MAD meets Eurovision: Οι iconic Eurostars που εμφανίστηκαν στα MAD events

Είναι αλήθεια πως γύρω από τη σκηνή των MAD VMA και του MadWalk έχει χτιστεί ένας μικρός μύθος, με πολλούς να πιστεύουν ότι κάθε μεγάλο όνομα της Eurovision κάνει αυτόματα μια στάση στην Αθήνα. Στην πραγματικότητα, οι διεθνείς Eurostars που έχουν βρεθεί ζωντανά στα events του MAD είναι μια εκλεκτική ομάδα. Παρά τις κατά καιρούς φήμες ή τα «μπερδέματα» με εγχώριους καλλιτέχνες που έκαναν καριέρα έξω, οι αυθεντικές international συμμετοχές αποτελούν σπάνια highlights που επιλέγονται προσεκτικά για να προκαλέσουν το απόλυτο viral buzz.

Από τις εκρηκτικές συνεργασίες που ενώνουν performers από διαφορετικές χώρες μέχρι τα solo acts που φέρνουν τον παλμό της Eurovision, κάθε τέτοια στιγμή αποτελεί σημείο αναφοράς για τους fans. Η ενέργεια, τα εντυπωσιακά κοστούμια και οι χορογραφίες που έχουν ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη βρίσκουν το ιδανικό τους «σπίτι» στα events του MAD, δημιουργώντας αναμνήσεις που μένουν ανεξίτηλες στην ιστορία της ελληνικής μουσικής τηλεόρασης.

1. Alexander Rybak

Η εμφάνιση του Alexander Rybak στη σκηνή των MAD VMA 2009 παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο iconic διεθνείς στιγμές της ελληνικής μουσικής τηλεόρασης. Ο θριαμβευτής της Eurovision, που εκείνη τη χρονιά είχε σαρώσει κάθε ρεκόρ με το «Fairytale», έφερε το μαγικό του βιολί και το αφοπλιστικό του χαμόγελο στην Αθήνα, χαρίζοντας μας μια σπάνια μουσική συνάντηση. Το highlight της βραδιάς ήταν η εκρηκτική του συνεργασία με τον Κώστα Μαρτάκη, με τους δύο καλλιτέχνες να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα act που ξεσήκωσε το κοινό και απέδειξε πως ο ευρωπαϊκός αέρας ταιριάζει απόλυτα στο glam της ελληνικής pop σκηνής.

2. Ruslana

Μία από τις πιο εκρηκτικές στιγμές που έχουν καταγραφεί ποτέ στη σκηνή των MAD VMA ήταν η συνάντηση της Ruslana με την Ελένη Φουρέιρα το 2013. Η νικήτρια της Eurovision, που άφησε εποχή με το «Wild Dances», ενώθηκε με την απόλυτη Ελληνίδα performer σε ένα act γεμάτο ενέργεια, φωτιές και δυναμική χορογραφία. Οι δύο γυναίκες «γκρέμισαν» το στάδιο, προσφέροντας μια νέα, καθηλωτική εκδοχή του τραγουδιού που ένωσε την Ουκρανία με την Ελλάδα και απέδειξε πως όταν δύο pop icons συναντιούνται, το αποτέλεσμα είναι απλά ιστορικό.

3. Luca Hänni

Η σκηνή των MAD VMA 2019 πήρε φωτιά όταν ο Luca Hänni, ο εκρηκτικός εκπρόσωπος της Ελβετίας που κατέκτησε την Ευρώπη με το «She Got Me», συνάντησε τον Βαγγέλη Κακουριώτη. Οι δύο performers ένωσαν το ταλέντο και τη δυναμική τους ενέργεια σε ένα απόλυτα συγχρονισμένο act, χαρίζοντας μια φρέσκια και άκρως χορευτική εκδοχή του hit που κυριάρχησε στα charts. Με το εντυπωσιακό τους stage presence και τη μοναδική χημεία τους, κατάφεραν να μεταφέρουν το πάρτι της Eurovision απευθείας στην Αθήνα, δημιουργώντας μία από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς.

4. Kristian Kostov

Μία από τις πιο ανατρεπτικές και απρόσμενες συνεργασίες που είδαμε ποτέ στα MAD VMA ήταν αυτή του Kristian Kostov με τον Snik το 2017. Ο νεαρός star που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη Eurovision εκείνης της χρονιάς για τη Βουλγαρία, έφερε την ατμοσφαιρική μπαλάντα του «Beautiful Mess» στην Αθήνα, δίνοντάς της έναν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Η συνύπαρξή του στη σκηνή με τον Snik δημιούργησε ένα ιδιαίτερο μουσικό κράμα, όπου ο μελωδικός pop ήχος του Kostov συνάντησε τα trap vibes, προσφέροντας μια πρωτοποριακή εκδοχή του hit που συζητήθηκε έντονα για τον πειραματικό και σύγχρονο χαρακτήρα της.

5. Sergey Lazarev

Η συνάντηση του Sergey Lazarev και της Έλενας Παπαρίζου στη σκηνή των MAD VMA 2016 αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή, καθώς ένωσε δύο από τους πιο επιτυχημένους και αγαπημένους καλλιτέχνες στην ιστορία της Eurovision. Οι 2 performers παρουσίασαν μια εντυπωσιακή διασκευή του «You Are The Only One», με την οποία ο Sergey είχε μόλις κατακτήσει την κορυφή της τηλεψηφοφορίας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Η χημεία τους στη σκηνή ήταν καθηλωτική, προσφέροντας ένα act παγκόσμιου επιπέδου που συνδύαζε την απόλυτη pop αισθητική με την αξεπέραστη λάμψη της δικής μας «Number One», δημιουργώντας ένα από τα πιο iconic crossovers που έχουν περάσει ποτέ από τον θεσμό.

6. Poli Genova

Η συνεργασία της Demy με την Poli Genova στα MAD VMA 2016 ήταν ο απόλυτος ορισμός του pop «girl power», ενώνοντας δύο από τα πιο λαμπερά πρόσωπα εκείνης της χρονιάς. Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας, που είχε κερδίσει την Ευρώπη με το ρυθμικό «If Love Was A Crime», μοιράστηκε τη σκηνή με τη Demy σε ένα ευρηματικό mashup με το τραγούδι «Ισόβια Μαζί». Οι δύο καλλιτέχνιδες δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη θετική ενέργεια και χρώμα, συνδυάζοντας άψογα τον αγγλικό και τον ελληνικό στίχο σε ένα act που αποθεώθηκε από το κοινό και επιβεβαίωσε τη στενή σχέση των δύο χωρών στον μουσικό χάρτη της Eurovision.

7. Käärijä

Η σκηνή των MAD VMA 2023 μετατράπηκε σε ένα φουτουριστικό party όταν η Καλομοίρα, η Stefania και οι 3SUM ενώθηκαν σε ένα ανατρεπτικό mashup των επιτυχιών «I’m Good» και «Cha Cha Cha». Το act απέκτησε διεθνή διάσταση με την «εμφάνιση» του Käärijä, του μεγάλου πρωταγωνιστή της Eurovision εκείνης της χρονιάς, ο οποίος έδωσε το παρόν μέσω ενός εντυπωσιακού ολογράμματος. Η ψηφιακή παρουσία του Φινλανδού star, σε συνδυασμό με την εκρηκτική ενέργεια των τριών γυναικών επί σκηνής, δημιούργησε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που γεφύρωσε την τεχνολογία με το live performance, κάνοντας το κοινό να παραληρεί στους ρυθμούς του πιο viral hit της Ευρώπης.

8. Nemo

Η εμφάνιση του Nemo στο MadWalk 2024 σφράγισε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη σύνδεση της μόδας με τον θεσμό της Eurovision, φέρνοντας τον νικητή του διαγωνισμού στην Αθήνα λίγους μόλις μήνες μετά τον θρίαμβό του. Ερμηνεύοντας το καθηλωτικό «The Code», το Nemo παρέδωσε ένα act υψηλών προδιαγραφών, όπου η απαράμιλλη φωνητική του δεινότητα συναντήθηκε με την avant-garde αισθητική της πασαρέλας. Η παρουσία του γέμισε τη σκηνή με ενέργεια και ένα δυνατό μήνυμα συμπερίληψης, αποδεικνύοντας πως το MadWalk παραμένει το απόλυτο σημείο συνάντησης για τα πιο σύγχρονα και επιδραστικά μουσικά acts της Ευρώπης.

9. Loreen

Η παρουσία της Loreen στη σκηνή του MadWalk 2025 αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για τον θεσμό, καθώς η δύο φορές νικήτρια της Eurovision έφερε τον απόλυτο ευρωπαϊκό αέρα στην Αθήνα. Η «βασίλισσα» του διαγωνισμού καθήλωσε το κοινό με την πνευματική και δωρική της ενέργεια, μετατρέποντας την πασαρέλα σε ένα ατμοσφαιρικό σύμπαν όπου η υψηλή ραπτική συνάντησε τις εμβληματικές της ερμηνείες. Με το μοναδικό της stage presence και την καλλιτεχνική της αύρα, η Loreen χάρισε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που ανέβασε τον πήχη του event σε διεθνή επίπεδα, επιβεβαιώνοντας πως το MadWalk παραμένει ο κορυφαίος προορισμός για τα μεγαλύτερα μουσικά icons της εποχής μας.

10. Aisel

Η εμφάνιση της Aisel στο MadWalk 2018 χάρισε στον θεσμό μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και εκλεπτυσμένες στιγμές του, αποδεικνύοντας πως η Eurovision μπορεί να μεταμορφωθεί όταν συναντά την υψηλή αισθητική της μόδας. Η εκπρόσωπος του Αζερμπαϊτζάν, έχοντας αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις με το «X My Heart», παρουσίασε μια καθηλωτική, stripped-down εκδοχή του τραγουδιού συνοδεία πιάνου, η οποία εναρμονίστηκε απόλυτα με το ύφος του fashion show. Με την εκφραστική της ερμηνεία και τη μελαγχολική pop αύρα της, η Aisel κατάφερε να δώσει μια νέα, βαθιά συναισθηματική διάσταση στην επιτυχία της, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και επιβεβαιώνοντας πως η μουσική και η μόδα αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία που μπορούν να γεννήσουν μαγικά αποτελέσματα.

