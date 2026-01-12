Η καρδιά της Eurovision χτυπάει εδώ! Ποιος καλλιτέχνης θέλεις να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision το 2026; Ψήφισε τώρα στο μεγάλο poll του MAD
Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης έχει ήδη ξεκινήσει και η αγωνία για την ελληνική συμμετοχή κορυφώνεται! Το mad.gr ανοίγει την κάλπη και σε καλεί να πάρεις θέση και να κάνεις τα δικά σου προγνωστικα!
Μετά την επίσημη ανακοίνωση των 28 υποψηφίων που διεκδικούν το «εισιτήριο» για τη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, μπορείς κι εσύ να προβλέψεις ποιος θα είναι ο νικητής. Ποιος καλλιτέχνης έχει το πακέτο, τη φωνή και το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει επάξια φέτος;
Πώς ψηφίζεις:
-Δες τη λίστα με τους 28 καλλιτέχνες.
-Επίλεξε τον αγαπημένο σου.
-Πάτα «Ψήφισε» και δώσε το δικό σου 12άρι!
-Μπορείς να κάνεις share το voting στα social media
Για να δούμε αν τα προγνωστικά σου θα πέσουν μέσα! Μπες στη συζήτηση, στήριξε τον αγαπημένο σου artist και δες live τα αποτελέσματα της προτίμησης του κοινού!
Stay tuned στο MAD για όλα τα updates της Eurovision 2026!
Victoria Anastasia
0%
Koza Mostra
Μαρίκα
Ακύλας
Good Job Nicky
Mikay
Revery
Rosanna Mailan
Kianna
D3lta
Alexandra Sieti
Niya
Dinamiss
Garvin
ZAF
Tianora
Desi G
Spheyiaa
Marseaux
Evangelia
Παναγιώτης Τσακαλάκος
Stefi
Leroybroughtflowers
Stylianos
Stella Kay
Rikki
The Astrolabe
Basilica