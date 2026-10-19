Μουσικά Νέα 19.10.2026

Πώς το «Tattoo (Remix)» των Rauw Alejandro και Camilo γράφει ιστορία στο YouTube

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Το «Tattoo (Remix)» των Rauw Alejandro και Camilo ξεπέρασε το 1 δισ. views στο YouTube, με το viral #TattooChallenge να συμβάλλει στην επιτυχία του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «Tattoo (Remix)» των Rauw Alejandro και Camilo ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.
  • Η επιτυχία αυτή είναι η τρίτη για τους δύο καλλιτέχνες στο συγκεκριμένο ορόσημο προβολών.
  • Η viral πρόκληση #TattooChallenge στο TikTok συνέβαλε στην άνοδο του τραγουδιού στα charts.
  • Το μουσικό βίντεο του «Tattoo (Remix)» σκηνοθετήθηκε από τον Gustavo Camacho.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα ακόμη τραγούδι εντάσσεται στο «κλαμπ» των βίντεο με ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση και τη δυναμική των καλλιτεχνών του. Το «Tattoo (Remix)» των Rauw Alejandro και Camilo, ένα από τα πιο δημοφιλή κομμάτια της reggaeton σκηνής, κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το εντυπωσιακό ορόσημο, έξι χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία.

https://www.instagram.com/rauwalejandro/
https://www.instagram.com/rauwalejandro/

Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί την τρίτη φορά που ο Rauw Alejandro και ο Camilo φτάνουν τις ένα δισεκατομμύριο προβολές, είτε ως πρωταγωνιστές, είτε ως συνεργάτες σε κάποιο κομμάτι. Το αρχικό «Tattoo» κυκλοφόρησε από τον Πορτορικανό σταρ Rauw Alejandro τον Φεβρουάριο του 2020, με την παραγωγή να υπογράφουν οι Los Honeyboos (Rafa Rodríguez, Daniel Rondon) και Mr. Nais Gai.

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Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, η ανανεωμένη, πιο pop εκδοχή του τραγουδιού, με τη συμμετοχή του Κολομβιανού τραγουδιστή και συνθέτη Camilo, έκανε την εμφάνισή της στο YouTube. Το «Tattoo (Remix)» αποτέλεσε την πρώτη συνεργασία μεταξύ των δύο αναδυόμενων Λατίνων καλλιτεχνών και συνοδευόταν από ένα δυναμικό μουσικό βίντεο που τους έδειχνε να περνούν μια όμορφη μέρα με φίλους στην παραλία του Μαϊάμι.

https://www.instagram.com/rauwalejandro/
https://www.instagram.com/rauwalejandro/

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση και θερμή. Το τραγούδι γνώρισε νέα «φτερά» χάρη σε μια viral πρόκληση στο TikTok, γνωστή ως #TattooChallenge. Αυτή η διαδικτυακή τάση οδήγησε το «Tattoo (Remix)» στην κορυφή των charts Latin Airplay και Latin Rhythm Airplay, ενισχύοντας περαιτέρω τη δημοτικότητά του. Το «Tattoo (Remix)» δημιουργήθηκε από τους Los Honeyboos και Mr. Nais Gai, ενώ τη σύνθεση υπογράφουν οι Rauw Alejandro, Camilo, Elena Rose, José M. Collazo, Eric Pérez Rovira, Eliel Lind Osorio, Aneudy Maysonet και Evaluna Montaner.

Στην πλούσια δισκογραφία του, ο Rauw Alejandro έχει καταγράψει 13 επιτυχίες στο Billboard Hot 100 και εντυπωσιακά 88 τραγούδια στο chart Hot Latin Songs του Billboard. Το «Tattoo» ξεχώρισε ανάμεσα σε αυτά, φτάνοντας στο Νο. 7. Από την πλευρά του, ο Camilo έχει εμφανιστεί 21 φορές στο Hot Latin Songs, με δύο από αυτά να βρίσκονται στο top 10.

Η καριέρα του Rauw Alejandro συνεχίζει να βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Πρόσφατα, πραγματοποίησε μια σειρά από εμφανίσεις στο Forest Hills Stadium της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο του Red Bull Chapters, μια τριμερής παράσταση που ανέδειξε τις ρίζες και τις μουσικές επιρροές που τον διαμόρφωσαν. Το επίσημο μουσικό βίντεο του «Tattoo (Remix)», το οποίο πλέον μετρά πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές, σκηνοθετήθηκε από τον Gustavo Camacho.

Η επιτυχία του «Tattoo (Remix)» έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από άλλα τραγούδια που έχουν κατακτήσει το YouTube, όπως το «Don’t Stop Me Now» των Queen, το οποίο επίσης ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο views, και βίντεο κλιπ των BTS που έχουν αγγίξει τα δύο δισεκατομμύρια προβολές. Παράλληλα, η Whitney Houston συνεχίζει να απολαμβάνει την επιτυχία του «I Will Always Love You» στο YouTube, ενώ το «(Everything I Do) I Do It For You» του Bryan Adams παραμένει δημοφιλές.

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Camilo Rauw Alejandro ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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