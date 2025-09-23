Celeb News 23.09.2025

Ο Αντώνης Ρέμος πήρε θέση για τον Μαζωνάκη – Όσα είπε στον Γιώργο Λιάγκα

Οι δηλώσεις του τραγουδιστή για την διαμάχη που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την οικογένειά του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Το πρωινό» παραχώρησε ο Αντώνης Ρέμος και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη διαμάχη που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την οικογένειά του, αλλά και στον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική δομή.

«Είναι δύσκολο, είναι λυπηρό. Είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης, με ζηλευτό ρεπερτόριο. Είναι πολύ ιδιόμορφος, του αρέσει να προκαλεί, είναι καλλιτέχνης. Εύχομαι γρήγορα να βγει από το αδιέξοδο που έχει περιέλθει.

Αντώνης Ρέμος
https://www.instagram.com/aremovic/

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για τη θέση του στο «The Voice»

Να ζητήσει βοήθεια εκεί που χρειάζεται, ξέρει αυτός και εύχομαι πραγματικά να έρθει κοντά με την οικογένειά του, γιατί είναι η μόνη που τον αγαπάει πραγματκά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η οικογένεια θέλει το κακό του. Απλά κάποιοι άνθρωποι μας κάνουν να βλέπουμε κάποια πράγματα που ίσως δεν είναι αληθινά. Εγώ από ό,τι αισθάνομαι και γνωρίζω κάποια πράγματα μιλάω.

Πρέπει να εμπιστευτεί την οικογένειά του και αυτούς που τον αγαπάνε και να κάνει κάτι για τον Γιώργο. Μην τον αφήσει να χαθεί. Έχει περάσει με το ενάμιση πόδι στα σκοτάδια. Πρέπει να βγει γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Ρέμος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης άνοιξε TikTok – Το πρώτο βίντεο μετά το Δρομοκαΐτειο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Maestro: Οι πρώτες φωτογραφίες στο Instagram του 4ου κύκλου από την Κλέλια Ανδριολάτου

23.09.2025
Επόμενο

€300.000 για μια σειρά; Ο Ατζαράκης εξηγεί τις “Κακές Ιδέες” του

23.09.2025

Δες επίσης

O Elton John χάνει στοίχημα και παραδίδει τα κλειδιά του σπιτιού του
Celeb News

O Elton John χάνει στοίχημα και παραδίδει τα κλειδιά του σπιτιού του

23.09.2025
€300.000 για μια σειρά; Ο Ατζαράκης εξηγεί τις “Κακές Ιδέες” του
Celeb News

€300.000 για μια σειρά; Ο Ατζαράκης εξηγεί τις “Κακές Ιδέες” του

23.09.2025
Βανδή για Γερμανού: «Έχω πολύ σοβαρό θέμα μαζί σου…» – Ξέσπασε «κόντρα» μέσα από το Instagram
Celeb News

Βανδή για Γερμανού: «Έχω πολύ σοβαρό θέμα μαζί σου…» – Ξέσπασε «κόντρα» μέσα από το Instagram

23.09.2025
Ο λόγος που η Emma Watson χαρακτηρίζει το Hollywood «καταστροφικό για την ψυχή»
Celeb News

Ο λόγος που η Emma Watson χαρακτηρίζει το Hollywood «καταστροφικό για την ψυχή»

23.09.2025