10 διασκευές των Mad Video Music Awards που λατρέψαμε περισσότερο από τα original τραγούδια

Οι πιο ανατρεπτικές live στιγμές στα Mad Video Music Awards με διασκευές που μας έκαναν να ξεχάσουμε τα αρχικά κομμάτια και έγιναν hit το καλοκαίρι

Αν υπάρχει ένα πράγμα που έχει μείνει αξέχαστο από τα MAD Video Music Awards, αυτό δεν είναι μόνο τα βραβεία ή τα performances, αλλά οι διασκευές. Εκείνες οι στιγμές που τραγούδια που ήδη αγαπούσες ξαφνικά άλλαζαν μορφή, αποκτούσαν νέα ενέργεια και πολλές φορές κατέληγαν να σου αρέσουν περισσότερο από τα original. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που κάνουν τα MAD VMA είναι να «πειράζουν» τη μουσική με τρόπο που μένει στη μνήμη σου.

1. «Αναπάντητες Κλήσεις» – Έλενα Παπαρίζου ft. Χρήστος Δάντης

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές των MAD VMA 2004, όπου η προσθήκη του Χρήστου Δάντη έδωσε στο κομμάτι μια πιο ζωντανή και γεμάτη ένταση ενέργεια, που πολλοί θυμούνται περισσότερο από την αρχική εκδοχή. Η χημεία ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες στη σκηνή ήταν τόσο δυνατή, που ουσιαστικά μεταμόρφωσε το τραγούδι και του χάρισε μια εντελώς νέα ταυτότητα, πιο εκρηκτική και πιο live.

2. «Καλημέρα Ελλάδα» – Goin’ Through ft. Μάνος Πυροβολάκης

Η λύρα του Μάνου Πυροβολάκη έδωσε μια απρόσμενη αλλά πολύ έντονη παραδοσιακή διάσταση σε ένα ήδη γνωστό urban κομμάτι, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ξεχώρισε αμέσως στα Mad Video Music Awards 2006. Το τραγούδι απέκτησε πιο «ελληνικό» συναίσθημα, με μια γέφυρα ανάμεσα στο hip hop και τον παραδοσιακό ήχο, κάτι που το έκανε να μένει στο μυαλό και να ξεχωρίζει από την original εκδοχή του.

3. «Μέσα Σου» – Stavento ft. Έλενα Παπαρίζου

Η φωνή της Έλενας Παπαρίζου απογείωσε το ήδη δυναμικό κομμάτι, δίνοντάς του ακόμη πιο έντονη συναισθηματική φόρτιση και σκηνική δύναμη. Η παρουσία της στη σκηνή έδωσε άλλη διάσταση στο τραγούδι, κάνοντάς το να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και να ξεχωρίσει έντονα στις live εμφανίσεις, με αποτέλεσμα να θεωρείται μία από τις πιο δυνατές συνεργασίες της εποχής.

4. «Φυσικά Μαζί / Together Forever» – Onirama & Playmen ft. Έλενα Παπαρίζου

Ένα mashup που έγινε αμέσως talk of the show, με την Έλενα Παπαρίζου να προσθέτει τη δική της ξεχωριστή υπογραφή και να μετατρέπει το κομμάτι σε ένα από τα πιο viral acts των Mad Video Music Awards 2008. Η ενέργεια στη σκηνή, η διάθεση και η χημεία των καλλιτεχνών έκαναν το αποτέλεσμα να μοιάζει περισσότερο με party εμπειρία παρά απλή live εμφάνιση.

5. «Να Την Προσέχεις» – Sanjuro ft. Onirama

Η συγκεκριμένη συνεργασία έδωσε στο κομμάτι έναν πιο pop και ραδιοφωνικό χαρακτήρα, κάνοντάς το να ακούγεται πιο σύγχρονο και πιο άμεσο στο ευρύ κοινό στα Mad Video Music Awards 2011. Παρά τις αλλαγές στην παραγωγή και την αισθητική, το τραγούδι κράτησε την αρχική του ταυτότητα, αποκτώντας όμως μια πιο φρέσκια και «ραφιναρισμένη» εκδοχή.

6. «Πηδάω Τα Κύματα» – Stavento ft. Πάολα

Μια εκρηκτική σκηνική στιγμή που άλλαξε εντελώς την αίσθηση του τραγουδιού, με την Πάολα να προσθέτει ένταση, πάθος και μια πιο λαϊκή δύναμη που απογείωσε το αποτέλεσμα στα Mad Video Music Awards 2012. Η χημεία των δύο καλλιτεχνών πάνω στη σκηνή δημιούργησε μια από τις πιο έντονες στιγμές της βραδιάς, που δύσκολα ξεχνιέται.

7. «Έχεις Τον Τρόπο» – Μύρωνας Στρατής & Vegas

Ένα κομμάτι που συνδύασε έντεχνο και pop στοιχεία με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δίνοντάς του πιο φρέσκο και προσιτό χαρακτήρα για το νεότερο κοινό στα Mad Video Music Awards 2013. Η συνεργασία αυτή κατάφερε να κρατήσει τη γοητεία του αρχικού τραγουδιού, ενώ ταυτόχρονα το επανασύστησε σε μια πιο σύγχρονη και ραδιοφωνική εκδοχή.

8. «Ιεροσυλία» – Νικηφόρος & REC ft. Καίτη Γαρμπή

Η επιστροφή ενός παλιού και αγαπημένου hit μέσα από μια σύγχρονη παραγωγή που του έδωσε νέα ζωή και το έφερε ξανά στο προσκήνιο με δυναμικό τρόπο. Η συμμετοχή της Καίτης Γαρμπή πρόσθεσε νοσταλγία αλλά και κύρος, κάνοντας το αποτέλεσμα να αγγίζει τόσο το παλιό όσο και το νέο κοινό.

9. «Όνειρο Ζω / Δεν Ταιριάζετε Σου Λέω» – Παντελής Παντελίδης ft. Ελένη Φουρέιρα & Stan

Ένα από τα πιο δυνατά mashups που έγιναν ποτέ στα Mad Video Music Awards 2013, με έντονη σκηνική ενέργεια και συνδυασμό διαφορετικών μουσικών στυλ. Το αποτέλεσμα εξελίχθηκε σε club classic σχεδόν αμέσως, με το κοινό να το αγκαλιάζει και να το κρατά ζωντανό για χρόνια.

10. «Tranquila» – J Balvin ft. Ελένη Φουρέιρα

Μια διεθνής στιγμή που έφερε πιο global αέρα στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2014, με την Ελένη Φουρέιρα να εντυπωσιάζει τόσο σκηνικά όσο και στιλιστικά. Η συνεργασία αυτή έδειξε ξεκάθαρα τη δυναμική της ελληνικής pop σκηνής σε διεθνές επίπεδο και έμεινε ως μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της διοργάνωσης.

Τα MAD Video Music Awards δεν είναι απλώς μια μουσική διοργάνωση, αλλά ένα ετήσιο γεγονός που έχει συνδεθεί με την πιο ζωντανή και τολμηρή πλευρά της ελληνικής μουσικής σκηνής. Κάθε χρόνο, καλλιτέχνες από διαφορετικά είδη ανεβαίνουν στη σκηνή για να παρουσιάσουν μοναδικά performances, συχνά με απρόσμενες συνεργασίες, εντυπωσιακά σκηνικά και διασκευές που αφήνουν το στίγμα τους. Είναι η στιγμή που η μουσική γίνεται εμπειρία, το κοινό γίνεται μέρος του show και τα τραγούδια αποκτούν νέα ζωή μέσα από δημιουργικότητα, ενέργεια και φαντασία.

