Τζους Ευείδη: Αποκάλυψε πώς φτιάχτηκε ο ρόλος της Τερέζ στους «Μεν και Δεν» στην αγαπημένη σειρά των 90’s

Η Τζόυς Ευείδη θυμάται πώς η Τερέζ βρέθηκε στα φώτα της δημοσιότητας και κέρδισε το κοινό

Η Τζόυς Ευείδη βρέθηκε καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σειρά «Μεν και Δεν».

Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πώς απέκτησε ρόλο το σκυλάκι στη σειρά, η Τερέζ, η οποία μάλλον έβγαζε περισσότερα λεφτά από την ίδια, όπως είπε χαριτολογώντας.

«Σε εμένα το χρωστάει η Άννα Κουρή. Κάναμε πρόβες και την είχε πάρει αγκαλιά και της λέω ”αυτό είναι η προέκταση του χεριού σου. Δεν είναι δυνατόν να μην παίξει το ζωντανό”. Κι έτσι έγινε.

Πληρωνόταν κανονικά. Μην σου πω ότι έπαιρνε και παραπάνω από εμένα. Το μόνο της βίτσιο ήταν τα όργανα. Δεν μπορούσε με τίποτα, ειδικά άμα είχαμε κιθάρες και τέτοια. Γάβγιζε σαν τρελή. Αλλά όλα τα υπόλοιπα τα έκανε το κακόμοιρο. Μέχρι και στον φούρνο να το βάζαμε.





Είχα κι εγώ τότε σκύλια αλλά δεν τα έφερνα. Μια φορά το πήρα παναγία μου και είπα ποτέ ξανά», είπε χαρακτηριστικά η Τζόυς Ευείδη.

