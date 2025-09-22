Ο Austin Butler γίνεται ο νέος ιδιοκτήτης του θρυλικού σπιτιού του Brad Pitt στο Los Feliz

Ο Austin Butler αποκτά το ιστορικό σπίτι του Brad Pitt στο Los Feliz, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή στο Hollywood real estate

Ο Austin Butler φαίνεται πως έκανε μία ξεχωριστή επένδυση στην προσωπική του ζωή, αποκτώντας το ιστορικό σπίτι του Brad Pitt στο Los Feliz του Los Angeles. Σύμφωνα με πηγές της αμερικανικής real estate αγοράς, ο 34χρονος ηθοποιός ολοκλήρωσε την αγορά της κατοικίας την περασμένη εβδομάδα έναντι 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία αυτή έρχεται 3 μήνες μετά το περιστατικό διάρρηξης που είχε συγκλονίσει τη γειτονιά. Στις 25 Ιουνίου, 3 δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν τον χώρο, σκαρφαλώνοντας στον φράχτη και εισβάλλοντας από το μπροστινό παράθυρο. Παρότι ο Brad Pitt απουσίαζε λόγω της περιοδείας για την ταινία F1, οι διαρρήκτες «ξήλωσαν» το σπίτι, αποχωρώντας με άγνωστο αριθμό αντικειμένων.

Η κατοικία, γνωστή και ως «The Steel House», είχε περάσει στα χέρια του Pitt μόλις το 2023, όταν την απέκτησε από την Aileen Getty έναντι 5,5 εκατ. δολαρίων. Το σπίτι διαθέτει τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, πολυτελή σάουνα, φωτοβολταϊκά πάνελ και μια μεγάλη εξωτερική πισίνα, συνδυάζοντας την ιστορική αρχιτεκτονική με σύγχρονες ανέσεις.

Όσο για τον Brad Pitt, ο 61χρονος ηθοποιός φαίνεται να αναζητάει περισσότερη ασφάλεια. Πρόσφατα απέκτησε μια εντυπωσιακή έπαυλη ισπανικού στιλ στο Hollywood Hills, αξίας 12 εκατ. δολαρίων. Το νέο σπίτι του περιλαμβάνει 6 υπνοδωμάτια, 8 μπάνια, ιδιωτικό κινηματογράφο, fire pit και πισίνα, ενώ τα εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας αποτέλεσαν τον βασικό λόγο που τον τράβηξε το συγκεκριμένο ακίνητο.

