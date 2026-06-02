Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 02.06.2026

Jay-Z: Η μεγάλη επιστροφή και το «καρφί» στους επικριτές του επί σκηνής

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με μια εμφάνιση-σταθμό που θύμισε γιατί παραμένει ο «βασιλιάς» της hip-hop, ο Jay-Z ένωσε δυνάμεις με τους The Roots
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπήρχε οποιαδήποτε αμφιβολία για τη θέση του Jay-Z στο πάνθεον της μουσικής, η εμφάνισή του το περασμένο Σάββατο στο Roots Picnic της Φιλαδέλφειας ήρθε να την εξαφανίσει οριστικά. Μετά από μια μακρά αποχή από τις solo συναυλίες, ο ράπερ δεν προσέφερε απλώς ένα show, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση, υπενθυμίζοντας σε όλους γιατί θεωρείται ο προεξάρχων emcee της γενιάς του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προετοιμάζοντας το έδαφος για μήνες, με την επαναφορά της ιστορικής ορθογραφίας JAŸ-Z και την ψηφιοποίηση ολόκληρου του καταλόγου των singles του, ο καλλιτέχνης έφτασε στη Φιλαδέλφεια όχι για να επιδείξει τα επιτεύγματά του, αλλά για να τιμήσει την ιστορία της hip-hop. Συνοδευόμενος από τους θρυλικούς The Roots, με τους οποίους διατηρεί μια μοναδική καλλιτεχνική «χημεία» εδώ και 25 χρόνια, παρουσίασε ένα πρόγραμμα που ισορροπούσε ανάμεσα στη νοσταλγία και την απόλυτη φρεσκάδα.

Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»

Μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και ιστορικές επανενώσεις

Το setlist ήταν ένας φόρος τιμής στη διαχρονικότητα. Από το «Hovi Baby» μέχρι το «Empire State of Mind» και το «Public Service Announcement», ο Jay-Z απέδειξε ότι τα κομμάτια του παραμένουν ισχυρά, ικανά να ξεσηκώσουν το κοινό με την ίδια ένταση όπως την ημέρα που κυκλοφόρησαν.

Η βραδιά κορυφώθηκε με μια σειρά από guests που προκάλεσαν «σεισμό» στο στάδιο. Η εμφάνιση του Meek Mill, οι ανατριχιαστικές ερμηνείες των Jazmine Sullivan και Bilal, αλλά και η συγκινητική επανένωση των μελών της State Property (Beanie Sigel, Freeway, κ.α.), μετέτρεψαν το show σε μια γιορτή της κουλτούρας της Φιλαδέλφειας, την οποία ο Jay-Z αγκάλιασε με σεβασμό.

Το freestyle που «πάγωσε» το διαδίκτυο

Το σημείο της βραδιάς που ήδη αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στα social media ήταν το a capella freestyle που πραγματοποίησε ο ράπερ αμέσως μετά την έναρξη του show. Χωρίς προετοιμασία και με μια διάθεση που θύμισε τις παλιές καλές εποχές των «diss», ο Jay-Z χρησιμοποίησε το μικρόφωνο ως όπλο. Με την ευφυΐα που τον διακρίνει, «απάντησε» σε όσους τον αμφισβήτησαν το τελευταίο διάστημα, αποδεικνύοντας ότι, ακόμη και στα 56 του, η ικανότητά του να κυριαρχεί στον λόγο παραμένει απαράμιλλη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εμφάνιση αυτή ήταν μόνο η αρχή. Με τα επετειακά show για το «The Blueprint» και το «Reasonable Doubt» στο Yankee Stadium να πλησιάζουν τον Ιούλιο, ο Jay-Z φαίνεται να έχει «κλειδώσει» το φετινό καλοκαίρι, αποδεικνύοντας ότι η κορυφή είναι δική του, ανεξάρτητα από τα charts ή τα νέα singles.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jay Z The Roots ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ένας αιώνας από τη γέννηση της Marilyn Monroe – Η γυναίκα που έγινε μύθος και άλλαξε για πάντα το Hollywood glamour

Ένας αιώνας από τη γέννηση της Marilyn Monroe – Η γυναίκα που έγινε μύθος και άλλαξε για πάντα το Hollywood glamour

02.06.2026
Επόμενο
Ο Drake κυριαρχεί στο Billboard 200: Το «ICEMAN» στο No1 για δεύτερη εβδομάδα

Ο Drake κυριαρχεί στο Billboard 200: Το «ICEMAN» στο No1 για δεύτερη εβδομάδα

02.06.2026

Δες επίσης

Sanremo 2027: Έρχεται η αλλαγή που μπορεί να «ανατρέψει» τη Eurovision στην Ιταλία
Μουσικά Νέα

Sanremo 2027: Έρχεται η αλλαγή που μπορεί να «ανατρέψει» τη Eurovision στην Ιταλία

02.06.2026
«Flame Music Festival»: Όλη η ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή
Μουσικά Νέα

«Flame Music Festival»: Όλη η ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή

02.06.2026
Ο Drake κυριαρχεί στο Billboard 200: Το «ICEMAN» στο No1 για δεύτερη εβδομάδα
Μουσικά Νέα

Ο Drake κυριαρχεί στο Billboard 200: Το «ICEMAN» στο No1 για δεύτερη εβδομάδα

02.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»
Mad Events

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

02.06.2026
Στέλλα Καλλή: Η επιστροφή με το ανανεωμένο «Υπεύθυνοι Είμαστε»
Μουσικά Νέα

Στέλλα Καλλή: Η επιστροφή με το ανανεωμένο «Υπεύθυνοι Είμαστε»

02.06.2026
Sabrina Carpenter: Η δικαστική απόφαση για stalker που φέρεται να παρακολουθούσε το σπίτι της στο Los Angeles
Μουσικά Νέα

Sabrina Carpenter: Η δικαστική απόφαση για stalker που φέρεται να παρακολουθούσε το σπίτι της στο Los Angeles

02.06.2026
Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»

02.06.2026
Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»
Mad Video Music Awards

Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»

02.06.2026
Ο A$AP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

02.06.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας