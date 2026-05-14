Μουσικά Νέα 14.05.2026

Το «Beautiful Things» εκτόξευσε τον Benson Boone στα 1 δισ. views στο YouTube

Το breakout hit του Benson Boone συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, ενώ τον καθιερώνει ως μία από τις πιο δυναμικές νέες pop παρουσίες
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Benson Boone φαίνεται πως ζει τη δική του «χρυσή» περίοδο, καθώς το τραγούδι που τον έφερε στο παγκόσμιο προσκήνιο συνεχίζει να γράφει ιστορία. Το music video του «Beautiful Things»  ξεπέρασε επίσημα το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube, σηματοδοτώντας το πρώτο μεγάλο ορόσημο της καριέρας του στο streaming οικοσύστημα.

Ο Benson Boone σε εντυπωσιακό άλμα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, καθώς η φήμη του γίνεται viral.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βίντεο, που τον δείχνει μαζί με τη μπάντα του μέσα σε ένα κινηματογραφικό τοπίο της Utah, συνδυάζει την απλότητα της ερμηνείας με μια σχεδόν cinematic αισθητική που φαίνεται πως «κούμπωσε» απόλυτα με το κοινό. Δεν είναι τυχαίο ότι το κομμάτι έγινε viral σε παγκόσμια κλίμακα, μετατρέποντας τον Boone από ανερχόμενο όνομα σε σταθερό pop star.

Το τραγούδι που άλλαξε την πορεία του

Το «Beautiful Things» κυκλοφόρησε ως το lead single από το ντεμπούτο άλμπουμ του, Fireworks & Rollerblades, το οποίο κατάφερε να φτάσει στο No. 6 του Billboard 200 και να παραμείνει για πάνω από 100 εβδομάδες στο chart. Το τραγούδι έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Boone στο Billboard Hot 100, όπου έφτασε μέχρι το No. 2 και παρέμεινε για 89 εβδομάδες συνολικά.

Για τον Boone, το συγκεκριμένο single δεν είναι απλώς ένα hit, αλλά η αφετηρία μιας πορείας που τον έφερε για πρώτη φορά στο mainstream radar. Προηγήθηκαν μικρότερες εμφανίσεις στο Hot 100 με κομμάτια όπως τα «Ghost Town»  και «In The Stars», όμως το «Beautiful Things» ήταν αυτό που τον εκτόξευσε διεθνώς.

Νέα επιτυχία και μεγάλη περιοδεία

Μετά την επιτυχία του ντεμπούτου, ο Boone επέστρεψε το 2025 με το άλμπουμ American Heart, το οποίο ανέβηκε μέχρι το No. 2 του Billboard 200 και έδωσε ακόμη περισσότερα hits, όπως τα «Mystical Magical», «Sorry I’m Here For Someone Else» και «Mr. Electric Blue».

Παράλληλα, ετοιμάζεται ήδη για το επόμενο μεγάλο βήμα: μια εκτεταμένη περιοδεία 34 ημερών με τίτλο Wanted Man Tour, που ξεκινά το καλοκαίρι του 2026 και θα τον φέρει σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, πριν ολοκληρωθεί στο Wyoming.

Ένα viral moment που έγινε καριέρα

Το 1 δισεκατομμύριο views δεν είναι απλώς ένας αριθμός για τον Benson Boone. Είναι η απόδειξη ότι ένα τραγούδι με απλή, συναισθηματική δύναμη μπορεί να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο στη νέα εποχή του streaming. Και το «Beautiful Things» δείχνει ακριβώς αυτό: πως η pop, όταν είναι ειλικρινής, ταξιδεύει πιο μακριά από όσο περιμένεις.

Beautiful Things Benson Boone YOUTUBE
Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλιά του

14.05.2026
Η τρυφερή πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Οικογενειακή βόλτα στον ζωολογικό κήπο

