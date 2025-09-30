VIDEOCLIP: Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)

Ο Θοδωρής Φέρρης, ο επιτυχημένος και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, έκανε πραγματικότητα την επιθυμία του κοινού και κυκλοφόρησε το «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)», το νέο τραγούδι του που έχει αγαπηθεί και ξεχωρίσει τις τελευταίες εβδομάδες.
Μουσική – Στίχοι: Λευτέρης Κιντάτος
Παραγωγή – Ενορχήστρωση: Πάνος Βλασακούδης
Synth Bass: Γιάννης Κατσιαφλιάκας
Guitars: Ιωσήφ Κοτσυφάκης
Φωνητικά: Στεφανία Γατσάκου / Πάνος Βλασακούδης
Keys: Πάνος Βλασακούδης / Βαλάντης Κουσκούς
Programming: Πάνος Βλασακούδης
Recorded & Engineered at Icon Music Studio
Mix/Master: Κυριάκος Αστερίου
Director: Luna Al Masri
Director of Photography: Yiannis Margetousakis
1st AC: Giorgos Margetousakis
Live Concert Videographers: Yiannis Margetousakis, Panos Iliopoulos, Manolis Rizikos
Drone Operators: Yiannis Margetousakis, Stelios Panousis
Production Manager: Kirki Liatopoulou
Line Producer: Iosif Pridezis
Production Assistant: Filippos Tsiantinis
Color: Thanos Liberopoulos
VFX: Christos Filippou
Thodoris Ferris Make – Up: Leana Markoglou
Cast MakeUp / Hair: Eirini Diplarou
Cast Styling: Kirki Liatopoulou
Cast: Iro Goulitou, Stelios Vasilas