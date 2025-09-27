Ο Glen Powell μιλά για το πρώτο ραντεβού που δε θα ξεχάσει ποτέ

Ο Glen Powell μοιράζεται την αμήχανη στιγμή ενός ραντεβού που πήγε στραβά, προτού γίνει ένας από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ

Πριν γίνει ένας από τους πιο περιζήτητους σταρ του Χόλιγουντ, ο Glen Powell είχε αρκετές… ατυχίες στον έρωτα. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο podcast «Therapuss» με τον Jake Shane, ο ηθοποιός μοιράστηκε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει, και που δεν τελείωσε καλά.

Όλα ξεκίνησαν με μια απλή προσπάθεια εντυπωσιασμού. «Κάποτε έκανα κινήσεις σαν με σκέιτμπορντ ή παρκούρ. Σκέφτηκα ότι ήταν cool», είπε ο Powell, «αλλά δεν συνειδητοποίησα ότι η κοπέλα μου με ακολουθούσε πίσω». Σε μια ξαφνική κίνηση, την χτύπησε κατά λάθος στο πρόσωπο, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στη μύτη της.

Η εμπειρία, όπως την περιέγραψε ο ίδιος, ήταν σοκαριστική. Το θύμα αιμορραγούσε και το πρόσωπό της είχε πρηστεί, αφήνοντας τον Glen Powell να συνειδητοποιήσει ότι δεν υπήρχε τρόπος να «σώσει την κατάσταση». «Κάπως έτσι, η ερωτική μου ζωή για τα επόμενα χρόνια συνοψιζόταν σε μια στιγμή απροσεξίας», είπε με χιούμορ, αναγνωρίζοντας τη τραυματική ατυχία του.

Παρά τα πρώιμα λάθη και τις αναποδιές, κατάφερε να μετατρέψει την προσωπική του ζωή και την καριέρα σε επιτυχία. Η ιστορία όμως παραμένει μια υπενθύμιση ότι μερικές φορές οι πιο αστείες και αμήχανες στιγμές κάνουν τους πιο μεγάλους σταρ ανθρώπους που όλοι μπορούμε να καταλάβουμε.

