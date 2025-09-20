NOAM: Η premium lager που ήρθε να αλλάξει τους κανόνες του fine drinking από την KAFEA TERRA

Η KAFEA TERRA, η κορυφαία ελληνική βιομηχανική και εμπορική εταιρεία στον κλάδο του καφέ, πιστή στις αξίες της ποιότητας και της αυθεντικότητας κάνει το επόμενο βήμα, παρουσιάζοντας στην ελληνική αγορά τη μπίρα NOAM, ένα νέο προϊόν που ενσωματώνει τη φιλοσοφία της σε κάθε του λεπτομέρεια.

Η NOAM είναι μια premium lager, που παρασκευάζεται στη Βαυαρία με βάση το αυστηρό Bavarian Purity Law. Πρόκειται για μια φυσικά θολή, μη φιλτραρισμένη, μη παστεριωμένη και vegan μπίρα που ενσαρκώνει έναν διαφορετικό τρόπο απόλαυσης: πιο καθαρό, πιο σύγχρονο, πιο εκλεπτυσμένο. Με ντελικάτη γεύση και αρωματική πολυπλοκότητα είναι ιδανική για κατανάλωση μόνη της ή ως μέρος ενός γευστικού pairing. Το εμβληματικό μπουκάλι της NOAM, με το αρχιτεκτονικό ανάγλυφο design που παραπέμπει στη δομή του Μονάχου, αποτελεί αντικείμενο τέχνης και ενισχύει τη θέση της ως μπίρα με ξεκάθαρη ταυτότητα και αισθητική πρόταση. Η διεθνής αναγνώριση της ήρθε μέσα από δύο κορυφαίες διακρίσεις: το European Beer Star Award για τη γευστική της υπεροχή και το Cannes Lions Award for Creativity για τον σχεδιασμό και το branding της. Η NOAM συνεργάζεται με τον θεσμό των 50 Best Bars και έχει ήδη ξεκινήσει τοποθέτηση σε επιλεγμένους χώρους υψηλής γαστρονομίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κυκλάδες, με στρατηγικό πλάνο πανελλαδικής επέκτασης.

Η επίσημη παρουσίασή της στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μέσα από ένα ιδιαίτερο event στον εντυπωσιακό χώρο του Manko – One&Only Athens. Το περιβάλλον του χώρου αποτέλεσε τον ιδανικό καμβά για την εμπειρία που προσφέρει η NOAM: λιτή, αυθεντική, με χαρακτήρα και υψηλή αισθητική. Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια επιμελημένη παρουσίαση από τον εκδότη και δημοσιογράφο Κίμωνα Φραγκάκη, γνωστός για την εμβληματική του παρουσία στον χώρο των media και την ιδιαίτερη αισθητική του προσέγγιση. Μέσα από την αφήγηση του ανέδειξε την πολιτισμική διάσταση του brand, τοποθετώντας τη NOAM σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σύγχρονου elegant τρόπου ζωής. Η μπίρα προσφέρθηκε στους καλεσμένους μέσα από ειδικά διαμορφωμένο branded bar, συνοδευόμενη από γαστρονομικά pairings.

Ανάμεσα στους καλεσμένους της βραδιάς βρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο των media, της μόδας, της γαστρονομίας και του design. Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν οι Κατερίνα Καινούργιου, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Δέσποινα Καμπούρη, Βάσω Λασκαράκη, Λευτέρης Σουλτάτος, Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος, Μάγια Λεμονά, Gaia Μερκούρη, Ηλίας Μπόγδανος, Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου και Πένυ Αγοραστού, επιβεβαιώνοντας με την παρουσία τους τη δυναμική της NOAM ως πολιτισμικό αντικείμενο με στιλ και περιεχόμενο. Το κοινό της βραδιάς συνδύαζε καλεσμένους με υψηλή αισθητική, δημιουργικό background και αναζητήσεις σε νέες εμπειρίες που έχουν να πουν μια ιστορία.

Η συνολική ατμόσφαιρα της βραδιάς – ο φωτισμός, οι ήχοι, το curated storytelling και το iconic branding – συνέθεσαν ένα σύμπαν στο οποίο η NOAM ήταν πρωταγωνίστρια.

H κυρία Νιόβη Καλλέργη, Αντιπρόεδρος και CΜΟ της KAFEA TERRA, δήλωσε σχετικά: «Η NOAM δεν είναι απλώς μια νέα μπίρα – είναι μια εμπειρία. Στόχος μας είναι να φέρουμε στο προσκήνιο ένα προϊόν που σέβεται τον σύγχρονο καταναλωτή και αντανακλά τις αξίες της ποιότητας, της αισθητικής και της αυθεντικότητας. Με οδηγό την KAFEA TERRA, εισέρχεται στην ελληνική αγορά για να αναδείξει έναν εκλεπτυσμένο τρόπο απόλαυσης, όπου η λεπτομέρεια μετράει, η καθαρότητα ξεχωρίζει και το design κάνει τη διαφορά».