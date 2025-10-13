TV 13.10.2025

Στο The Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση που μάγεψε με τη φωνή της

Η σκηνή γέμισε ταλέντο και... οικογενειακή ιστορία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η 16χρονη Δέσποινα Πανούση, ανιψιά του αείμνηστου Τζίμη Πανούση, ανέβηκε στη σκηνή του The Voice, κερδίζοντας τις εντυπώσεις! Ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης ήταν αυτοί που πάλεψαν με πάθος για να την πάρουν στην ομάδα τους, ακούγοντας την ξεχωριστή φωνή της σε κομμάτι από τη «Μικρή Γοργόνα».

Η νεαρή διαγωνιζόμενη εντυπωσίασε με το θεατρικό της ύφος και τη φωνητική της ακρίβεια. Όταν αποκάλυψε το επίθετό της, ο Χρήστος Μάστορας αμέσως ρώτησε: «Ω, του γνωστού; Υπάρχει συγγένεια;», με τον Γιώργο Μαζωνάκη να προσθέτει με σεβασμό: «Σεβασμός». Η ίδια εξήγησε πως ο Τζίμης Πανούσης ήταν ξάδερφος του πατέρα της.

Σε μια αυθόρμητη στιγμή, Μάστορας και Μουζουράκης άρχισαν να τραγουδούν το «Νεοέλληνες» του Πανούση, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκκεντρικό καλλιτέχνη και την κληρονομιά του.

Η Δέσποινα αποκάλυψε πως ακούει κυρίως αγγλική μουσική. «Ξέρω ελάχιστα ελληνικά τραγούδια. Μου αρέσουν η Κριστίνα Αγκιλέρα, η Μπίλι Άιλις, ήμουν και σε ροκ μπάντα πέρυσι», είπε με ειλικρίνεια, κερδίζοντας ακόμη περισσότερο το κοινό.


Μετά από σκέψη, η 16χρονη αποφάσισε: «Η καρδιά μου λέει να πάω με τον Χρήστο Μάστορα». Ο Πάνος Μουζουράκης τη ρώτησε γελώντας: «Ο εγκέφαλός σου;», με τον Μαζωνάκη να σχολιάζει με χιούμορ: «Παιδί μου, δεν ξέρει τίποτα αυτός!».

The Voice of Greece ΣΚΑΪ ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
