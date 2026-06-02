Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»

Η Ariana Grande κάνει μια εντυπωσιακή και σκοτεινή αρχή για τη νέα της μουσική εποχή, κυκλοφορώντας το video clip για το τελευταίο της single, «Hate That I Made You Love Me». Το οπτικό αποτέλεσμα, που κινείται σε horror μονοπάτια, συνοδεύεται από την παρουσία του γνωστού ηθοποιού Justin Long, ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Christian Breslauer, ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με την τραγουδίστρια για το short film «Brighter Days Ahead» το 2024.

Η ποιότητα της παραγωγής δεν περιορίζεται μόνο στη σκηνοθετική ματιά, καθώς πίσω από την κάμερα βρέθηκε ο θρυλικός κινηματογραφιστής Janusz Kamiński, γνωστός για τη σταθερή του συνεργασία με τον Steven Spielberg. Το video ξεκινά με μια ανατριχιαστική σκηνή όπου ο Justin Long θάβει την Ariana σε ένα υπόγειο καταφύγιο, το οποίο είναι γεμάτο από σημειωματάρια με την ένδειξη «ανασφάλειες», δημιουργώντας μια έντονη και συμβολική εικόνα για την εσωτερική πάλη της καλλιτέχνιδας.

Η αναμονή για το άλμπουμ «Petal»

Το νέο single αποτελεί τον προάγγελο του όγδοου στούντιο άλμπουμ της Ariana Grande, με τίτλο «Petal», το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου από τη Republic Records. Για το νέο αυτό εγχείρημα, η Grande συνεργάζεται ξανά με τον στενό της συνεργάτη Ilya, καθώς και με τον εμβληματικό Max Martin, ο οποίος υπογράφει τη σύνθεση και την παραγωγή του «Hate That I Made You Love Me». Η ίδια η τραγουδίστρια έχει περιγράψει το «Petal» ως ένα project «γεμάτο ζωή, που αναπτύσσεται μέσα από τις χαραμάδες κάτι κρύου και δύσκολου», αφήνοντας τους θαυμαστές της να αναρωτιούνται αν το νέο της τραγούδι αποτελεί μια εξομολόγηση για τις προσωπικές της σχέσεις ή τη δημόσια εικόνα της.

Το «Eternal Sunshine Tour» και το αβέβαιο συναυλιακό μέλλον

Παράλληλα με τις νέες κυκλοφορίες, η Ariana Grande ετοιμάζεται για την έναρξη της περιοδείας της «Eternal Sunshine» στις 6 Ιουνίου, με πρώτη στάση το Όκλαντ. Αν και η περιοδεία σχεδιάστηκε αρχικά γύρω από το προηγούμενο άλμπουμ της, αναμένεται ότι θα ενσωματώσει και το νέο υλικό από την εποχή του «Petal». Ωστόσο, η ίδια έχει αφήσει να εννοηθεί σε πρόσφατο podcast ότι αυτή ίσως είναι μια από τις τελευταίες της περιοδείες για αρκετό καιρό, δηλώνοντας πως ανυπομονεί για αυτή την «μικρή περιοδεία», αλλά ότι πιθανότατα δεν θα επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

