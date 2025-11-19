Μουσικά Νέα 19.11.2025

Ο αρραβώνας της Taylor Swift καθόρισε τη Λέξη της Χρονιάς του Cambridge Dictionary

Taylor Swift
Η Λέξη της Χρονιάς για το 2025 είναι η «parasocial», που περιγράφει τη μονομερή σύνδεση που αισθάνεται κάποιος με ένα διάσημο πρόσωπο που δεν γνωρίζει
Ιωάννα Ανδριοπούλου

To Cambridge Dictionary ανακοίνωσε ότι η Λέξη της Χρονιάς για το 2025 είναι η «parasocial», ένας όρος που περιγράφει τη μονομερή σύνδεση την οποία αισθάνεται κάποιος με ένα διάσημο πρόσωπο που δεν γνωρίζει προσωπικά. Η επιλογή συνδέεται άμεσα με το έντονο παγκόσμιο ενδιαφέρον που προκάλεσε ο αρραβώνας της Taylor Swift και του Travis Kelce, ένα γεγονός που κυριάρχησε στο διεθνές ειδησεογραφικό τοπίο και προκάλεσε αμέτρητες διαδικτυακές αντιδράσεις.

taylor_swift_travis_kelce
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ορισμός που δίνει το Cambridge Dictionary χαρακτηρίζει τον όρο ως επίθετο «που αφορά μια σύνδεση που αισθάνεται κάποιος με ένα διάσημο πρόσωπο το οποίο δεν γνωρίζει». Σύμφωνα με τους υπευθύνους του οργανισμού, η ανακοίνωση του αρραβώνα των Taylor Swift και Travis Kelce προκάλεσε εκτόξευση στις αναζητήσεις της λέξης, καθώς τα μέσα ενημέρωσης ανέλυαν την ιδιαίτερη ένταση των συναισθημάτων που εξέφραζαν οι θαυμαστές. Όπως εξηγεί η ομάδα του Cambridge Dictionary, «η παγκόσμια κάλυψη του τρόπου με τον οποίο η Taylor Swift ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Travis Kelce οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των αναζητήσεων της λέξης parasocial, καθώς τα μέσα ενημέρωσης κατέγραφαν τις αντιδράσεις των θαυμαστών».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλήθος χρηστών σχολίαζε ότι δεν θέλει να «είναι parasocial» με το ζευγάρι, ενώ άλλοι μιλούσαν για «έναν Swiftie που είναι parasocial για 10 συνεχόμενα λεπτά». Η μαζική αυτή διαδικτυακή ανταπόκριση, από ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει ποτέ την τραγουδίστρια ή τον αθλητή, αποτέλεσε κύριο παράγοντα για την επιλογή της λέξης.

Η επιλογή του όρου «parasocial» δεν οφείλεται μόνο στη σχέση των θαυμαστών με τους Taylor Swift και Travis Kelce. Αντικατοπτρίζει επίσης την ανησυχία που καταγράφηκε το 2025 σχετικά με τα εξελιγμένα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία έδειχναν να δημιουργούν υπερβολικά προσωπικές αλληλεπιδράσεις με τους χρήστες. Επιπλέον, στη συζήτηση συνέβαλε και η viral αντίδραση θαυμαστών στον χωρισμό του δημοφιλούς YouTuber IShowSpeed με τη σύντροφό του τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Taylor Swift
https://www.instagram.com/taylorswift/?hl=el

Η επίδραση των Taylor Swift και Travis Kelce στο δημόσιο συναίσθημα ήταν ωστόσο καθοριστική. Στις 26 Αυγούστου 2025, το ζευγάρι δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από την πρόταση γάμου, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 14 εκατομμύρια «likes» μέσα στην πρώτη ώρα. Για τους αφοσιωμένους ακόλουθους της Taylor Swift, η είδηση πυροδότησε έντονα συναισθήματα. Ανάμεσα στα χιλιάδες διαδικτυακά μηνύματα, ένας θαυμαστής έγραψε «Είμαι τόσο χαρούμενος για την προσωπική μου φίλη Taylor Swift», συνοδεύοντας το σχόλιο με μια εικόνα ενός κοριτσιού που ουρλιάζει από ενθουσιασμό. Άλλος χρήστης σημείωσε ότι «ο τρόπος που χτυπούσε το τηλέφωνό μου ήταν σαν να αρραβωνιάστηκα εγώ».

Taylor Swift
https://www.instagram.com/taylorswift/?hl=el

Το Cambridge Dictionary καθιέρωσε τον θεσμό της Λέξης της Χρονιάς το 2015. Για το 2024 είχε επιλεγεί η λέξη «manifest», ενώ το 2023 η επιλογή ήταν η λέξη «hallucinate». Για το 2025, οι λέξεις «pseudonymization» και «memeify» είχαν επίσης συμπεριληφθεί στη βραχεία λίστα προτού τελικά επικρατήσει ο όρος «parasocial».

Η επιλογή της συγκεκριμένης λέξης αποτυπώνει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο τα σύγχρονα πρότυπα, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και η διασημότητα επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις, ακόμη και όταν αυτές υπάρχουν μόνο στη σφαίρα της φαντασίας.

