Μουσικά Νέα 27.04.2026

Νέο άλμπουμ για τους Rolling Stones; – Οι πρώτες ενδείξεις και η νέα καμπάνια με τους Cockroaches

Επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο οι The Rolling Stones, οι οποίοι φαίνεται πως ετοιμάζουν νέο δίσκο και έχουν ήδη αρχίσει να «χτίζουν» το hype μέσα από μια μυστηριώδη διεθνή διαφημιστική καμπάνια που έχει τραβήξει την προσοχή των fans παγκοσμίως.

Μετά από πάνω από δύο χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου τους άλμπουμ, το συγκρότημα προϊδεάζει για το νέο μουσικό του κεφάλαιο, ενώ ο κιθαρίστας Ronnie Wood είχε αφήσει ήδη από πέρυσι να εννοηθεί ότι νέα δουλειά βρίσκεται καθ’ οδόν μέσα στο 2026.

Πώς ο Michael Jackson άλλαξε για πάντα τη μουσική και έγινε θρύλος

Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε όταν εμφανίστηκαν αφίσες με το όνομα «The Cockroaches», το γνωστό alter ego των Rolling Stones, μαζί με QR codes που οδηγούν σε αινιγματικές σελίδες με ερωτήματα για την ταυτότητα του project. Παράλληλα, εικόνες από διαφημιστικές πινακίδες σε πόλεις όπως το Σίδνεϊ και το Παρίσι ενίσχυσαν τις φήμες ότι ο νέος δίσκος ενδέχεται να τιτλοφορείται «Foreign Tongues», λόγω της επαναλαμβανόμενης φράσης σε διαφορετικές γλώσσες.

Η μπάντα, που επέστρεψε δυναμικά με το άλμπουμ Hackney Diamonds, φαίνεται πως συνεχίζει να αξιοποιεί το στοιχείο του μυστηρίου και της αναμονής, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού για την επόμενη μουσική της κίνηση.

Ticketmaster: Δεύτερη ευκαιρία για φθηνά εισιτήρια στους fans του Harry Styles

Σκάνδαλο στην κορυφή της K-pop: Ο Bang Si-hyuk και οι κατηγορίες που ταράζουν την Hybe και τους BTS

Από το «Blinding Lights» στην κορυφή: Ο The Weeknd γράφει ιστορία στο Spotify

Dua Lipa: Δεν πρόλαβε να τελειώσει tour και μπήκε ξανά στο στούντιο
Από το «Blinding Lights» στην κορυφή: Ο The Weeknd γράφει ιστορία στο Spotify
Σκάνδαλο στην κορυφή της K-pop: Ο Bang Si-hyuk και οι κατηγορίες που ταράζουν την Hybe και τους BTS
Music Alert! Ο Akylas έρχεται στην Αθήνα στις 30/06 με την μεγαλύτερη συναυλία του
Το «ευχαριστώ» της Beyoncé στις Destiny’s Child και ο φόρος τιμής στο «Survivor»
Ποια είναι η Γεωργία Νταγάκη που «έκλεψε» τον Τελικό Κυπέλλου πριν καν ξεκινήσει
Ticketmaster: Δεύτερη ευκαιρία για φθηνά εισιτήρια στους fans του Harry Styles
«ΕΤΟΙΜΟΙ; καλοκαίρι 2026»: Η Μαρίνα Σπανού ανεβάζει το πιο καλοκαιρινό teaser
Άννα Βίσση: «Σαρώνει» το Αιγαίο στο Spotify από την πρώτη μέρα
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Β. Ταλαμάγκας στο “Π”: Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Β. Ταλαμάγκας στο “Π”: Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό