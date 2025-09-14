Mini mullet: Το κούρεμα που έχουν λατρέψει οι αγαπημένοι σου celebrities

Το πιο hot ανδρικό trend στα μαλλιά για το 2025 είναι το mini mullet, ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στο χαλαρό και το κομψό

Αυτό το καλοκαίρι, το ανδρικό χτένισμα που έχει κατακτήσει τα φώτα της δημοσιότητας δεν είναι άλλο από το mini mullet. Εξελίσσοντας το κλασικό «business in the front, party in the back», η νέα εκδοχή του είναι πιο διακριτική, μοντέρνα και ευέλικτη, κατάλληλη τόσο για το κόκκινο χαλί όσο και για την καθημερινή εμφάνιση. Από τον Jacob Elordi με τα χαλαρά, κόκκινα κύματά του, μέχρι τον Paul Mescal με την πιο δομημένη «rugby boy» εκδοχή, το mullet δείχνει ότι η προσωπικότητα και το στιλ μπορούν να συνδυαστούν με κομψότητα.

Η αναβίωση του mullet δεν περιορίζεται πλέον στις πιο τολμηρές εμφανίσεις. Όλο και περισσότεροι άνδρες το υιοθετούν σε πιο subtle εκδοχές, με μικρές λεπτομέρειες στο πίσω μέρος των μαλλιών που προσθέτουν χαρακτήρα χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες του γραφείου. Το mini mullet του 2025 είναι μια δήλωση στιλ που συνδυάζει αυτοπεποίθηση, άνεση και φινέτσα, αποδεικνύοντας ότι ένα παραδοσιακό trend μπορεί να επαναπροσδιοριστεί με κομψό τρόπο.

Διάβασε επίσης: Πώς η εμπιστοσύνη στον κομμωτή επηρεάζει τις ανδρικές grooming συνήθειες

Τι είναι το mini mullet του 2025

Το mini mullet είναι μια σύγχρονη εκδοχή του κλασικού mullet, με πιο ήπιες γραμμές και λιγότερο έντονο μήκος στο πίσω μέρος. Τα μαλλιά είναι κοντά στις πλευρές και μακρύτερα στο πίσω μέρος, δημιουργώντας μια ισχυρή αντίθεση που προσδίδει δυναμική και χαρακτήρα.

Πώς να το πετύχεις

Για να πετύχεις το mini mullet, ξεκίνα με κοντές πλευρές που έχουν ελαφριά κλίση προς τα πίσω, αφήνοντας το πίσω μέρος πιο μακρύ για να δημιουργηθεί μια φυσική κίνηση. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε κρέμα ή leave-in conditioner για να διατηρήσεις το look χαλαρό, φυσικό και ευέλικτο, επιτρέποντας στα μαλλιά να κινούνται ελεύθερα ενώ παραμένουν κομψά.

Tips για styling

Για να διατηρήσεις το mini mullet στο καλύτερό του, άφησε τα μαλλιά να στεγνώσουν φυσικά για ένα ανέμελο look, χρησιμοποίησε ελαφριά προϊόντα styling που προσθέτουν υφή χωρίς να τα βαραίνουν και φρόντισε να κάνεις τακτικά κοψίματα ώστε να παραμένει το σχήμα κομψό και τα μαλλιά υγιή.

Celebrities που το έχουν υιοθετήσει

Celebrities όπως ο Harry Styles επιλέγουν το mini mullet με ατημέλητο στιλ και φυσική υφή, ο Paul Mescal το προτιμά σε μια πιο δομημένη και καθαρή εκδοχή, ενώ ο Austin Butler το υιοθετεί με μακριά φράντζα και πιο έντονο μήκος στο πίσω μέρος, αποδεικνύοντας πόσο ευέλικτο μπορεί να είναι το συγκεκριμένο χτένισμα.

Διάβασε επίσης: Τα βήματα για να περιποιηθείς τo μούσι σου μετά τις διακοπές

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.