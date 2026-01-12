Η καρδιά της Eurovision χτυπάει εδώ! Ποιος καλλιτέχνης θέλεις να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision το 2026; Ψήφισε τώρα στο μεγάλο poll του MAD

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης έχει ήδη ξεκινήσει και η αγωνία για την ελληνική συμμετοχή κορυφώνεται! Το mad.gr ανοίγει την κάλπη και σε καλεί να πάρεις θέση και να κάνεις τα δικά σου προγνωστικα!

Μετά την επίσημη ανακοίνωση των 28 υποψηφίων που διεκδικούν το «εισιτήριο» για τη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, μπορείς κι εσύ να προβλέψεις ποιος θα είναι ο νικητής. Ποιος καλλιτέχνης έχει το πακέτο, τη φωνή και το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει επάξια φέτος;

 

Πώς ψηφίζεις:

-Δες τη λίστα με τους 28 καλλιτέχνες.

-Επίλεξε τον αγαπημένο σου.

-Πάτα «Ψήφισε» και δώσε το δικό σου 12άρι!

-Μπορείς να κάνεις share το voting στα social media

 

Για να δούμε αν τα προγνωστικά σου θα πέσουν μέσα! Μπες στη συζήτηση, στήριξε τον αγαπημένο σου artist και δες live τα αποτελέσματα της προτίμησης του κοινού!

Stay tuned στο MAD για όλα τα updates της Eurovision 2026!

Victoria Anastasia
Koza Mostra

    Μαρίκα

      Ακύλας

        Good Job Nicky

          Mikay

            Revery

              Rosanna Mailan

                Kianna

                  D3lta

                    Alexandra Sieti

                      Niya

                        Dinamiss

                          Garvin

                            ZAF

                              Tianora

                                Desi G

                                  Spheyiaa

                                    Marseaux

                                      Evangelia

                                        Παναγιώτης Τσακαλάκος

                                          Stefi

                                            Leroybroughtflowers

                                              Stylianos

                                                Stella Kay

                                                  Rikki

                                                    The Astrolabe

                                                      Basilica