διπλό καθηλωτικό επεισόδιο – Όσα θα δούμε

27.10.2025
The Voice: Τα highlights και οι συγκινήσεις από το επεισόδιο της Κυριακής
TV

The Voice: Τα highlights και οι συγκινήσεις από το επεισόδιο της Κυριακής

27.10.2025
«Πάγωσαν» όλοι στο GNTM! Το τρομακτικό ατύχημα διαγωνιζόμενης κατά την διάρκεια της φωτογράφισης
TV

«Πάγωσαν» όλοι στο GNTM! Το τρομακτικό ατύχημα διαγωνιζόμενης κατά την διάρκεια της φωτογράφισης

27.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση