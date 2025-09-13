Μίλα μου θετικά: 5 φράσεις που σε ανεβάζουν και 5 που πρέπει να διαγράψεις από το μυαλό σου

Γίνε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του εαυτού σου με θετικές φράσεις που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία σου

Με αφορμή την Ημέρα Θετικής Ενέργειας την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού, είναι η στιγμή να δώσουμε προσοχή στη φωνή που ακούμε περισσότερο από κάθε άλλη, τη δική μας. Οι σκέψεις μας και τα λόγια που λέμε στον εαυτό μας καθημερινά διαμορφώνουν τη διάθεσή μας, την αυτοπεποίθηση και την ενέργειά μας. Τα positive quotes που αναπαράγει το μυαλό μας δεν είναι απλώς ένα wellness trend, αλλά μια πρακτική που μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή με περισσότερη ηρεμία και χαρά.

Αντιθέτως, οι αρνητικές φράσεις μπορούν να μας καθηλώσουν και να μειώσουν την αυτοεκτίμησή μας χωρίς να το καταλάβουμε. Αναγνωρίζοντας ποιες λέξεις μας ενδυναμώνουν και ποιες μας σαμποτάρουν, μπορούμε να μετατρέψουμε κάθε μέρα σε μια ευκαιρία να ενισχύσουμε τον εαυτό μας και να ζήσουμε πιο θετικά.

«Οι αρνητικές σκέψεις δεν θα φέρουν ποτέ μια χαρούμενη ζωή»

Αν αξίζει να ξέρεις κάτι καλά σε αυτή τη ζωή, αυτό είναι ότι οι σκέψεις σου είναι αυτές που δίνουν τον τόνο της ζωής σου. Δεν έχει να κάνει με το manifesting ή με οποιαδήποτε άλλη τεχνική μυστηκιστικού χαρακτήρα, είναι απλώς η πραγματικότητα. Προσπάθησε μέσα στη μέρα σου να βλέπει πάντα το καλό. Σίγουρα θα υπάρξουν και η άσχημες ημέρες, όμως πάντα θα αποδεικνύεται ότι στην άκρη του δρόμου υπάρχει ένα ουράνιο τόξο που σε περιμένει.

«Όταν τίποτα δεν πάει σωστά, άλλαξε πορεία»

Υπάρχουν κάποιες φορές όπου το πλάνο ζωής που έχουμε δομήσει στο μυαλό μας δεν πηγαίνει ακριβώς όπως το είχαμε υπολογίσει. Είτε το θέλουμε είτε όχι πρέπει να αλλάξουμε πορεία πλεύσης. Δεν χρειάζεται να μένεις σε μια πεποίθηση ή ένα στόχο που δεν σε εκφράζει ποια μόνο και μόνο για να πεις ότι το πέτυχες. Καμία φορά η ίδια η ζωή θέλει να σου δείξει νέα μονοπάτια που υπό άλλες συνθήκες δεν θα περπατούσες ποτέ.

«Αξίζω φροντίδα»

Η φροντίδα του ίδιου μας του εαυτού είναι σημαντική. Αντί να σπαταλάς τον χρόνο σου σε σκέψεις που σε καθηλώνουν, προτίμησε να σου μιλάς με λόγια που σε ενθαρρύνουν και σε παρακινούν να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

«Η εξέλιξη υπερτερεί της τελειότητας»

Δυστυχώς ή ευτυχώς, κανένας μας δεν μπορεί να αγγίξει την τελειότητα. Όλοι είμαστε άνθρωποι που απλώς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για εμάς και για τους γύρω μας. Αντί να βρισκόμαστε συνεχώς στον φαύλο κύκλο της τελειότητας, είναι προτιμότερο να παίρνουμε μια ανάσα και να δίνουμε έμφαση στην πρόοδο που έχουμε σημειώσει.

«Τελικά, μπορώ»

Μερικές φορές οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές μας σε αυτή τη ζωή πρέπει να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αν θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου, αξίζει να είσαι ο πρώτος που θα σου πει ότι μπορείς να τα καταφέρεις.

5 φράσεις που πρέπει να ξεχάσεις

«Δεν τα καταφέρνω ποτέ»

Τα απόλυτα «ποτέ» κλειδώνουν την επιτυχία. Αντικατάστησέ το με «Μπορώ να προσπαθήσω διαφορετικά».

«Είναι όλα λάθος»

Η γενίκευση βαραίνει τη σκέψη. Αντί να βλέπεις τα πάντα μαύρα, αντιμετώπισε κάθε πρόβλημα ξεχωριστά.

«Δεν αξίζω»

Ο αυτοσαρκασμός είναι ύπουλος. Πες στον εαυτό σου «Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ αυτή τη στιγμή».

«Δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα»

Η αίσθηση αδυναμίας καταστρέφει τη δράση. Αντικατάστησέ την με «Θα δοκιμάσω μια άλλη προσέγγιση».

«Πρέπει να είμαι τέλειος/α»

Η τελειομανία περιορίζει τη δημιουργικότητα και τη χαρά. Αντί για «Πρέπει», πες «Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ».

