Νέο άλμπουμ για τους Rolling Stones; – Οι πρώτες ενδείξεις και η νέα καμπάνια με τους Cockroaches

Επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο οι The Rolling Stones, οι οποίοι φαίνεται πως ετοιμάζουν νέο δίσκο και έχουν ήδη αρχίσει να «χτίζουν» το hype μέσα από μια μυστηριώδη διεθνή διαφημιστική καμπάνια που έχει τραβήξει την προσοχή των fans παγκοσμίως.

Μετά από πάνω από δύο χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου τους άλμπουμ, το συγκρότημα προϊδεάζει για το νέο μουσικό του κεφάλαιο, ενώ ο κιθαρίστας Ronnie Wood είχε αφήσει ήδη από πέρυσι να εννοηθεί ότι νέα δουλειά βρίσκεται καθ’ οδόν μέσα στο 2026.

Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε όταν εμφανίστηκαν αφίσες με το όνομα «The Cockroaches», το γνωστό alter ego των Rolling Stones, μαζί με QR codes που οδηγούν σε αινιγματικές σελίδες με ερωτήματα για την ταυτότητα του project. Παράλληλα, εικόνες από διαφημιστικές πινακίδες σε πόλεις όπως το Σίδνεϊ και το Παρίσι ενίσχυσαν τις φήμες ότι ο νέος δίσκος ενδέχεται να τιτλοφορείται «Foreign Tongues», λόγω της επαναλαμβανόμενης φράσης σε διαφορετικές γλώσσες.

Η μπάντα, που επέστρεψε δυναμικά με το άλμπουμ Hackney Diamonds, φαίνεται πως συνεχίζει να αξιοποιεί το στοιχείο του μυστηρίου και της αναμονής, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού για την επόμενη μουσική της κίνηση.

