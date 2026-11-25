Από τη συγκινητική αναδρομή στα είκοσι χρόνια του θεσμού μέχρι την τιμητική εκδήλωση για τον δημιουργό του «Καποδίστρια»

Με μια ματιά Το 20ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ – docfest ξεκίνησε στη Χαλκίδα, με διάρκεια έως 29 Νοεμβρίου.

Η Τελετή Έναρξης πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Το φεστιβάλ τίμησε τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή για την προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και έντονο επετειακό παλμό άνοιξε την αυλαία του το επετειακό 20ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ – docfest, υποδεχόμενο τους φίλους του σινεμά στην επίσημη Τελετή Έναρξης. Από σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, και έως την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η Χαλκίδα μετατρέπεται ξανά στο επίκεντρο του κινηματογράφου τεκμηρίωσης, με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα προβολών και παράλληλων πολιτιστικών δράσεων.

Η Τελετή Έναρξης πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, σε μια κατάμεστη αίθουσα. Οικοδέσποινα της βραδιάς ήταν η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, που καλωσόρισε το κοινό και έδωσε το έναυσμα για μια επετειακή διοργάνωση-σταθμό στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων του τόπου, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής Ευβοίας κύριος Αθανάσιος Ζεμπίλης, η βουλευτής Ευβοίας κυρία Θεοδώρα Ακριώτου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κύριος Φάνης Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, κύριος Γεώργιος Κελαϊδίτης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα κοινωνικής μέριμνας κύριος Ευάγγελος Χαϊνάς, η επίτιμη πρόξενος του Εκουαδόρ κυρία Σουζάνα Βάσκεζ Αλβεάρ και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χαλκιδέων κύριος Δημήτρης Σέρρας.

Παράλληλα, το «παρών» έδωσαν διακεκριμένοι άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και του κινηματογράφου, όπως ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών Χάρης Παπαδόπουλος, η πρόεδρος του ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης Ξένια Καλδάρα και εκπρόσωπος του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης κύριος Θόδωρος Αγγελόπουλος.

Στο βήμα έπειτα ανέβηκε ο Διευθυντής του Φεστιβάλ κ. Σταύρος Ιωάννου, ο οποίος παρουσίασε το πλούσιο πρόγραμμα της 20ής διοργάνωσης, κάνοντας παράλληλα έναν συγκινητικό απολογισμό της εικοσαετούς πορείας του docfest. Όπως υπογράμμισε ένα όραμα που ξεκίνησε πριν από είκοσι χρόνια εξελίχθηκε σε έναν ζωντανό θεσμό, χάρη στη σταθερή αγκαλιά της Χαλκίδας και κυρίως στη δυναμική συμμετοχή της νεολαίας της, τόσο στις αίθουσες όσο και στα κινηματογραφικά εργαστήρια.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κύριος Φάνης Σπανός κήρυξε την έναρξη του 20ού docfest εξαίροντας τη διαχρονική προσφορά του φεστιβάλ στον πολιτισμό, την εξωστρέφεια της περιοχής και τη νέα γενιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε να φανταστούμε πια την πόλη μας χωρίς το φεστιβάλ».

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η Τιμητική Εκδήλωση για τον Γιάννη Σμαραγδή. Το 20ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ – docfest τίμησε τον δημιουργό που μετέφερε στη μεγάλη οθόνη τις εμβληματικές μορφές της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού, αφήνοντας το δικό του, ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο μέσα από έργα που φωτίζουν προσωπικότητες-σταθμούς. Για την πολύχρονη διαδρομή, το καλλιτεχνικό όραμα και τη διαχρονική προσφορά του Γιάννη Σμαραγδή στην έβδομη τέχνη μίλησε ο Σταύρος Ιωάννου, ενώ ο ίδιος ο σκηνοθέτης, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε το φεστιβάλ και το κοινό της Χαλκίδας και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «τα ντοκιμαντέρ καταγράφουν την πραγματικότητα της ψυχής που βλέπει την πραγματικότητα».

Η εναρκτήρια βραδιά ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» (2025) του Γιάννη Σμαραγδή, ενός κινηματογραφικού έργου αφιερωμένου στη ζωή, το έργο και την πορεία του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, που καθήλωσε τους θεατές.

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