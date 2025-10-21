MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 21.10.2025

MEΛΙSSES: Special διπλό βινύλιο από τη μεγάλη συναυλία τους στο Ηρώδειο

Ένα μοναδικό διπλό βινύλιο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των MEΛΙSSES, συνοδευόμενο από 12σελιδο booklet με ανέκδοτες φωτογραφίες
Οι ΜΕΛΙSSES, το no1 συγκρότημα της χώρας και η Panik Records παρουσιάζουν σε ένα special διπλό βινύλιο το live album από τη συναρπαστική και sold out συναυλία τους στο Ηρώδειο, ένα μοναδικό αφιέρωμα στα ελληνικά συγκροτήματα που έχουν αφήσει εποχή.

Στο live album «Μαζί… οι παρέες γράφουν ιστορία» οι MEΛΙSSES παρουσιάζουν μέσα από τη δική τους μουσική και ενορχηστρωτική ματιά τραγούδια – σταθμούς από τους Forminx μέχρι τους Φατμέ και από τους Xάρη και Πάνο Κατσιμίχα μέχρι τα Υπόγεια Ρεύματα και τα Ξύλινα Σπαθιά, καθώς και μεγάλες επιτυχίες από την προσωπική τους δισκογραφία.

Στις ιδιαίτερες στιγμές του album, το οποίο έχει ήδη κυκλοφορήσει ψηφιακά και αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και αποθεωτικά σχόλια, περιλαμβάνονται και τα μοναδικά ντουέτα του Χρήστου Μάστορα με τους τιμώμενους καλεσμένους της συναυλίας, τους frontmen τριών θρυλικών συγκροτημάτων, τον Πασχάλη (Olympians), τον Μπάμπη Στόκα (Πυξ Λαξ) και τον Κώστα Τουρνά (Poll).

Οι δύο δίσκοι συνοδεύονται από ένα μοναδικό 12σελιδο booklet, με φωτογραφικό υλικό από τη συναυλία και τις πρόβες που δεν έχει δημοσιευτεί ξανά.

Το βινύλιο, μία σπουδαία έκδοση για τις ΜΕΛΙSSES και ακόμα ένας σημαντικός σταθμός της πλούσιας μουσικής πορείας τους, είναι διαθέσιμο σε όλα τα φυσικά καταστήματα πώλησης μουσικής, καθώς και στο e-shop της Panik, στο https://panikmusic.gr/product/mazi-oi-parees-grafoun-istoria-melisses-cd.

Η συναυλία διεξήχθη στο κατάμεστο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, σε παραγωγή της Panik Live Productions και όλα τα έσοδα διατέθηκαν για τη στήριξη των σωματείων – μελών της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

