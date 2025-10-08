Ο Κωνσταντίνος Αργυρός υπέγραψε παγκόσμιο μουσικό συμβόλαιο

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Panik Records ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο που επαναπροσδιορίζει το μέλλον της μεσογειακής μουσικής στη διεθνή αγορά

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο επιτυχημένος, πρωτοπόρος και δημοφιλής καλλιτέχνης και μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της μεσογειακής μουσικής και η Panik Records, η no1 ανεξάρτητη ελληνική δισκογραφική εταιρεία, με χαρά ανακοινώνουν την ίδρυση του καινούργιου του label, Pentagon Records και την παγκόσμια συνεργασία τους με την 10K Projects/ Atlantic Music Group που λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Warner Music.

Μάλιστα, ο πρώτος καρπός αυτής της συνεργασίας είναι το τραγούδι «Champ» που θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου και είναι ήδη διαθέσιμο για presave στις streaming υπηρεσίες.

Με εντυπωσιακή πορεία, που περιλαμβάνει διαδοχικές διαμαντένιες και πολυπλατινένιες επιτυχίες που μετρούν πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, μια ισχυρή ψηφιακή παρουσία (no1 στην Ελλάδα στο Spotify, το YouTube και τα social media), sold out συναυλίες σε εμβληματικούς χώρους, όπως το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το Royal Albert Hall, το Barclays Center και το O2 Shepherd’s Bush Empire και διεθνείς συνεργασίες με καλλιτέχνες παγκόσμιου βεληνεκούς όπως ο 50Cent, ο Kωνσταντίνος Αργυρός έχει εδραιωθεί ως μια πολιτιστική δύναμη με διεθνή απήχηση. Αποτελώντας έναν από τους ελάχιστους Έλληνες καλλιτέχνες με σταθερή παγκόσμια δυναμική, το νέο αυτό εγχείρημα είναι το επόμενο στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της επιρροής του, όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και διεθνώς.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός λέει: «είμαι πραγματικά χαρούμενος γι’ αυτή τη μεγάλη συνεργασία. Η προώθηση της ελληνικής μουσικής και κουλτούρας στο εξωτερικό ήταν ανέκαθεν ένας από τους επαγγελματικούς μου στόχους. Δεν βρίσκομαι εδώ ως ο πρωτοπόρος της παγκόσμιας μουσικής – είμαι το αουτσάιντερ από την Ελλάδα και είμαι εδώ για να κερδίσω! Δηλώνω έτοιμος να δημιουργήσουμε όλα όσα χρειάζονται για να τοποθετήσουμε, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη τη Μεσόγειο, στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής κουλτούρας, εξάγοντας τη μουσική, το ταλέντο και τον πολιτισμό της περιοχής μας μέσα από σύγχρονη παραγωγή, storytelling και διεθνή διανομή».

Η ίδρυση της Pentagon Records είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό επιχειρηματικό βήμα – είναι μια καλλιτεχνική πρόθεση. Μέσα από αυτό το εγχείρημα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός φιλοδοξεί να εντοπίσει και να αναδείξει νέα ταλέντα με διεθνές προφίλ. Η Pentagon Records θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την Panik Records, τη δισκογραφική οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού, ενώ η 10K Projects/ Atlantic Music Group θα παρέχει καθοδήγηση και τεχνογνωσία για την παγκόσμια αγορά.

Ο Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης, co-founder της Panik, αναφέρει: «εμείς στην Panik Records χαιρετίζουμε θερμά τη συναρπαστική είδηση της συνεργασίας του Κωνσταντίνου Αργύρου, ενός από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς τουκαι της 10K Projects, μίας από τις κορυφαίες ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες στον κόσμο. Η συνεργασία αυτή είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα, καθώς συνδυάζει τον πλούτο της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς με παγκόσμιες επιρροές. Είμαστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυθεντικό και καλλιτεχνικά ισχυρό, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξάπλωση εξαιρετικής μουσικής σε ακροατές παγκοσμίως».

Ο Γιώργος Αρσενάκος, co-founder και CEO της Panik, επισημαίνει: «εμείς, η μουσική οικογένεια της Panik, είμαστε υπερήφανοι που ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας πρωτοπόρος, δημιουργικός κι αεικίνητος καλλιτέχνης μας, υπογράφει με μία παγκόσμια δισκογραφική εταιρεία. Επίσης είναι μεγάλη χαρά μας που η ελληνική μουσική θα ταξιδέψει σ’ όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε δυνατά πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η ελληνική μουσική θα κερδίσουν τις καρδιές όλου του πλανήτη, όπως η ελληνική ψυχή ξέρει πάντα να κάνει».

Ο πρόεδρος της 10K Projects, Nico Ziangas, δηλώνει: «είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ με τον Κωνσταντίνο και την Panik Records και που θα συμμετάσχω στην προσπάθεια να καθιερώσουμε τον Κωνσταντίνο ως έναν ακόμη πιο ισχυρό παγκόσμιο superstar. Το ταλέντο του, το όραμά του και η ικανότητά του να επικοινωνεί με το κοινό σε όλο τον κόσμο κάνουν αυτή τη συνεργασία μια μοναδική ευκαιρία να φέρουμε τον ήχο της Μεσογείου σε μια ακόμη μεγαλύτερη σκηνή».

Αυτή η συνεργασία αποτελεί ορόσημο για την ελληνική μουσική σκηνή – μια άμεση υπογραφή συμβολαίου και κοινοπραξία με μια από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες παγκοσμίως. Με την Pentagon Records, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Panik Records ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο που επαναπροσδιορίζει το μέλλον της μεσογειακής μουσικής στη διεθνή αγορά.

