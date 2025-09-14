Ο Cillian Murphy αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα είναι ο Voldemort

Οι φήμες γύρω από την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά «Harry Potter» του HBO έχουν τροφοδοτήσει αμέτρητες συζητήσεις, με μία από τις πιο επίμονες να αφορά τον Cillian Murphy. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός φερόταν να είναι το φαβορί των φαν για τον ρόλο του σκοτεινού άρχοντα Voldemort. Ο ίδιος, ωστόσο, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο πρότζεκτ.
Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused» του Josh Horowitz, ο Cillian Murphy παραδέχτηκε πως τα παιδιά του τού έδειξαν την έντονη διαδικτυακή φημολογία. «Δεν ξέρω τίποτα για αυτό», ανέφερε κατηγορηματικά. Παράλληλα, αναγνώρισε την τεράστια υποκριτική κληρονομιά που έχει αφήσει ο Ralph Fiennes στον ρόλο: «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις οτιδήποτε έχει κάνει ο Ralph Fiennes. Ο άνθρωπος είναι ένας απόλυτος θρύλος της υποκριτικής. Καλή τύχη σε όποιον κληθεί να φορέσει αυτά τα παπούτσια». Με χιούμορ, ο Cillian Murphy πρόσθεσε ότι είναι «πολύ δεμένος» με τη μύτη του -μία αναφορά στην εμβληματική εμφάνιση του Voldemort χωρίς μύτη, που καθόρισε τον χαρακτήρα στις ταινίες.
Η στήριξη του Ralph Fiennes
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φήμες απέκτησαν «νομιμότητα» όταν ο ίδιος ο Ralph Fiennes μίλησε γι’ αυτές. Σε συνέντευξή του στο «Watch What Happens Live» τον περασμένο Δεκέμβριο, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Voldemort σε πέντε από τις οκτώ ταινίες δήλωσε: «Ο Cillian είναι ένας φανταστικός ηθοποιός. Είναι μια υπέροχη πρόταση. Θα ήμουν απόλυτα υπέρ του Cillian».
