Ο Jaden Smith γίνεται ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της ανδρικής σειράς του οίκου Louboutin

Ο Jaden Smith γίνεται ο πρώτος creative director του ανδρικού τμήματος της Christian Louboutin και υπόσχεται να φέρει νέα πνοή

Ο οίκος Christian Louboutin δίνει νέα πνοή στην ανδρική της συλλογή, και το πρόσωπο αυτής της αλλαγής δεν είναι άλλο από τον Jaden Smith. Ο 27χρονος ηθοποιός, μουσικός και fashion icon διορίζεται ως ο πρώτος creative director του ανδρικού τμήματος του θρυλικού brand, σηματοδοτώντας μια τολμηρή και πειραματική κατεύθυνση.

Ο Jaden Smith θα παρουσιάσει την πρώτη του capsule collection στην Εβδομάδα Μόδας Ανδρών στο Παρίσι τον Ιανουάριο, με την πλήρη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 να κυκλοφορεί τον Μάιο. Θα επιβλέπει 4 συλλογές ετησίως, καλύπτοντας υποδήματα, δερμάτινα είδη και αξεσουάρ, καθώς και καμπάνιες και εμπειρικά projects, μια σημαντική ευθύνη, δεδομένου ότι η ανδρική γραμμή αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο των συνολικών πωλήσεων της Louboutin.

Ο Christian Louboutin βλέπει στον ηθοποιό τον ιδανικό δημιουργικό για να φέρει ζωντάνια στη σειρά ανδρικών παπουτσιών. «Τον βρήκα πολύ ενδιαφέροντα, πολύ ευγενικό και ταπεινό… τον τρόπο που ντύνεται, τον τρόπο που σκέφτεται», δήλωσε ο σχεδιαστής. Γνωστός για την τολμηρή προσέγγισή του στο στιλ και τις συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια, ο Jaden Smith αναμένεται να προσδώσει μια παιχνιδιάρικη αλλά σοφιστικέ ενέργεια στον κόσμο των κόκκινων σολών.

Από το 2010, όταν η ανδρική συλλογή έκανε την πρώτη της εμφάνιση με brogues, oxfords και sneakers, ο οίκος έχει επεκταθεί σε velvet slippers, backpacks και άλλα αξεσουάρ. Με τον Jaden Smith στο τιμόνι, η συλλογή αναμένεται πιο τολμηρή, avant-garde και βαθιά συνδεδεμένη με την προσωπικότητα του νέου creative director.

Ο ηθοποιός, που θα μετακομίσει στο Παρίσι, περιγράφει τον διορισμό του ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου». Αναφέρει τις κοινές του αγάπες με τον Louboutin, από τη μουσική μέχρι την αρχιτεκτονική, καθώς και την παρόμοια δημιουργική ροή εργασίας: «Βρισκόμαστε συνεχώς σε μια φούσκα δημιουργικότητας», είπε στο WWD.

Τα υποδήματα αποτελούν πάθος για τον Jaden Smith από τα πρώτα του χρόνια, μια αγάπη που κληρονόμησε από τους γονείς του, Jada Pinkett Smith και Will Smith. Ο ίδιος διατηρεί μια εκτενή συλλογή υποδημάτων ως πηγή έμπνευσης και μελέτης, εστιάζοντας στην ποιότητα, τα υλικά και την τεχνογνωσία πίσω από κάθε σχέδιο.

Πέρα από τον σχεδιασμό, φέρνει μια φρέσκια, ψηφιακά ευέλικτη προσέγγιση στον οίκο. Με 19,1 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, προσφέρει στο brand μια μοναδική πλατφόρμα για να επικοινωνήσει με το νεότερο κοινό και να ενισχύσει την παγκόσμια προβολή του.

«Πρόκειται για ένα πλουσιότερο σύμπαν που υπερβαίνει τη μόδα», αναφέρει ο Christian Louboutin, τονίζοντας τις δημιουργικές δραστηριότητες του Smith στη μουσική, τη φωτογραφία, τον κινηματογράφο και την κοινωνική δράση. Η δέσμευσή του για βιωσιμότητα συνάδει απόλυτα με την προσπάθεια του brand να καινοτομεί υπεύθυνα.

Η ανδρική αγορά, αν και αντιμετώπισε κάμψη λόγω των συνθηκών της αγοράς, είναι πλέον έτοιμη για ανάπτυξη. «Πιστεύω ότι μπορούμε να διπλασιάσουμε την ανδρική δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια», δηλώνει ο Alexis Mourot, CEO της Louboutin. Τα sneakers αποτελούν περίπου το μισό της ανδρικής συλλογής, ενώ οι σειρές Louis και Chambellis συγκαταλέγονται στα bestsellers. Οι αποκλειστικές ανδρικές boutiques στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη αναμένεται να ακολουθηθούν από νέα σημεία πώλησης παγκοσμίως, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στο όραμα του Smith.

Η avant-première capsule collection του Smith θα διατεθεί τον Ιανουάριο σε επιλεγμένα καταστήματα και online, ενώ η πλήρης συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 θα κυκλοφορήσει τον Μάιο. Με αυτή την κίνηση, η Louboutin δεν εξελίσσει απλώς την ανδρική γραμμή της, την επαναπροσδιορίζει για μια νέα γενιά.

