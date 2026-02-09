MAD UNSENT LOVE MSGS: Στείλ’ το!

Το μήνυμα που δεν έστειλες ποτέ, μένει στο MAD.

Το έγραψες. Το έσβησες. Το ξαναέγραψες. Και μετά… τίποτα. Φέτος, ο Βαλεντίνος είναι σε draft mood κι εμείς γιορτάζουμε τη σύγχρονη πραγματικότητα του έρωτα!

Στείλε μας το μήνυμα που δεν έστειλες ποτέ και άφησέ το να βγει επιτέλους από τα drafts! Συγκεντρώνουμε τα “unsent” όλης της Ελλάδας: από κρυφά crushes και “διαβάστηκε” (seen), μέχρι ghosting και μηνύματα σε πρώην.

Το Mad τα συλλέγει, τα επιμελείται και τα μοιράζεται σε Mad TV, social media, radio, mad.gr, Mad Viral και Mad Greekz.

ΠΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ;

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και απόλυτα ασφαλής:

Μπες στο Instagram: Επισκέψου το προφίλ του @mad_tv.

Στείλε DM: Γράψε το μήνυμά σου (1-2 γραμμές ή και παραπάνω).

Υπόγραψε: Χρησιμοποίησε ΑΡΧΙΚΑ (π.χ. «Α.» ή «Κ.Μ.») ή μείνε τελείως ΑΝΩΝΥΜ@.

Διάλεξε Κατηγορία: Αν θες, σημείωσε σε ποιο vibe ανήκεις:

CRUSH: «Ήθελα να στείλω… αλλά»

SITUATIONSHIP: Για εκείνο το «τι είμαστε;» που δεν ρωτήθηκε ποτέ.

SEEN: Για το «είδα και δεν απάντησα» (ή το αντίστροφο).

GHOSTING: Εξαφανίστηκε, αλλά εσύ έχεις ακόμα κάτι να πεις.

ΠΡΩΗΝ: «Δεν θα το στείλω ποτέ» (αλλά θα το γράψω εδώ).

ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ: Γιατί καμιά φορά το μήνυμα προορίζεται για εμάς τους ίδιους.

ΑΦΙΕΡΩΣΗ: Αντί για λόγια, στείλε ένα τραγούδι! Δες τις Dedicated Playlists του Mad Radio 106.2 στο Spotify και συντονίσου για να ακούσεις μηνύματα και από άλλους.