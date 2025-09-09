Celeb News 09.09.2025

Νέα ανησυχία για την Britney Spears: Το απόλυτο χάος στο σπίτι της (video)

Britney Spears
Περιττώματα στο πάτωμα, χοροί με βρετανική προφορά και φόβοι για την ψυχική της υγεία ξανά στο προσκήνιο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε συγγενείς και φίλους της Britney Spears η εικόνα που φαίνεται να παρουσιάζει η τραγουδίστρια το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν πως η κατάσταση της κατοικίας της είναι ιδιαίτερα προβληματική – ακαταστασία, έντονη δυσοσμία και περιττώματα σκύλων στο πάτωμα συνθέτουν μια εικόνα που έχει θορυβήσει τους κοντινούς της ανθρώπους.

Μια πηγή που διατηρεί επαφή με την τραγουδίστρια υποστήριξε πως «η Britney περνά ακόμη ένα επεισόδιο, κάτι που όσοι την ξέρουν έχουν ξαναδεί στο παρελθόν». Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως «μολονότι παρακολουθείται, δεν προβλέπεται κάποια άμεση παρέμβαση».

Οικογενειακό της πρόσωπο φέρεται να έχει δηλώσει ότι οι δικοί της άνθρωποι είναι «πραγματικά φοβισμένοι» για την ψυχική της κατάσταση. «Δεν είναι καλά. Το σπίτι της είναι σε χάος. Δεν φροντίζει για την καθαριότητα και μοιάζει να μην λειτουργεί όπως ένας ενήλικας με σταθερή καθημερινότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν ακόμη περισσότερο όταν η ίδια η Britney ανάρτησε βίντεο στα social media, όπου φαίνεται να χορεύει μέσα στην έπαυλή της στο Thousand Oaks, φορώντας crop top, σορτσάκι και μαύρες μπότες, ενώ γύρω της διακρίνονται αντικείμενα πεταμένα στο πάτωμα και εμφανή ίχνη ακαθαρσιών σκύλων. Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «Παίζω με τα φώτα και καθαρίζω το σπίτι μου σαν να μην υπάρχει αύριο».

Britney Spears

Αν και έχει απενεργοποιήσει τα σχόλια στους λογαριασμούς της, πολλοί θαυμαστές ανησυχούν για την ψυχική της υγεία και εκφράζουν την αγωνία τους μέσα από το X (πρώην Twitter). «Θεέ μου, τι συμβαίνει με τη Μπρίτνεϊ; Είναι αυτό το τίμημα της φήμης;», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Η ιστορία της ψυχικής υγείας της Britney Spears έχει απασχολήσει πολλές φορές τα διεθνή μέσα. Τον Ιανουάριο του 2008, η τραγουδίστρια εισήχθη στο UCLA Medical Center για 72 ώρες, έπειτα από ψυχιατρική εκτίμηση σύμφωνα με το άρθρο «5150» της Καλιφόρνια. Το νομικό αυτό πλαίσιο επιτρέπει την ακούσια κράτηση ενός ατόμου όταν θεωρείται ότι αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του ή τους άλλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έβαλε σε κίνηση τον θεσμό της δικαστικής επιτήρησης. Ο πατέρας της, Jamie Spears, ανέλαβε την πλήρη διαχείριση της ζωής και της περιουσίας της. Αν και η επιμέλεια είχε αρχικά προσωρινό χαρακτήρα, μετατράπηκε σε μόνιμη στο τέλος της ίδιας χρονιάς, διαρκώντας τελικά 13 ολόκληρα χρόνια, μέχρι το 2021.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Britney Spears δεν είχε καμία νομική ή επαγγελματική αυτονομία. Ο πατέρας της ενέκρινε τις επαγγελματικές συνεργασίες, τα ταξίδια της, ακόμα και τις καθημερινές της αγορές. Ο περιορισμός αυτός αποτέλεσε αντικείμενο διεθνούς κατακραυγής και πυροδότησε το παγκόσμιο κίνημα #FreeBritney.

Η δικαστική μάχη που ακολούθησε ήταν πολύχρονη και επίπονη. Τελικά, η κηδεμονία τερματίστηκε, δίνοντάς της πίσω την ελευθερία να αποφασίζει μόνη για τη ζωή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ωστόσο, τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι οι προκλήσεις δεν έχουν τελειώσει. Παρότι πλέον έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται μόνη της τα προσωπικά και επαγγελματικά της θέματα, η ανησυχία για την ψυχική της ισορροπία παραμένει έντονη, τόσο από το οικογενειακό της περιβάλλον όσο και από το κοινό που την ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Britney Spears
