Τελευταία ευκαιρία! Μια ανάσα πριν λήξει η προθεσμία για το τραγούδι της Ελλάδας στη Eurovision 2026

Η ΕΡΤ αναζητά την εταιρεία που θα αναλάβει τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό για την επιλογή του τραγουδιού της Ελλάδας

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την Eurovision 2026 και το τραγούδι που εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Φέτος, η διαδικασία που έχει επιλέξει η ΕΡΤ είναι αρκετά διαφορετικοί, μιας και θα πραγματοποιηθούν 2 ημιτελικοί και 1 εθνικός τελικός.

Μάλιστα, όπως διαβάζουμε στο typologies.gr, σε λίγο καιρό αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ η προκήρυξη για την εταιρεία που θα αναλάβει την παραγωγή των δύο εθνικών ημιτελικών και του τελικού, μέσα από τους οποίους θα επιλεγεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα το 2026. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 2 Νοεμβρίου.

Επίσης, σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, έχει «κλειδώσει» ο παρουσιαστής του Εθνικού Τελικού και αυτός δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Καπουτζίδη, ένας γνώριμος παρουσιαστής αλλά και σεναριογράφος με εμπειρία στον θεσμό. Ωστόσο, η αναζήτηση συμπαρουσιαστή συνεχίζεται, με επικρατέστερο σενάριο ο Γιώργος Καπουτζίδης να συνοδεύεται και από άλλο ένα άτομο διαφορετικό σε κάθε ημιτελικό.

Θυμίζουμε ότι η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, επέστρεψαν στον σχολιασμό του κορυφαίου Διαγωνισμού Τραγουδιού το 2025. Οι δύο σχολιαστές ένωσαν και πάλι τις πένες και τις φωνές τους για να μεταφέρουν τον παλμό του 69ου Διαγωνισμού της Eurovision, που έγινε στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13 έως 17 Μαΐου 2025.

Όσον αφορά τώρα την ανάδειξη του εκπροσώπου και του τραγουδιού που θα ταξιδέψουν στην Αυστρία τον Μάιο του 2026, η ΕΡΤ ανακοίνωσε πριν λίγο καιρό πως θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια σε δύο Ημιτελικούς, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον Εθνικό Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών, χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

