Milan Fashion Week: Όλα τα beauty looks που θα αντιγράψεις πριν το TikTok τα κάνει viral

Από τα 90s pixie cuts και τα sleek bob μέχρι το glass skin, τα beauty trends στο Μιλάνο είναι γεμάτα τόλμη και κομψότητα

Βρισκόμαστε ήδη στη μέση του «Μήνα της Μόδας» και οι τάσεις ομορφιάς για την άνοιξη/καλοκαίρι ξεπηδούν με γρήγορους ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου όπου η ιταλική φινέτσα και η κομψότητα δίνουν τον τόνο για τη σεζόν. Κάθε πόλη έχει το δικό της vibe: η Νέα Υόρκη εκπέμπει effortless coolness, το Λονδίνο πειραματισμό και ανατροπές, ενώ το Μιλάνο στέκεται ως πρότυπο δύναμης και στιλ. Στις πασαρέλες κυριαρχούν τα πολυτελή υφάσματα και οι εκλεπτυσμένες σιλουέτες που αναδεικνύουν τη θηλυκότητα και τον δυναμισμό.

Στον χώρο της ομορφιάς, οι τάσεις φλερτάρουν με την κομψότητα αλλά δεν φοβούνται τις αντιθέσεις. Από sleek hairstyles μέχρι undone μαλλιά που αποπνέουν πολυτέλεια, και από έντονα eye-liners και κόκκινα χείλη μέχρι ηλιοκαμένα ζυγωματικά, το αποτέλεσμα είναι διαχρονικά glamorous με μια δόση τολμηρού twist. Ακολουθούν όλες οι τάσεις ομορφιάς που ξεχωρίσαμε στο Μιλάνο, από τις πασαρέλες μέχρι το street style.

90s Pixie Cut

Το pixie cut παραμένει must-have για τη νέα σεζόν. Αν και το Μιλάνο αγαπά τα undone hairstyles, τα sleek κουρέματα κάνουν δυναμικό comeback, ενώ οι pastel pink αποχρώσεις προσθέτουν παιχνιδιάρικο twist στην τάση.

Ρομαντικά makeup looks

Το soft glam αποπνέει την αίσθηση της άνοιξης και του καλοκαιριού. Στην επίδειξη Beccaria, τα απαλά ροζ ζυγωματικά συνδυάστηκαν με ταιριαστές αποχρώσεις στα χείλη και fluffy φρύδια, χαρίζοντας μια ρομαντική και ονειρική ατμόσφαιρα.

Ζωντανά χρώματα στα μαλλιά

Τα έντονα χρώματα στα μαλλιά επιστρέφουν με δυναμισμό, φέρνοντας μια προοδευτική και προκλητική διάθεση που εκφράζει την προσωπική αυτοέκφραση. Στα χτενίσματα, οι έντονες ανταύγειες σε ξανθές ή καστανές βάσεις συνδυάζονται με βαθιές, πλούσιες αποχρώσεις όπως κερασί, burgundy και cinnamon, χαρίζοντας στα μαλλιά πολυτελή λάμψη από τη ρίζα ως τις άκρες.

Glass skin

Η εποχή του matte τελείωσε. Η τάση του γυαλιστερού, υγιούς δέρματος κυριαρχεί στις πασαρέλες. Το glass skin φέρνει λάμψη, φυσικότητα και φρεσκάδα, κάνοντας κάθε makeup look να φαίνεται φωτεινό και πολυδιάστατο.

Το καρέ στη θέση του πρωταγωνιστή

Το bob παραμένει σταθερά στη μόδα. Από sleek Parisian bobs με αφέλειες μέχρι curly bedhead cuts, τα κοντά μαλλιά είναι εδώ για να μείνουν, προσφέροντας ένα σύγχρονο, δυναμικό στυλ που ταιριάζει σε κάθε προσωπικότητα.

