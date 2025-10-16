Το MadWalk 2024 by Τhree Cents επιστρέφει για 14η συνεχόμενη χρονιά, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2024, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!

Το μεγαλύτερο show μόδας και μουσικής θα παρουσιάσει το απόλυτο fashion icon, η Βίκυ Καγιά!

Στον ρόλο της Fashion Partner του MadWalk 2024 by Three Cents, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η οποία θα εμφανιστεί στη σκηνή, αλλά και θα «ανακρίνει» όλους τους συμμετέχοντες σε ένα πρωτότυπο backstage lounge.

Στην πασαρέλα του MadWalk 2024 by Three Cents το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και επιβλητικά performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες!

Special guest, το Eurovision winner, Nemo, που θα εμφανιστεί στο closing act, σε μία ανατρεπτική performance που μόνο ο ίδιος ξέρει να δίνει.

Για ακόμη μια χρονιά, το MadWalk 2024 by Three Cents παρουσιάζει τους «Fashion Heroes», τους δικούς του fashion ambassadors. Οι Natasha Kay, Georgia Georgiou, Gingerbread Bae και Ilenia Williams θα συμμετέχουν στα επιμέρους projects που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του θεσμού και τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μετά το τέλος των catwalks, τo vibe του MadWalk 2024 by Three Cents θα μεταφερθεί στο πιο fashionable και bubbly after party, στον ίδιο χώρο, με απολαυστικά Three Cents cocktails και DJ set από τον Αντώνη Δημητριάδη – AD1.

