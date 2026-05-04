Μουσικά Νέα 04.05.2026

Η Olivia Rodrigo επιστρέφει δυναμικά με το «The Unraveled Tour» το 2026

Η Olivia Rodrigo κρέμεται ανάποδα σε μια κούνια με ροζ φόρεμα, προαναγγέλλοντας το νέο της single «Drop Dead».
Με στάσεις σε τεράστιες αρένες και special guests, η Olivia Rodrigo ετοιμάζει ένα από τα πιο δυνατά pop tours του 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Olivia Rodrigo επιστρέφει δυναμικά στη live σκηνή με μια νέα παγκόσμια περιοδεία που αναμένεται να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά events των επόμενων ετών. Η πολυβραβευμένη pop star ανακοίνωσε το «The Unraveled Tour», μια εκτεταμένη περιοδεία 65 συναυλιών σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η περιοδεία έρχεται να στηρίξει το τρίτο της studio album με τίτλο «Υou seem pretty sad for a girl so in love», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου 2026 από την Geffen Records. Η παραγωγή της περιοδείας γίνεται από τη Live Nation και περιλαμβάνει εμφανίσεις σε κορυφαίες αρένες και στάδια παγκοσμίως.

Ανάμεσα στις στάσεις ξεχωρίζουν πολλαπλές βραδιές σε εμβληματικούς χώρους όπως το Intuit Dome στο Los Angeles, το Barclays Center στη Νέα Υόρκη και το The O2 στο Λονδίνο, ενώ η Olivia Rodrigo θα εμφανιστεί και στο Xfinity Mobile Arena στη Philadelphia για δύο συνεχόμενες βραδιές τον Νοέμβριο του 2026.

Στην περιοδεία θα συμμετέχουν ως special guests καλλιτέχνες όπως οι Devon Again, Die Spitz, Grace Ives, The Last Dinner Party και Wolf Alice, ανάλογα με την ημερομηνία.

Το νέο album ήδη έχει τραβήξει την προσοχή, με το πρώτο single «Drop dead» να κάνει ντεμπούτο στο No.1 του Billboard Hot 100, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό σερί της Rodrigo, η οποία έχει καταφέρει όλα τα lead singles των albums της να φτάσουν στην κορυφή των charts. Ο ήχος του νέου δίσκου παρουσιάζεται πιο ώριμος και εξελιγμένος, διατηρώντας όμως τη συναισθηματική ευαισθησία που τη χαρακτήρισε από την αρχή της καριέρας της.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της περιοδείας, η Olivia Rodrigo ετοιμάζεται για έντονη τηλεοπτική παρουσία, με εμφάνιση στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» και hosting στο «Saturday Night Live», επιβεβαιώνοντας τη συνεχή της παρουσία στο προσκήνιο της pop κουλτούρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά την τεράστια επιτυχία των προηγούμενων tours της, η Olivia Rodrigo φαίνεται να ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πήχη, ετοιμάζοντας μια περιοδεία που συνδυάζει μουσική, παραγωγή μεγάλης κλίμακας και έντονη πολιτισμική απήχηση.

