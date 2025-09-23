Ο Αντώνης Ρέμος πήρε θέση για τον Μαζωνάκη – Όσα είπε στον Γιώργο Λιάγκα

Οι δηλώσεις του τραγουδιστή για την διαμάχη που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την οικογένειά του

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Το πρωινό» παραχώρησε ο Αντώνης Ρέμος και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη διαμάχη που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την οικογένειά του, αλλά και στον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική δομή.

«Είναι δύσκολο, είναι λυπηρό. Είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης, με ζηλευτό ρεπερτόριο. Είναι πολύ ιδιόμορφος, του αρέσει να προκαλεί, είναι καλλιτέχνης. Εύχομαι γρήγορα να βγει από το αδιέξοδο που έχει περιέλθει.

Να ζητήσει βοήθεια εκεί που χρειάζεται, ξέρει αυτός και εύχομαι πραγματικά να έρθει κοντά με την οικογένειά του, γιατί είναι η μόνη που τον αγαπάει πραγματκά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η οικογένεια θέλει το κακό του. Απλά κάποιοι άνθρωποι μας κάνουν να βλέπουμε κάποια πράγματα που ίσως δεν είναι αληθινά. Εγώ από ό,τι αισθάνομαι και γνωρίζω κάποια πράγματα μιλάω.

Πρέπει να εμπιστευτεί την οικογένειά του και αυτούς που τον αγαπάνε και να κάνει κάτι για τον Γιώργο. Μην τον αφήσει να χαθεί. Έχει περάσει με το ενάμιση πόδι στα σκοτάδια. Πρέπει να βγει γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Ρέμος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

