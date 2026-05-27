Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 27.05.2026

«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα

Ένα performance που έδωσε στο τραγούδι νέα διάσταση μέσα από τη live εμπειρία και τη σκηνική παρουσία
Πόπη Βασιλείου

Τα MAD VMA αποτελούν κάθε χρόνο ένα από τα πιο ζωντανά και πολυσυζητημένα μουσικά γεγονότα της ελληνικής σκηνής, εκεί όπου η μουσική δεν μένει απλά στο studio, αλλά μεταφέρεται στη σκηνή με εικόνα, ρυθμό και ενέργεια που «γράφει» έντονα στο κοινό. Είναι μια βραδιά όπου οι καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή για να παρουσιάσουν τις επιτυχίες τους με έναν πιο άμεσο, πιο ζωντανό και πιο εκρηκτικό τρόπο, δίνοντας στο κοινό μια διαφορετική εμπειρία από αυτή που έχει συνηθίσει.

Σε αυτό το κλίμα των MAD VMA 2023, ο Γιώργος Σαμπάνης ανέβηκε στη σκηνή με το τραγούδι «Μόνο Με Σένα» και κατάφερε να δημιουργήσει μια από τις χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εμφάνισής του, η ατμόσφαιρα άλλαξε, η σκηνή απέκτησε ένταση και το κοινό μπήκε αμέσως στο ρυθμό του κομματιού, παρακολουθώντας μια live εκτέλεση που είχε δύναμη και συναίσθημα μαζί.

Ο Γιώργος Σαμπάνης έδωσε μια ερμηνεία γεμάτη καθαρότητα και ενέργεια, εστιάζοντας στη φωνή και την αμεσότητα του τραγουδιού, χωρίς περιττές υπερβολές, αλλά με μια σκηνική παρουσία που κράτησε το ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος. Το «Μόνο Με Σένα» απέκτησε μια πιο έντονη live διάσταση, με τη μουσική να «γεμίζει» τον χώρο και να δημιουργεί μια δυνατή σύνδεση με το κοινό.

Τη στιγμή της εμφάνισης πλαισίωσαν πολλές χορεύτριες που πρόσθεσαν κίνηση και ρυθμό στη σκηνή, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα χωρίς να επισκιάζουν την ερμηνεία. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ισορροπημένο performance, όπου η μουσική, η σκηνική κίνηση και η ενέργεια του κοινού λειτούργησαν μαζί.

Η εμφάνιση του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 με το «Μόνο Με Σένα» ξεχώρισε ακριβώς για αυτή τη φυσικότητα και τη δύναμή της. Δεν χρειάστηκε υπερβολές για να τραβήξει την προσοχή, αλλά βασίστηκε στην ερμηνεία και στη στιγμή, αφήνοντας μια καθαρή και δυνατή εντύπωση στη βραδιά των βραβείων.

