NYFW SS26: Τα trends που θα δούμε σε κάθε γκαρνταρόμπα το επόμενο καλοκαίρι

Από το headscarf μέχρι τα balloon pants, το NYFW SS26 παρουσίασε μια σεζόν γεμάτη χρώμα, prints και ανατροπές

Με ακόμη μία σεζόν της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης να έχει ολοκληρωθεί, η μόδα για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026 αποκαλύπτει μια παλέτα γεμάτη χρώμα, prints και ευρηματικότητα. Ανάμεσα σε floral μοτίβα, πουά και διαφάνειες που παραμένουν σταθερές αξίες της εποχής, οι σχεδιαστές έδωσαν νέα πνοή με ραφές πιο κομψές και προσανατολισμένες στο corporate στιλ, παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες και vintage πινελιές. Τα αξεσουάρ έκαναν δυναμική εμφάνιση, με το μαντήλι να αναδεικνύεται ως το must-have κομμάτι που θα συνεχίσει και το 2026.

Ταυτόχρονα, η φετινή σεζόν έδειξε διάθεση ανατροπής: οι ρίγες ήρθαν να ανταγωνιστούν τα κλασικά πουά, οι πιέτες απέκτησαν μοντέρνα ερμηνεία, ενώ νέα σχήματα, από balloon παντελόνια μέχρι skirts με όγκο και ασυμμετρίες, χάρισαν δυναμική παρουσία στο catwalk. Με λίγα λόγια, το NYFW ανέδειξε την πολυμορφία και τον πειραματισμό που χαρακτηρίζουν το σήμερα της μόδας, χαρίζοντας 6 τάσεις που υπόσχονται να πρωταγωνιστήσουν την επόμενη σεζόν.

Το μαντήλι που τα λέει όλα

Το ιταλικό στιλ με μαντήλι στο κεφάλι παραμένει ισχυρό. Οίκοι όπως οι House of Aama, Sandy Liang και Anna Sui παρουσίασαν το αξεσουάρ σε έντονα prints και περίτεχνα κεντήματα, αποδεικνύοντας πως το headscarf θα είναι σταθερό κομμάτι των looks του 2026.

Πιέτες, παρακαλώ!

Οι πιέτες επιστρέφουν με κομψότητα. Ο Tory Burch και ο Coach έδειξαν skirts με ανάλαφρη κίνηση, ενώ ο Altuzarra πόνταρε σε σατέν παλτό με πτυχωτές λεπτομέρειες, ένα polished upgrade για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Ρίγες χωρίς κανόνες

Οι ρίγες απέκτησαν νέα δυναμική, ξεφεύγοντας από το κλασικό ναυτικό ύφος. Είδαμε maxi φορέματα που σαρώνουν το πάτωμα, μαντήλια λαιμού και μεταξωτά halter tops με πολύχρωμα prints, όπως στις συλλογές των Ralph Lauren, Monse και Kallmeyer.

Η άνοδος του balloon

Τα balloon pants συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Από casual επιλογή, αναβαθμίστηκαν με δέρμα, βολάν και σατέν υφές, φέρνοντας έναν νέο αέρα πολυτέλειας σε ένα κατά τα άλλα χαλαρό στιλ.

Pom-poms παντού

Cheerleader-core στο catwalk: pom-poms παντού! Στην Luar μετατράπηκαν σε boas, στην Area σε handbags και στον Calvin Klein σε λεπτομέρειες στις φούστες, κάνοντας τη χαρούμενη αυτή τάση πιο glam από ποτέ.

Το μεγάλο πάρτι της φούστας

Οι φούστες ήταν οι αδιαμφισβήτητες πρωταγωνίστριες. Από το πουά σχέδιο της Khaite μέχρι τις ασύμμετρες, πλούσιες υφές των Diotima και Proenza Schouler, οι δημιουργίες έδειξαν πως το drama και ο όγκος είναι εδώ για να μείνουν.

