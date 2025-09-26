Μία Μάχη Μετά την Άλλη: Η νέα ταινία που σαρώνει με τον Leonardo DiCaprio στον ρόλο της ζωής του

Η One Battle After Another (Μία Μάχη Μετά την Άλλη) είναι ένα κινηματογραφικό έργο υψηλών προσδοκιών – δράσης, πολιτισμού και σατιρικού σχολιασμού – γραμμένο, σκηνοθετημένο και παραγωγής από τον Paul Thomas Anderson με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio.

Η ταινία, εμπνευσμένη εν μέρει από το μυθιστόρημα Vineland του Thomas Pynchon, πραγματεύεται την αναμέτρηση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, την οικογένεια και τις ιδεολογίες, την επανάσταση και την εξουσία.

Διάβασε επίσης: Το απόλυτο χάος στο νέο trailer του Avatar: Fire and Ash (video)

Η ιστορία ξεκινά με τον Bob Ferguson aka «Ghetto Pat» (Leonardo DiCaprio), πρώην μέλος της επαναστατικής ομάδας French 75, να έχει εγκαταλείψει τη δημόσια ζωή και να ζει υπό νέο όνομα, απομονωμένος, προσπαθώντας να κρατήσει μια ήρεμη ζωή μαζί με την κόρη του, Willa (Chase Infiniti)/

Πριν πολλά χρόνια, ο Bob και η σύντροφός του, Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), ηγήθηκαν ριζοσπαστικών αποστολών κατά της κυβέρνησης. Κατά τη διαδικασία αυτών των δράσεων, η Perfidia γίνεται έγκυος και γεννά την Willa, ενώ ο Bob απομακρύνεται από τη δράση εξαιτίας διαφωνιών και τραυμάτων.

Έπειτα από 16 χρόνια, ο Colonel Steven J. Lockjaw (Sean Penn), που ήταν εχθρός του παρελθόντος, επανεμφανίζεται με μεγάλη δύναμη και επιδιώκει εκδίκηση. Όταν η Willa απάγεται, ο Bob αναγκάζεται να ενώσει δυνάμεις με παλιούς συντρόφους, όπως ο Sergio (Benicio Del Toro) και η Deandra (Regina Hall), για να διασώσει την κόρη του.

Στην πορεία της ταινίας αποκαλύπτονται ψυχολογικές και πολιτικές εντάσεις, η πίστη, η προδοσία και οι διαχρονικές συνέπειες των ιδεολογιών. Η ταινία κορυφώνεται με μια εντυπωσιακή αναμέτρηση εντός του οχυρωμένου καταλύματος του Lockjaw όπου η Willa παίρνει ενεργό ρόλο, ο Bob δίνει τον προσωπικό του αγώνα, και η επόμενη γενιά φαίνεται να παίρνει τη σκυτάλη.

Το φινάλε μένει ανοιχτό σε ερμηνείες –ο Lockjaw πέφτει τραυματισμένος, ο Bob βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, και η Willa αναλαμβάνει, υπονοώντας πως οι μάχες δεν τελειώνουν, αλλά συνεχίζονται από τις επόμενες γενιές.

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Los Angeles στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 και κυκλοφόρησε ευρέως κινηματογραφικά στις ΗΠΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.

Γιατί αξίζει να δεις την ταινία «Μία Μάχη Μετά την Άλλη»

Ισχυρή αφήγηση & σύνθετοι χαρακτήρες

Η ταινία δεν είναι απλώς μια δράση ή ένα θρίλερ. Κάθε πρωταγωνιστής φέρει παρελθόν, τραύματα, σχέσεις και εσωτερικές μάχες. Ο Bob δεν είναι απλώς ήρωας, είναι άνθρωπος που έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των επιλογών του.

Σατιρική ματιά & κοινωνικό σχόλιο

Το έργο ρίχνει μια καθαρή ματιά στα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία: πόλωση, ακρότητες, ριζοσπαστισμός, εξουσία και ελευθερία μέσα από τον φακό μιας επαναστατικής ιστορίας. Η ταινία δεν επιτίθεται επιφανειακά, προβληματίζει.

Τεχνικό μεγαλείο

Ο Anderson και η ομάδα του επενδύουν στις λεπτομέρειες: από τον φωτισμό, τις κάμερες, τα φορμά κινηματογράφησης μέχρι το μουσικό σκορ του Jonny Greenwood που συνοδεύει με ένταση τις κορυφαίες στιγμές.

Δυνατές ερμηνείες

Ο DiCaprio προσφέρει μια μετρημένη αλλά έντονη ερμηνεία, ισορροπώντας ανάμεσα στο δράμα και την αναστολή. Ο Sean Penn ως Lockjaw ξεχωρίζει για το βάρος και την ενέργεια του ρόλου του. Μεγάλη έκπληξη θεωρείται η νεαρή Chase Infiniti, που ανταποκρίνεται με ωριμότητα στη σκηνή με παλιούς σταρ.

Κριτική και αποδοχή

Η ταινία έχει ήδη γίνει talk of the town στους κριτικούς. Οι βαθμολογίες και τα θετικά σχόλια υπογραμμίζουν ότι δεν είναι μόνο θεαματική, αλλά και σημαντική για τη χρονιά που διανύουμε.

Διάβασε επίσης: Στο φως η υπόθεση και το λαμπερό cast του πρώτου K-pop musical

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.