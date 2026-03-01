Brit Awards 2026: Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς και η λίστα με τους μεγάλους νικητές

Η τελετή των BRIT Awards για το 2026 επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο γιατί θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά μουσικά events της Ευρώπης. Η φετινή διοργάνωση δεν ήταν απλώς μια απονομή βραβείων, ήταν μια γιορτή της σύγχρονης μουσικής κουλτούρας, όπου η pop συναντά τη ροκ, η urban σκηνή συνομιλεί με την ηλεκτρονική και τα νέα ταλέντα στέκονται δίπλα σε θρύλους με πολυετή πορεία. Με υψηλή παραγωγή, εντυπωσιακά σκηνικά, απρόβλεπτες συνεργασίες και πολιτισμικά μηνύματα, η βραδιά κινήθηκε με ρυθμό, ένταση και ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Από τις πρώτες αφίξεις στο κόκκινο χαλί μέχρι την τελευταία απονομή, το κοινό παρακολούθησε ένα πρόγραμμα που ισορροπούσε ανάμεσα στο θέαμα και την ουσία. Οι εμφανίσεις δεν περιορίστηκαν σε τυπικές live εκτελέσεις, αλλά μετατράπηκαν σε ολοκληρωμένα performances με αφηγηματική δομή, σκηνική άποψη και έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Η Olivia Dean ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια της βραδιάς, κατακτώντας τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων Καλλιτέχνης της Χρονιάς (Artist of the Year) και Άλμπουμ της Χρονιάς (Album of the Year) για το The Art of Loving.

Στο καλλιτεχνικό κομμάτι, η Rosalía ξεχώρισε με μια επιβλητική ερμηνεία του Berghain, συνδυάζοντας λυρικά στοιχεία με ηλεκτρονικούς ήχους και σκηνική αισθητική που θύμιζε ταυτόχρονα τελετουργία και club εμπειρία. Η παρουσία της επιβεβαιώθηκε και με τη βράβευσή της ως Διεθνής Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς.

Την έναρξη της βραδιάς ανέλαβε ο Harry Styles με το Aperture, προσφέροντας μια άρτια χορογραφημένη και γεμάτη ενέργεια εμφάνιση.

Η Dua Lipa εντυπωσίασε με τη θεαματική της είσοδο, κατεβαίνοντας από την οροφή πάνω σε μια disco μπάλα, δημιουργώντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες εικόνες της βραδιάς.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η εμφάνιση του Robbie Williams, ο οποίος τίμησε τον Ozzy Osbourne ερμηνεύοντας το No More Tears, πλαισιωμένος από μέλη των Metallica και τον κιθαρίστα Zakk Wylde. Η σύμπραξη αυτή έφερε έναν πιο σκληρό ροκ παλμό στη σκηνή και απέσπασε θερμό χειροκρότημα.

Τέλος, η Wolf Alice χρησιμοποίησε τη σκηνή για να αναδείξει τη σημασία των μικρών μουσικών χώρων, των pub και club που στηρίζουν και εκπαιδεύουν νέους καλλιτέχνες.

Νικητές BRIT Awards 2026

Καλλιτέχνης της Χρονιάς – Olivia Dean

Συγκρότημα της Χρονιάς – Wolf Alice

Άλμπουμ της Χρονιάς – The Art of Loving / Olivia Dean

Καλλιτέχνης Επανεμφάνισης – Lola Young

Διεθνής Καλλιτέχνης – Rosalía

Διεθνές Συγκρότημα – Geese

Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφοφορία κοινού) – Sam Fender & Olivia Dean – “Rein Me In”

Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφοφορία κοινού) – Rosé & Bruno Mars – “APT”

Alternative / Rock Act – Sam Fender

Pop Act – Olivia Dean

Hip-hop / Grime / Rap Act – Dave

R&B Act – Sau

Dance Act – Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax

Critics’ Choice – Jacob Alon

Παραγωγός της Χρονιάς – PinkPantheress

Συγγραφέας Τραγουδιών της Χρονιάς – Noel Gallagher

Εξαιρετική Συνεισφορά στη Μουσική – Mark Ronson

Βραβείο Lifetime Achievement – Ozzy Osbourne

