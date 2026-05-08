Ο Sidarta πάτησε ξανά γκάζι με τριπλή κυκλοφορία και ένα επικό collab

Ο Απρίλιος ανήκει δικαιωματικά στον Sidarta. Μετά από ένα διάστημα αναμονής, ο καλλιτέχνης αποφάσισε να επιστρέψει δυναμικά, κυκλοφορώντας όχι ένα, αλλά τρία διαφορετικά tracks που δείχνουν το εύρος του ταλέντου του. Από τον χορευτικό ρυθμό που σε προετοιμάζει για το καλοκαίρι μέχρι το σκληρό αστικό rap, ο Sidarta αποδεικνύει για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της σκηνής.

Η αρχή έγινε στις 16 Απριλίου με το «Simadia», ένα κομμάτι που ήρθε για να αλλάξει το mood. Με έναν άκρως up-beat και dance ρυθμό, το τραγούδι αυτό μοιάζει να γράφτηκε για να γίνει το απόλυτο soundtrack στα beach bars και στα καλοκαιρινά parties που έρχονται. Είναι η πλευρά του Sidarta που ξέρει να σε κάνει να χορεύεις, συνδυάζοντας την αισθητική του με έναν ήχο που μυρίζει θάλασσα και ελευθερία.

Λίγες μέρες μετά, στις 24 Απριλίου, ακολούθησε το «Messi». Με έναν τίτλο που παραπέμπει στην κορυφή, το track ήρθε να συμπληρώσει το παζλ των κυκλοφοριών του, κρατώντας το ενδιαφέρον των fans στα ύψη και δείχνοντας ότι ο καλλιτέχνης βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας του.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στις 30 Απριλίου με μια συνεργασία που «έριξε» το Instagram πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα. Ο Dani Gambino και ο Sidarta ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα κομμάτι με έντονο ραπ στοιχείο.

Το clip που μοιράστηκε στο Instagram έδωσε αμέσως το στίγμα της συνεργασίας. Με έντονο το αστικό vibe και τους δύο καλλιτέχνες σε ένα μπαλκόνι να μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της γειτονιάς, το αποτέλεσμα είναι ωμό και αυθεντικό. Οι δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι της νέας γενιάς έστησαν ένα σκηνικό που βγάζει αλήθεια και δρόμο, κλείνοντας τον μήνα με τον πιο εκρηκτικό τρόπο.

