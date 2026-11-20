Με μια ματιά Το τραγούδι «Thank God it’s Christmas» των Queen επανακυκλοφορεί με τίτλο «Thank God It’s Christmas… Again!».

Η νέα εκδοχή περιλαμβάνει πραγματικά τύμπανα, φωνητικά και επιπλέον κιθάρες.

Η φωνή του Freddie Mercury παραμένει ανέγγιχτη από την αρχική ηχογράφηση.

Το τραγούδι είναι διαθέσιμο σε streaming και σε συλλεκτικό βινύλιο 7 ιντσών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα Queen, με τα εναπομείναντα μέλη Brian May και Roger Taylor, αποφάσισε να επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα χριστουγεννιάτικα διαμάντια του παρελθόντος. Το τραγούδι «Thank God it’s Christmas», που κυκλοφόρησε αρχικά το 1984, έρχεται ξανά στο προσκήνιο με μια φρέσκια, ανανεωμένη εκδοχή, φέροντας τον τίτλο «Thank God It’s Christmas… Again!».

Η απόφαση για τη δημιουργία αυτής της νέας ηχογράφησης βασίστηκε σε μια αίσθηση ανεκπλήρωτης προσδοκίας από τα αρχικά μέλη. Ο Brian May και ο Roger Taylor εξέφρασαν την άποψη ότι η αρχική εκτέλεση, η οποία είχε ηχογραφηθεί βιαστικά μέσα σε λίγες μόνο ώρες και είχε χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά τύμπανα για να προλάβει την εορταστική περίοδο, δεν ανταποκρινόταν πλήρως στις δυνατότητες και τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος.

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Η νέα εκδοχή του «Thank God It’s Christmas… Again!» προσφέρει μια πιο πλούσια και ολοκληρωμένη ακουστική εμπειρία. Προστέθηκαν φωνητικά συνοδείας, χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά τύμπανα για να δώσουν έναν πιο ζωντανό ρυθμό, ενώ προστέθηκαν και επιπλέον κιθάριστικά μέρη, εμπλουτίζοντας την ενορχήστρωση. Ωστόσο, η ψυχή του τραγουδιού, η μοναδική και αξεπέραστη φωνή του Freddie Mercury, παραμένει ανέγγιχτη από την αρχική ηχογράφηση, προσφέροντας την αίσθηση της αυθεντικότητας και της νοσταλγίας.

Το ανανεωμένο χριστουγεννιάτικο κομμάτι των Queen είναι ήδη διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες streaming, διεκδικώντας μια θέση στις φετινές γιορτινές λίστες αναπαραγωγής. Επιπλέον, για τους συλλέκτες και τους αφοσιωμένους fans, το τραγούδι θα κυκλοφορήσει και σε περιορισμένη έκδοση συλλεκτικού βινυλίου 7 ιντσών, στις 18 Δεκεμβρίου, μέσω του επίσημου καταστήματος των Queen.

Αυτή η επανέκδοση αποτελεί μια υπενθύμιση της διαχρονικής αξίας της μουσικής των Queen και της ικανότητάς τους να αγγίζουν τις καρδιές του κοινού, ακόμη και μετά από τόσα χρόνια.

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