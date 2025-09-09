Corporate News 09.09.2025

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση σχολικών ειδών για ευάλωτες οικογένειες

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο παροχής ολιστικής υποστήριξης ευάλωτων οικογενειών και ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών, με σκοπό την ανακούφιση οικογενειών με παιδιά που φοιτούν στο δημόσιο σχολείο.
Τα συγκεντρωθέντα είδη θα διατεθούν σε μαθητές οικογενειών που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας του Οργανισμού.

Όσοι επιθυμούν να συμβάλουν στη δράση, μπορούν να προσέρχονται είτε στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων της Αθήνας, επί της οδού Αλκιβιάδου 4, είτε στα κεντρικά γραφεία του ΕΕΣ, επί της οδού Λυκαβηττού 1, από τις 04/09/2025 έως και τις 30/09/2025, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 18:00.

Τα ζητούμενα είδη αφορούν σε σχολικές τσάντες, κασετίνες, γραφική ύλη, τετράδια, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, καινούρια ή σε καλή κατάσταση, τα οποία θα διατεθούν στο σύνολο των μαθητών όλων των βαθμίδων (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο), στο πλαίσιο των δράσεων στήριξης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Με τη δική σας στήριξη, κάθε παιδί ξεκινά το σχολείο με χαμόγελο!

