Ο Elon Musk στο δρόμο για να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου

Η αλματώδης αύξηση της περιουσίας του Elon Musk, οι ανταγωνιστές για το τρισεκατομμύριο και οι επιχειρηματικές μάχες που διαμορφώνουν το μέλλον

Ο πλούτος δεν αποτελεί για τον Elon Musk απλώς μια έννοια, αλλά μια δύναμη που αναδιαμορφώνει τη σύγχρονη επιχειρηματική και τεχνολογική πραγματικότητα. Σύμφωνα με νέα παγκόσμια οικονομική ανάλυση, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος είναι πιθανό να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που θα ξεπεράσει το αστρονομικό όριο του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων έως το 2027.

Σύμφωνα με το «Bloomberg Billionaires Index», ο Elon Musk, σε ηλικία 53 ετών, είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, με περιουσία που υπολογίζεται στα 251 δισεκατομμύρια δολάρια. Η «Informa Connect Academy», στην έκθεσή της με τίτλο «2024 Trillion Dollar Club», αποκαλύπτει ότι ο ρυθμός αύξησης της περιουσίας του Elon Musk είναι εντυπωσιακός: 110% ετησίως κατά μέσο όρο. Η εταιρεία Tesla, της οποίας ο Elon Musk είναι διευθύνων σύμβουλος, αποτιμάται στα 669,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ παρουσιάζει ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 173,3%. Η ανάλυση εκτιμά ότι η Tesla θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ήδη από το επόμενο έτος.

Οι «αντίπαλοι» στον δρόμο για το τρισεκατομμύριο

Η έκθεση αναφέρει ότι δεύτερος στη σειρά είναι ο Ινδός επιχειρηματίας Guatam Adani, ιδρυτής ομίλου κολοσσιαίων συμφερόντων, ο οποίος θα μπορούσε να αγγίξει το τρισεκατομμύριο το 2028, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 123%.

Επίσης, ο Jensen Huang, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, και ο Ινδονήσιος μεγιστάνας ενέργειας και εξόρυξης Prajogo Pangetsu αναμένεται να φτάσουν στο ίδιο ορόσημο μέχρι το 2028. Ο Bernard Arnault, επικεφαλής του ομίλου LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton και τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου με περιουσία περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια, εκτιμάται ότι θα φτάσει στο τρισεκατομμύριο το 2030– την ίδια χρονιά με τον Mark Zuckerberg, διευθύνοντα σύμβουλο της Meta.

Οι εταιρικοί γίγαντες και το «Trillion Dollar Club»

Οι δύο πιο πλούσιες εταιρείες, σύμφωνα με την έκθεση, είναι η Microsoft με αξία 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια και η Apple με 2,5 τρισεκατομμύρια. Και οι δύο είχαν ξεπεράσει το όριο του τρισεκατομμυρίου πριν από μερικά χρόνια, με την Apple το 2018 και τη Microsoft το 2019. Η Nvidia εισήλθε στο «Trillion Dollar Club» τον Μάιο του 2023 και τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς έφτασε τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, τοποθετώντας την στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, ανάμεσα στη Microsoft και την Apple.

Από τον John D. Rockefeller, που το 1916 έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο, έως τον Elon Musk, που φαίνεται έτοιμος να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, η οικονομική ιστορία γράφεται με ονόματα που αλλάζουν το τοπίο. Αν οι προβλέψεις επαληθευτούν, η πορεία του Elon Musk δεν θα αποτελεί απλώς ρεκόρ πλούτου, αλλά και τομή στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία, οι αγορές και η επιχειρηματικότητα πλάθουν το μέλλον.

