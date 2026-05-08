Μουσικά Νέα 08.05.2026

Ο Sidarta πάτησε ξανά γκάζι με τριπλή κυκλοφορία και ένα επικό collab

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μετά από αναμονή ο καλλιτέχνης κυριάρχησε στον Απρίλιο με τριπλό χτύπημα και μια συνεργασία με τον Dani Gambino
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Απρίλιος ανήκει δικαιωματικά στον Sidarta. Μετά από ένα διάστημα αναμονής, ο καλλιτέχνης αποφάσισε να επιστρέψει δυναμικά, κυκλοφορώντας όχι ένα, αλλά τρία διαφορετικά tracks που δείχνουν το εύρος του ταλέντου του. Από τον χορευτικό ρυθμό που σε προετοιμάζει για το καλοκαίρι μέχρι το σκληρό αστικό rap, ο Sidarta αποδεικνύει για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της σκηνής.

sidarta
https://www.instagram.com/sidarta157/

Η αρχή έγινε στις 16 Απριλίου με το «Simadia», ένα κομμάτι που ήρθε για να αλλάξει το mood. Με έναν άκρως up-beat και dance ρυθμό, το τραγούδι αυτό μοιάζει να γράφτηκε για να γίνει το απόλυτο soundtrack στα beach bars και στα καλοκαιρινά parties που έρχονται. Είναι η πλευρά του Sidarta που ξέρει να σε κάνει να χορεύεις, συνδυάζοντας την αισθητική του με έναν ήχο που μυρίζει θάλασσα και ελευθερία.

Billie Eilish: Ο λόγος που δεν θα κάνει ποτέ πλαστικές επεμβάσεις

Λίγες μέρες μετά, στις 24 Απριλίου, ακολούθησε το «Messi». Με έναν τίτλο που παραπέμπει στην κορυφή, το track ήρθε να συμπληρώσει το παζλ των κυκλοφοριών του, κρατώντας το ενδιαφέρον των fans στα ύψη και δείχνοντας ότι ο καλλιτέχνης βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας του.

messi
https://www.instagram.com/sidarta157/

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στις 30 Απριλίου με μια συνεργασία που «έριξε» το Instagram πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα. Ο Dani Gambino και ο Sidarta ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα κομμάτι με έντονο ραπ στοιχείο.

Το clip που μοιράστηκε στο Instagram έδωσε αμέσως το στίγμα της συνεργασίας. Με έντονο το αστικό vibe και τους δύο καλλιτέχνες σε ένα μπαλκόνι να μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της γειτονιάς, το αποτέλεσμα είναι ωμό και αυθεντικό. Οι δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι της νέας γενιάς έστησαν ένα σκηνικό που βγάζει αλήθεια και δρόμο, κλείνοντας τον μήνα με τον πιο εκρηκτικό τρόπο.

Εσύ άκουσες το «Ferto Tale»; Η διασκευή του Alexander Rybak που τρέλανε τους Eurofans

Ελβετία εναντίον Φινλανδίας: Η διαμάχη για το ζωντανό βιολί στη Eurovision

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Dani Gambino sidarta μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
GNTM 7: Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στην κριτική επιτροπή και αλλάζει τα δεδομένα

GNTM 7: Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στην κριτική επιτροπή και αλλάζει τα δεδομένα

08.05.2026
Επόμενο
«Να κυνηγάς το φως» – Το «ευχαριστώ» της Δανάης Μπάρκα στο κοινό της

«Να κυνηγάς το φως» – Το «ευχαριστώ» της Δανάης Μπάρκα στο κοινό της

08.05.2026

Δες επίσης

Shakira: Η «βασίλισσα του Μουντιάλ» επιστρέφει με νέο ύμνο για το World Cup 2026
Μουσικά Νέα

Shakira: Η «βασίλισσα του Μουντιάλ» επιστρέφει με νέο ύμνο για το World Cup 2026

08.05.2026
Γιώργος Κακοσαίος: Μας εύχεται «Και Εις Ανώτερα» και ετοιμάζεται για περιοδεία στην Αυστραλία
Μουσικά Νέα

Γιώργος Κακοσαίος: Μας εύχεται «Και Εις Ανώτερα» και ετοιμάζεται για περιοδεία στην Αυστραλία

08.05.2026
Ο Sidarta και ο Dani Gambino κυκλοφόρησαν το κομμάτι που θα ορίσει το καλοκαίρι μας
Μουσικά Νέα

Ο Sidarta και ο Dani Gambino κυκλοφόρησαν το κομμάτι που θα ορίσει το καλοκαίρι μας

08.05.2026
Πώς ο Rack τερμάτισε το «game» με 2 απανωτά sold out σε μόλις 48 ώρες και tour στην Αυστραλία
Μουσικά Νέα

Πώς ο Rack τερμάτισε το «game» με 2 απανωτά sold out σε μόλις 48 ώρες και tour στην Αυστραλία

08.05.2026
Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision
EUROVISION

Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

08.05.2026
Η Τάμτα και ο Bill Roxenos σε μυούν στην απόλυτη live εμπειρία στο Smut
Μουσικά Νέα

Η Τάμτα και ο Bill Roxenos σε μυούν στην απόλυτη live εμπειρία στο Smut

08.05.2026
Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη
EUROVISION

Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη

08.05.2026
«Nightdose»: Το EP της Natasha Kay που θα σε κάνει να χορεύεις στον ρυθμό της νύχτας
Μουσικά Νέα

«Nightdose»: Το EP της Natasha Kay που θα σε κάνει να χορεύεις στον ρυθμό της νύχτας

08.05.2026
«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026
EUROVISION

«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο