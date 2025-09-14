Ο Cillian Murphy αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα είναι ο Voldemort

Τι αποκάλυψε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βάζοντας τέλος στη φημολογία ότι θα ενσαρκώσει τον άρχοντα Voldemort στην τηλεοπτική σειρά Harry Potter

Οι φήμες γύρω από την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά «Harry Potter» του HBO έχουν τροφοδοτήσει αμέτρητες συζητήσεις, με μία από τις πιο επίμονες να αφορά τον Cillian Murphy. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός φερόταν να είναι το φαβορί των φαν για τον ρόλο του σκοτεινού άρχοντα Voldemort. Ο ίδιος, ωστόσο, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο πρότζεκτ.

Διάβασε επίσης: Ο Cillian Murphy αφήνει πίσω τον Oppenheimer και κάνει τη μεγάλη ανατροπή

Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused» του Josh Horowitz, ο Cillian Murphy παραδέχτηκε πως τα παιδιά του τού έδειξαν την έντονη διαδικτυακή φημολογία. «Δεν ξέρω τίποτα για αυτό», ανέφερε κατηγορηματικά. Παράλληλα, αναγνώρισε την τεράστια υποκριτική κληρονομιά που έχει αφήσει ο Ralph Fiennes στον ρόλο: «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις οτιδήποτε έχει κάνει ο Ralph Fiennes. Ο άνθρωπος είναι ένας απόλυτος θρύλος της υποκριτικής. Καλή τύχη σε όποιον κληθεί να φορέσει αυτά τα παπούτσια». Με χιούμορ, ο Cillian Murphy πρόσθεσε ότι είναι «πολύ δεμένος» με τη μύτη του -μία αναφορά στην εμβληματική εμφάνιση του Voldemort χωρίς μύτη, που καθόρισε τον χαρακτήρα στις ταινίες.

Η στήριξη του Ralph Fiennes

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φήμες απέκτησαν «νομιμότητα» όταν ο ίδιος ο Ralph Fiennes μίλησε γι’ αυτές. Σε συνέντευξή του στο «Watch What Happens Live» τον περασμένο Δεκέμβριο, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Voldemort σε πέντε από τις οκτώ ταινίες δήλωσε: «Ο Cillian είναι ένας φανταστικός ηθοποιός. Είναι μια υπέροχη πρόταση. Θα ήμουν απόλυτα υπέρ του Cillian».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Ralph Fiennes και ο Cillian Murphy στο 28 Years Later – Δες το trailer

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.