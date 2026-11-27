Η κυκλοφορία της full version του «I Feel It Coming» από το MANIA short film στο Spotify ξυπνά ξανά όλο το σύμπαν του Starboy με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε στο Spotify η full version του «I Feel It Coming» από το MANIA short film.

Η κυκλοφορία αποτελεί μέρος των εορτασμών για τα 10 χρόνια από το album Starboy.

Η νέα εκδοχή επιτρέπει την ακρόαση ολόκληρου του κομματιού σε καθαρό streaming ήχο.

Η κίνηση αυτή επαναφέρει την αισθητική και την ατμόσφαιρα της εποχής του Starboy. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ανήκεις σε εκείνους που έχουν λιώσει το album Starboy από την πρώτη μέρα που βγήκε και θυμούνται ακόμα την ιδιαίτερη, σκοτεινή ατμόσφαιρα του short film MANIA, τότε αυτή η κυκλοφορία μοιάζει φτιαγμένη ακριβώς για τη δική σου playlist. Ο The Weeknd κυκλοφόρησε στο Spotify την full version του «I Feel It Coming» όπως ακούστηκε στο MANIA short film, χαρίζοντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εκδοχή που μέχρι τώρα έμενε δεμένη με την εικόνα εκείνου του project.

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν ήρθε τυχαία, αφού αποτελεί μέρος των εορτασμών για τη συμπλήρωση 10 χρόνων από το Starboy, έναν δίσκο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στην pop και R&B σκηνή. Για όσους αγαπούν τις λεπτομέρειες πίσω από τις κυκλοφορίες του The Weeknd, η μετάβαση αυτής της εκδοχής απευθείας στο streaming έχει ξεχωριστή αξία, γιατί φέρνει στο προσκήνιο τη μουσική ταυτότητα εκείνης της περιόδου χωρίς περικοπές.

Διάβασε επίσης: Το «SOS» της Rihanna έχει ένα μυστικό από τα ’80s – Οι στίχοι που έγιναν viral στο TikTok

Αν θέλεις να βάλεις ξανά στο repeat την αίσθηση του Starboy και να ξέρεις ακριβώς τι περιλαμβάνει η νέα κυκλοφορία στο Spotify, συγκεντρώσαμε όλα όσα ανακοινώθηκαν. Δες τα βασικά στοιχεία για τη full version του «I Feel It Coming» από το MANIA.

;evlk=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Η full version του «I Feel It Coming» από το MANIA short film

Η εκδοχή που ανέβηκε στο Spotify είναι η ολοκληρωμένη version του «I Feel It Coming» μέσα από το short film MANIA. Έτσι, μπορείς πλέον να ακούσεις ολόκληρο το κομμάτι σε καθαρό ήχο streaming, απολαμβάνοντας τη ροή και την ατμόσφαιρα που συνόδευσε το οπτικό σύμπαν του project.

Η κυκλοφορία στο Spotify για την επέτειο των 10 χρόνων

Ο The Weeknd επέλεξε το Spotify για να διαθέσει το κομμάτι στο κοινό, γιορτάζοντας με αυτόν τον τρόπο την 10η επέτειο του Starboy. Η επετειακή αυτή κίνηση συνδέει ξανά το σήμερα με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κεφάλαια της δισκογραφίας του.

Η επιστροφή στην αισθητική της εποχής του Starboy

Το MANIA short film υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Starboy, χτίζοντας την εικόνα και τον ρυθμό γύρω από τα τραγούδια του δίσκου. Με τη διάθεση της full version του «I Feel It Coming» στο Spotify, η νοσταλγία εκείνης της περιόδου αποκτά ξανά θέση στις καθημερινές σου ακροάσεις.

Διάβασε επίσης: